Des crues soudaines inondent la ville de New York et paralysent le métro | Actualités sur la crise climatique

La ville de New York et ses environs ont été paralysées après qu’une série de pluies torrentielles ait déclenché des crues soudaines, perturbant le service de métro, inondant les appartements au rez-de-chaussée et retardant les vols.

Les autorités ont déclaré l’état d’urgence et ont averti la population de rester chez elle alors que près de 20 cm de pluie tombaient dans certaines parties de la ville la plus peuplée des États-Unis. Quelques centimètres supplémentaires pourraient tomber dans la région avant que le système de tempête ne s’étende vers la mer plus tard vendredi, ont indiqué les prévisionnistes.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a mis en garde contre des inondations « potentiellement mortelles » et a déclaré l’état d’urgence pour la ville de New York, Long Island et la vallée de l’Hudson. Certaines troupes de la Garde nationale ont été déployées pour aider à la réponse.

À Mamaroneck, une banlieue du comté de Westchester au nord de la ville, les responsables des secours ont utilisé des radeaux gonflables pour secourir les personnes coincées dans des bâtiments par les inondations.

Les inondations ont provoqué des perturbations majeures dans le système de métro de New York et dans le service ferroviaire de banlieue Metro North, selon la Metropolitan Transportation Agency, qui gère les deux. Certaines lignes de métro ont été entièrement suspendues et de nombreuses stations ont été fermées. Les vols à l’aéroport de LaGuardia ont également été retardés en raison des pluies. Certaines lignes de bus ont ralenti à un rythme effréné, piégeant les usagers pendant des heures.

Les autorités ont averti certains New-Yorkais d’éviter de voyager à moins qu’ils ne fuient une zone inondée.

Les systèmes produisant des pluies intenses comme celles de vendredi sont devenus plus courants dans de nombreuses régions des États-Unis, y compris dans la région de New York.

New York : La pluie n’est pas encore terminée. Il est extrêmement dangereux de circuler dans des rues inondées. Comme la pluie continue de frapper les régions du sud de l’État tout au long de la journée, n’essayez pas de marcher, de faire du vélo ou de conduire dans ces conditions. Soyez prudent. pic.twitter.com/gGeCShKR87 – Gouverneur Kathy Hochul (@GovKathyHochul) 29 septembre 2023

Changement climatique

Le réchauffement climatique a produit des conditions météorologiques plus extrêmes dans une grande partie du monde, selon les climatologues.

Les pluies ont mis fin à l’un des mois de septembre les plus humides jamais enregistrés à New York, avec 13,74 pouces (34,9 cm) de pluie tombant au cours du mois vendredi à 11 heures du matin, et d’autres sont en route, a déclaré Dominic Ramunni, prévisionniste du National Weather Service. Le record absolu a été établi en 1882, lorsque 16,82 pouces (42,72 cm) sont tombés en septembre.

« Je ne sais pas si nous allons battre le record, mais nous nous en rapprocherons », a déclaré Ramunni.

Il s’agit du jour le plus pluvieux à l’aéroport international John F. Kennedy de la ville depuis le début des enregistrements en 1948, a indiqué le bureau new-yorkais du National Weather Service, citant des données préliminaires.

À certains endroits, l’eau accumulée dans la rue atteignait 13 cm de profondeur, a-t-elle expliqué, débordant sur le dessus des bottes de pluie de ses enfants. Zhang a déclaré qu’elle avait dû faire un deuxième voyage à l’école pour leur livrer des chaussures et des chaussettes sèches.

«C’est fou», dit-elle. « Quand est-ce que ça va s’arrêter ? »

Les eaux de crue ont bloqué les véhicules dans les rues et se sont déversées dans les stations de métro, perturbant les déplacements de millions de voyageurs.

Mohammed Doha, un ouvrier du bâtiment de 52 ans qui vit dans un appartement de deux chambres au rez-de-chaussée à The Hole, un quartier bas à la frontière entre Brooklyn et le Queens, a éclaboussé sa cuisine en sandales.

« S’ils disposaient d’un système de drainage adéquat comme les autres quartiers de la ville, nous n’aurions pas ce problème », a-t-il déclaré. «Nous souffrons vraiment, vraiment.»

‘Recommandations aux voyageurs’

Yasiel Ogando, une employée de l’hôpital de 38 ans qui vit dans le quartier de The Hole avec sa famille, s’est plainte du fait que la ville n’avait donné aucun avertissement aux habitants concernant les inondations, une plainte reprise par certains élus. Certains l’ont comparé à l’absence d’avertissements en juin, avant l’arrivée de la fumée toxique des incendies de forêt canadiens dérivant vers le sud.

« Rien n’est fait », a déclaré Ogando, après une matinée à essayer d’évacuer l’eau mélangée aux eaux usées du sous-sol de la maison familiale. « C’est vraiment mauvais. C’est terrible. »

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, dont le bureau a émis un « avis aux voyageurs » jeudi soir, a défendu la réponse de son administration lors d’une conférence de presse vendredi, affirmant que « toutes les précautions nécessaires avaient été prises ».

Dans le New Jersey voisin, Hoboken, une ville située juste en face du fleuve Hudson et du sud de Manhattan, a déclaré l’état d’urgence, toutes les routes du sud menant à la ville, sauf une, étant sous l’eau.

Les vannes nouvellement installées à Hoboken, conçues pour se fermer automatiquement lorsque l’eau s’accumule sur les routes, étaient fermées, bloquant de nombreuses rues à la circulation automobile.

Le déluge de vendredi fait suite à une série de fortes averses et de vents violents le week-end dernier provoqués par les restes de la tempête tropicale Ophelia. Cette tempête a dévasté la ville de New York et provoqué des pannes de courant généralisées en Caroline du Nord, en Virginie, en Pennsylvanie et dans le New Jersey.

À New York, les pluies intermittentes de cette semaine ont encore saturé le sol, créant des conditions propices aux crues soudaines.