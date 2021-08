Des crues éclair couvriront le Royaume-Uni ce week-end avec des orages laissant tomber quatre pouces de pluie sur des millions de Britanniques

Des MILLIONS de Britanniques sont confrontés à des crues éclair ce week-end – certaines régions recevant jusqu’à quatre pouces de pluie.

Des avertissements jaunes d’orages sont en vigueur d’aujourd’hui jusqu’à demain tard dans le nord et le nord du Pays de Galles.

Des crues soudaines sont attendues dans tout le pays Crédit : Getty

Jusqu’à quatre pouces de pluie pourraient tomber par endroits ce week-end Crédit : Alamy

Mais le Met Office dit que presque n’importe où pourrait être touché par de fortes averses – avec un pouce de pluie en une heure une possibilité.

Le porte-parole Grahame Madge a déclaré : « Je pense que partout on peut s’attendre à voir des averses assez fortes.

« Nous connaissons l’empreinte de l’endroit où nous pensons que les précipitations les plus fortes seront, mais c’est comme une casserole bouillante.

« Vous aurez des bulles à venir – et essayer de déterminer où sera la prochaine bulle est pratiquement impossible. »

Le temps instable devrait se poursuivre la semaine prochaine, prédit le Met Office.

Un avertissement jaune pour les orages a maintenant été prolongé jusqu’à samedi, le Met Office exhortant les Britanniques à rester en sécurité.

AOT LE PLUS HUMIDE ?

À partir d’aujourd’hui, des vents de 60 mph sont attendus et des précipitations de plus d’un mois en une seule journée sont possibles dans certaines régions.

À partir de vendredi, un avertissement d’orage météorologique jaune s’étendra à la majeure partie du nord de l’Angleterre et de l’Écosse à partir de 10 heures, avec jusqu’à 100 mm de pluie qui devraient tomber dans certaines régions.

Cela restera en place jusqu’à 9 heures du matin samedi – et le Met Office avertit que la combinaison d’inondations et de coups de foudre pourrait constituer un danger pour les conducteurs, les maisons et les entreprises.

Le mercure aura également du mal à grimper au-dessus de 19C ou 20C samedi et dimanche.

Il fait suite à des précipitations record dans certaines parties de l’Europe occidentale, où les inondations ont tué au moins 120 personnes le mois dernier.

Des villes et des villages entiers ont été détruits lorsque les rivières ont débordé en Allemagne et en Belgique.

Les experts disent que les températures plus chaudes dues au changement climatique signifient que des précipitations extrêmes sont plus probables.

Les bookmakers ont maintenant réduit leur cote pour 2021 en ayant le mois d’août le plus humide jamais enregistré au Royaume-Uni à 6-4.

John Hill de Coral a déclaré: « Nous sommes dans quelques jours difficiles et avec des pluies torrentielles qui devraient tomber dans de nombreuses régions du Royaume-Uni, nous pourrions être fixés pour le mois d’août le plus humide jamais enregistré.

« L’été a été humide jusqu’à présent et si les choses continuent, cela pourrait finir comme l’un des plus humides de tous les temps », a ajouté Hill.

Mais une vague de chaleur devrait faire grimper les températures dans la seconde quinzaine d’août, le soleil commençant dès la semaine prochaine.

Un avertissement météo jaune a été émis par le Met Office Crédit : Alamy

Les bookmakers ont réduit leurs chances en 2021 en ayant le mois d’août le plus humide jamais enregistré au Royaume-Uni Crédit : Alamy