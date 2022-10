Des cuisinières aux toilettes, un artiste britannique a toute sa maison recouverte de Doodle Art

Sam Cox, populairement connu sous le nom de Mr Doodle, un artiste du Kent, a passé deux ans à peindre tout son manoir avec des griffonnages. Le 2 octobre, l’artiste renommé a dévoilé une Doodle House de 12 pièces d’une valeur de 1,35 million de livres sterling (environ 12,5 crores). Pensez aux plaques de cuisson, aux draps, aux escaliers, aux toilettes et à chaque centimètre carré d’un mur blanc de sa maison recouvert d’efforts artistiques. Cela peut sembler trippant pour la plupart d’entre nous, mais c’est le monde dans lequel Cox vit maintenant.

Sam Cox, un artiste qui n’a que 28 ans, compte 2,7 millions de followers sur Instagram. Il s’est spécialisé en illustration à l’Université de l’ouest de l’Angleterre et, en 2017, lorsque la boutique éphémère “Mr Doodle” a été lancée, il s’est imposé comme le “Doodle Man”.

M. Doodle a profité de son compte Twitter pour partager une photo de lui et de sa femme, Alena, depuis leur chambre à coucher. Fait intéressant, le couple portait également des vêtements avec des griffonnages dessus. “Tellement heureux et excité d’avoir enfin gribouillé ma maison. J’ai créé le film en stop motion moi-même, il se compose de 1857 photographies et les griffonnages sont réels, ce n’est pas CGI. Nous vivons maintenant dans un monde entièrement gribouillé », a tweeté M. Doodle avec la photo.

Tellement heureux et excité d’avoir enfin gribouillé ma maison. J’ai créé le film en stop motion moi-même, il se compose de 1857 photographies et les griffonnages sont réels, ce n’est pas CGI. Nous vivons maintenant dans un monde entièrement gribouillé.

photo par @aluncallender pour aujourd’hui @les temps pic.twitter.com/jwqD4sfFiU – M. Doodle (@itsmrdoodle) 2 octobre 2022

L’artiste a pu être vu en train de peindre dans toute sa maison pendant le processus de deux ans, qui a été condensé en une vidéo en stop-motion de deux minutes avec 1857 images. Cox a affirmé avoir utilisé 2296 pointes de stylo, 401 pots de peinture noire en aérosol, 286 bouteilles de peinture noire et 900 litres de peinture blanche. Il a également fait un effort conscient pour minimiser les déchets en s’en tenant à quatre stylos de tailles distinctes avec des pointes remplaçables.

En seulement deux jours, la vidéo Facebook de Sam Cox qui est devenue virale a recueilli 7,6 millions de vues. L’objectif de longue date de Sam Cox était d’acheter une maison et de la transformer en un “doodle-verset”. Sam Cox a acheté ce manoir à Tenterden, Kent, en 2019.

Cox a affirmé que les anciens propriétaires l’avaient exhorté à plusieurs reprises à s’abstenir de griffonner partout dans la propriété, mais Sam Cox a ignoré leurs demandes. Selon Cox, il résidera en permanence dans la Doodle House avec sa femme Alena, alias Mme Doodle, et leur chien doodle.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici