Des crues éclair bloquent 1 000 personnes dans le parc national de Death Valley

PARC NATIONAL DE LA VALLÉE DE LA MORT, Californie (AP) – Des inondations soudaines dans le parc national de la Vallée de la mort déclenchées par de fortes pluies vendredi ont enseveli des voitures, forcé les autorités à fermer toutes les routes à l’intérieur et à l’extérieur du parc et bloqué environ 1 000 personnes, ont déclaré des responsables

Le parc près de la frontière entre la Californie et le Nevada a reçu au moins 1,7 pouces (4,3 centimètres) de pluie dans la région de Furnace Creek, ce qui, selon les responsables du parc, dans un communiqué, représentait “presque une année entière de pluie en une matinée”. Les précipitations annuelles moyennes du parc sont de 1,9 pouces (4,8 centimètres).

Environ 60 véhicules ont été enterrés dans les débris et environ 500 visiteurs et 500 employés du parc ont été bloqués, ont déclaré des responsables du parc. Le département des transports de Californie a estimé qu’il faudrait quatre à six heures pour ouvrir une route qui permettrait aux visiteurs du parc de partir.

Il s’agissait de la deuxième inondation majeure dans le parc cette semaine. Certaines routes ont été fermées lundi après avoir été inondées de boue et de débris provenant d’inondations soudaines qui ont également durement touché l’ouest du Nevada et le nord de l’Arizona.

Pendant les orages de vendredi, « les eaux de crue ont poussé des conteneurs à ordures dans des voitures en stationnement, ce qui a fait que les voitures se sont heurtées les unes aux autres. De plus, de nombreuses installations sont inondées, y compris des chambres d’hôtel et des bureaux commerciaux », indique le communiqué du parc.

Un système d’approvisionnement en eau qui le fournit aux résidents et aux bureaux du parc est également tombé en panne après la rupture d’une ligne qui était en cours de réparation, selon le communiqué.

Un avertissement d’inondation éclair pour le parc et ses environs a expiré à 12 h 45, vendredi, mais un avis d’inondation est resté en vigueur dans la soirée, a indiqué le National Weather Service.

