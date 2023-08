Des cryptozoologues font appel à des drones pour retrouver le monstre du Loch Ness

Il existe de nombreuses légendes urbaines qui vivent sans loyer dans nos espritsMais peu aussi célèbre que le monstre du Loch Ness. Ce week-end, un groupe de cryptozoologues se rendra dans le plan d’eau du même nom pour chasser la créature mythologique grâce à une suite de technologies dans le cadre de la plus grande chasse à l’homme – ou « chasse aux monstres » – depuis plus de cinq décennies.

En tant que science populaire rapports, l’expédition est parrainée par Loch Ness Exploration, une équipe de recherche indépendante obsédée par la chasse au cryptide. Le centre du Loch Ness dit qu’il s’agit de la plus grande recherche de Nessie depuis 1972 et qu’elle utilise une technologie qui n’a apparemment jamais été utilisée dans la chasse. Loch Ness Exploration, ou LNE, déploiera des drones thermiques pour détecter toute signature thermique cachée sous la surface du loch, ainsi que des hydrophones pour enregistrer l’acoustique subaquatique.

« Depuis la création du LNE, notre objectif a toujours été d’enregistrer, d’étudier et d’analyser toutes sortes de comportements et de phénomènes naturels qui peuvent être plus difficiles à expliquer », a écrit Alan McKenna, chercheur au LNE. dans un communiqué de presse du Loch Ness Center. « Nous espérons inspirer une nouvelle génération de passionnés du Loch Ness et en rejoignant cette observation de surface à grande échelle, vous aurez une réelle opportunité de contribuer personnellement à ce mystère fascinant qui a captivé tant de personnes du monde entier. »

Le mythe du monstre du Loch Ness a suscité une grande attention après une tristement célèbre photo en noir et blanc appelée la photo du chirurgien, prise en 1933. Cette photographie a suscité des années d’histoires, de canulars et de nombreuses démystifications. Une partie de cette démystification a été menée par une équipe de scientifiques OMS a découvert, après avoir analysé des échantillons d’eau du loch, que Nessie pourrait être une grosse anguille.

La chasse se déroulera ce week-end, les 26 et 27 août. Le LNE recherchait également auparavant des scientifiques citoyens et des cryptozoologues amateurs pour rejoindre l’exposition. via un processus de candidature, mais a maintenant clôturé le processus . Cela dit, les curieux du monde entier peuvent regarder la chasse se dérouler sur une série de différents flux en direct sur le site officiel de Visit Iverness Loch Ness. site web.