Des cyclistes atteints de la maladie de Parkinson s’arrêtent à l’Université de Guelph pour promouvoir les bienfaits de l’exercice

L’exercice est vraiment le meilleur remède.

Cela ne pourrait pas être plus vrai pour un groupe de cyclistes appelé « Les roues qui tournent » qui a fait escale à l’Université de Guelph jeudi.

Les cyclistes, tous atteints de la maladie de Parkinson, parcourent le pays à vélo pour sensibiliser les gens à cette maladie et montrer aux Canadiens les bienfaits de l’exercice pour soulager et, dans certains cas, inverser les symptômes.

Sur le campus, les sept cyclistes ont rencontré Philip Millar, chercheur en physiologie cardiovasculaire à l’Université de Guelph du département de la santé humaine et des sciences de la nutrition, qui a récemment publié une recherche explorant comment l’exercice peut atténuer les symptômes de la maladie de Parkinson et améliorer la qualité de vie des patients.

Dans une étude récemment publiée dans le Journal of Applied Physiology, Millar et ses coauteurs ont cherché à comprendre quelle quantité d’exercice est nécessaire pour améliorer la condition cardiorespiratoire et les symptômes liés à la maladie de Parkinson.

« Des travaux antérieurs ont montré que l’entraînement par intervalles à haute intensité peut améliorer la distance à laquelle une personne atteinte de la maladie de Parkinson peut marcher, mais cela pourrait être dû au fait qu’elle devient plus stable ou plus confiante dans sa démarche », a déclaré Millar.

« Cela n’avait peut-être rien à voir avec la capacité cardiorespiratoire et l’impact sur les symptômes moteurs n’avait jamais été étudié auparavant. »

Une partie des recherches de Millar s’est concentrée sur Steve Iseman, qui a reçu un diagnostic de Parkinson il y a huit ans et qui est l’un des cyclistes de Spinning Wheels qui ont fait halte à l’Université de Guelph.

« Quand je fais du vélo, mes symptômes s’atténuent », a déclaré Iseman. « En fait, j’ai appris grâce aux tests du professeur Millar qu’ils étaient capables de documenter non seulement un arrêt de la progression, mais aussi un recul. Rien d’autre ne fait cela. Les gens doivent le savoir. Ce n’est pas largement connu et c’est quelque chose qui a vraiment transformé ma vie. »

La maladie de Parkinson est la maladie neurologique qui connaît la plus forte croissance dans le monde, ont-ils déclaré. On ne connaît ni la cause ni le remède. Le Canada est le pays où le taux de diagnostic par habitant est le plus élevé.

La recherche s’appuie sur une étude précédente qui incluait Iseman, qui a traversé le pays à vélo en 85 jours.

Le cyclisme a considérablement réduit les symptômes de sa maladie.

« Je pense que cela met vraiment la cerise sur le gâteau de notre étude sur l’entraînement physique. Steve a participé à cette étude lorsqu’il a traversé le Canada à vélo il y a quelques années. Nous avons donc considéré cela comme un facteur de motivation pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson », a déclaré Millar.

« Voici quelqu’un qui peut traverser le pays à vélo. Cela montre vraiment qu’il n’y a pas de limites à ce que l’on peut accomplir avec de l’exercice et un entraînement continu. »

La majorité des Canadiens, après le diagnostic, cachent leurs symptômes et se retirent de la vie. Ils peuvent s’isoler de leurs amis et de leur famille et souffrir de dépression et d’anxiété.

Iseman a décidé de se lancer dans la tournée Spinning Wheels il y a deux ans.

« Nous avons traversé le pays, moi et trois autres personnes. Nous essayions de trouver des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, car bon nombre d’entre elles se cachent, comme je l’ai fait pendant cinq ans. Elles n’ont souvent aucun lien avec leur communauté et se débrouillent seules. Nous voulons les trouver. Nous allons donc de ville en ville et nous leur disons que nous sommes là », a déclaré Iseman.

« Et ce que nous avons découvert, c’est qu’ils veulent généralement être retrouvés. »

Spinning Wheels vise à lancer des conversations et à sensibiliser à la maladie de Parkinson, une maladie qui provoque chez les personnes des mouvements incontrôlables tels que des tremblements, des raideurs et des difficultés d’équilibre et de coordination.

« Une personne diagnostiquée avec la maladie de Parkinson, quel que soit son niveau de forme physique, souffre souvent de dépression et de honte », a déclaré Millar.

« Étant donné les aspects physiques de la maladie, les patients arrêtent souvent de faire de l’exercice, ce qui peut aggraver les symptômes. Si vous arrêtez l’activité physique, votre corps s’adapte et vous perdez vos fonctions physiques. »

Millar et Iseman espèrent voir une plus grande sensibilisation à l’impact positif que l’exercice peut avoir sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Trois équipes de personnes atteintes de la maladie de Parkinson parcourent plus de 10 000 km à vélo, traversant les dix provinces, deux territoires et trois côtes en 60 jours, et se rendent dans des communautés partout au pays pour démontrer le pouvoir réparateur de l’exercice et de la communauté.

Kelly Kenny, bénévole chez Spinning Wheels, a déclaré que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson doivent savoir qu’il existe une autre solution et qu’elles n’ont pas besoin de rester à l’intérieur.

« Vous pouvez profiter pleinement de votre vie, et un peu de mouvement aide », a-t-elle déclaré.

Quand il fait du vélo, Iseman s’envole.

« Quand je ne suis pas sur un vélo, je suis nerveux. Quand je suis sur un vélo, je suis à nouveau moi-même », a-t-il déclaré.

La recherche à l’Université de Guelph a été soutenue financièrement par Parkinson Canada.

La tournée Spinning Wheels se terminera par une célébration le 28 septembre sur la Colline du Parlement à Ottawa.