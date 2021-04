Des cyclistes de montagnes russes au Royaume-Uni obligés de descendre 200 pieds après que le trajet se soit interrompu en l’air

Les plus hautes montagnes russes du Royaume-Uni, mondialement connues, sont tombées en panne au milieu d’un trajet avec des gens près du sommet le 25 avril et ont laissé les passagers bloqués à près de 213 pieds en l’air. Le Big One de Blackpool Pleasure s’est arrêté près du sommet en montant, forçant les coureurs à descendre les marches pour se mettre en sécurité, rapporte Lancashire en direct . Le Big One a ouvert ses portes en 1994 sous le nom de Pepsi Max et est maintenant le plus haut et le plus raide des montagnes russes du monde à 65 m de haut.

Selon les médias, une personne a révélé comment le trajet s’était arrêté tout en haut vers l’après-midi et que le personnel devait ensuite guider les coureurs pour qu’ils descendent vers la sécurité. Ils ont ajouté que s’ils avaient été dans la situation, ils auraient «vraiment eu peur». Une autre personne a raconté que son frère, qui travaille à Blackpool, leur avait envoyé une vidéo montrant «des gens coincés au sommet du Big One et devant descendre pour en descendre».

Une personne a dit que ces coureurs «feraient leurs pas aujourd’hui» en descendant le Big One. Un troisième utilisateur a affirmé qu’il aurait crié s’il était «coincé sur le Big One». Les images et les vidéos du sauvetage ont inondé Internet, laissant les internautes choqués et reconnaissants en même temps.

Dans les clips, les passagers peuvent être vus assis dans des chariots voyageant vers le haut quand il s’est soudainement arrêté à près de 200 pieds.

Selon Blackpool Pleasure Beach, l’incident a eu lieu à 11h30 le 25 avril, dimanche (heure locale) sur la colline de l’ascenseur Big One. Il a été décidé d’arrêter le trajet et tous les passagers ont été escortés vers le bas de l’ascenseur par le personnel du parc. Après presque deux heures, le trajet a été revérifié et testé pour être ouvert à 13 heures.

Le parc d’attractions a été rouvert au bout de deux semaines, la mesure de verrouillage étant assouplie.

