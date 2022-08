Des crues soudaines ont frappé une partie du pays, laissant les voitures submergées – après le mois de juillet le plus sec depuis 1935

Des inondations FLASH ont frappé une partie du pays hier et ont laissé des voitures submergées – après le mois de juillet le plus sec depuis 1935.

Jusqu’à 4,5 pouces sont tombés dans certaines parties du Lake District en seulement 24 heures, tandis que le nord du Pays de Galles a vu jusqu’à 3,5 pouces.

Des crues soudaines ont frappé une partie du pays hier après le mois de juillet le plus sec depuis 1935 (photo: Llanrwst, nord du Pays de Galles) Crédit : fpnw.co.uk©2022

Des voitures ont été laissées submergées après les fortes précipitations (photo: Kendal, Cumbria) Crédit : Alamy

Mais le sud est resté très sec alors que les craintes de la pire sécheresse depuis 1976 persistaient.

Le prévisionniste du Met Office, Steven Keates, a déclaré: “Il y a eu de fortes pluies – probablement les plus fortes que nous ayons vues depuis un bon moment.

“Le sol est extrêmement dur après la période de sécheresse prolongée, de sorte que l’eau de pluie s’écoule tout simplement.

“Mais c’est probablement la pluie la plus importante que nous allons voir depuis un moment.

« Pour les régions qui en ont désespérément besoin – comme le sud-est et le centre-sud de l’Angleterre – il n’y aura pas grand-chose dans un avenir prévisible.

“Certains peuvent même ne pas en voir.”

Les chiffres publiés par le Met Office montrent que certaines parties du sud ont connu leur mois de juillet le plus sec depuis le début des enregistrements en 1836.

Le sud-est et le centre-sud de l’Angleterre n’ont reçu que 5 mm de pluie le mois dernier.

L’Angleterre a enregistré une moyenne de 23,1 mm – le chiffre le plus bas du mois depuis 1935 et le septième plus bas total de juillet jamais enregistré.

On craint que le temps sec continu ne déclenche une autre sécheresse de la même ampleur qu’en 1976.

Les rivières et les réservoirs sont dangereusement bas et la première interdiction estivale des tuyaux d’arrosage en Angleterre sera imposée vendredi par Southern Water.

Jusqu’à un million de personnes se verront interdire d’utiliser des tuyaux d’arrosage pour arroser les jardins, les parcs, les pelouses, les potagers, les espaces ouverts et les terrains de sport.

Il leur sera également interdit de laver les voitures, d’arroser les plantes, de nettoyer les vitres, les allées ou les terrasses ou de remplir les pataugeoires.

Ceux qui bafouent l’interdiction seront passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 £.

D’autres entreprises sont également sur le point d’imposer des interdictions d’arrosage avec des pénuries importantes dans le Yorkshire et le Sud-Est.