Des crues soudaines ravagent le Pakistan ; 903 morts et 50 000 sans-abri depuis la mi-juin

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

De fortes pluies ont déclenché des crues soudaines et fait des ravages dans une grande partie du Pakistan depuis la mi-juin, faisant 903 morts et environ 50 000 personnes sans abri, a annoncé mercredi l’agence nationale de gestion des catastrophes.

Des milliers de personnes dont les maisons ont été emportées vivent maintenant dans des tentes, à des kilomètres de leurs villages et villes inondés, après avoir été secourues par des soldats, des secouristes locaux et des bénévoles.

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes a déclaré mercredi que 126 personnes avaient été tuées dans des incidents liés aux inondations au cours des dernières 48 heures, la plupart des victimes étant des femmes et des enfants.

LA POLICE PAKISTANAISE PORTE DES ACCUSATIONS POUR TERRORISME CONTRE L’ANCIEN PREMIER MINISTRE IMRAN KHAN

Les inondations ont encore aggravé La crise économique au Pakistan. Le Premier ministre Shahbaz Sharif a lancé mercredi un appel depuis l’étranger, exhortant les philanthropes à aider les zones touchées par les inondations au Pakistan.

Sharif se trouve actuellement dans l’État arabe du Golfe du Qatar, où il est arrivé mardi, à la recherche d’une aide financière, de prêts et d’investissements étrangers pour sa nation islamique à court d’argent. Son gouvernement a promis d’indemniser ceux qui ont perdu leur maison dans les inondations.

Après s’être entretenu mercredi avec l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Sharif a annoncé que la Qatari Investment Authority était prête à investir 3 milliards de dollars au Pakistan. Le voyage est la première visite officielle de Sharif au Qatar en tant que Premier ministre depuis qu’il a remplacé Imran Khan, qui a été évincé lors d’une défiance au Parlement en avril.

Après avoir inondé une grande partie du sud-ouest du Baloutchistan et de l’est de la province du Pendjab, des crues soudaines ont maintenant commencé à toucher également la province du sud du Sind. Les autorités ont fermé cette semaine des écoles dans le Sind et le Balouchistan.

UN MÉDECIN PAKISTANAIS QUI A PROMIS SON ALLÉGEANCE À L’ÉTAT ISLAMIQUE PLAIDE COUPABLE À L’ACCUSATION DE TERRORISME AU MINNESOTA

Sherry Rehman, ministre pakistanaise du changement climatique, a tweeté mardi que les autorités locales étaient incapables de faire face seules et a appelé la communauté mondiale à l’aider.

Des images de la télévision pakistanaise mercredi ont montré des gens pataugeant dans l’eau jusqu’à la taille, tenant leurs enfants et portant des articles essentiels sur la tête. Les sauveteurs ont utilisé des camions et des bateaux pour évacuer les personnes vers des endroits plus sûrs et de la nourriture, des tentes et d’autres fournitures de base ont été envoyées dans les zones touchées par les inondations.

Dans certains endroits, a rapporté la populaire Geo TV, les familles ont eu du mal à enterrer leurs proches car les cimetières locaux ont également été inondés par les eaux de crue. La télévision a diffusé des images montrant des personnes en deuil transportant des cercueils à travers des zones inondées pour enterrer les morts loin des maisons submergées.

Les pluies de mousson, qui ont commencé à la mi-juin, devaient se poursuivre cette semaine, principalement dans le sud.

DES ASSAILLANTS DU CACHEMIRE TIRENT MORTELLEMENT SUR UN HINDOU ET BLESSENT UN FRÈRE EN TIRANT

Murad Ali Shah, le plus haut responsable élu de la province du Sindh, a déclaré que la situation était pire qu’en 2010, lorsque les inondations avaient tué au moins 1 700 personnes au Pakistan, principalement dans le Sindh. “Nous faisons de notre mieux pour évacuer les personnes des zones touchées par les inondations”, a-t-il déclaré mardi.

Les inondations ont endommagé jusqu’à 129 ponts à travers le Pakistan, perturbant l’approvisionnement en fruits et légumes des marchés et provoquant une hausse des prix.

Les experts disent que le changement climatique a provoqué des conditions météorologiques erratiques au Pakistan, entraînant des averses et la fonte des glaciers qui a gonflé les rivières. Ils disent que la limitation des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète contribuera à limiter les phénomènes météorologiques plus drastiques dans le monde, y compris dans ce pays d’Asie du Sud.

“Au cours des dernières décennies, nous n’avons jamais été témoins d’une averse aussi intense et inhabituelle au Pakistan”, a déclaré la scientifique Shahla Gondal, ajoutant que les autorités sont mal équipées et “ne savent pas comment faire face” aux inondations.