Des croquis de gladiateurs antiques probablement dessinés par un enfant découverts à Pompéi

Deux ensembles de restes humains, diverses peintures et une poignée de dessins d’enfants ont été récemment découverts à Pompéi, l’ancienne ville romaine ensevelie par une éruption volcanique en 79.

Pompéi a été redécouverte au XVIIIe siècle et reste aujourd’hui un site archéologique actif. En raison de la nature de la destruction de la ville, entièrement recouverte de cendres vomies par le Vésuve, la ville a été remarquablement préservée. Des morceaux de nourriture vieux de deux mille ans sont toujours là sur les marchés extérieurs de la ville, et le circonstances macabres de la mort de ses résidents sont figés dans le temps, leurs dernières postures enfermées dans les cendres.

Restes de deux individus retrouvés lors des récentes fouilles. Photo : Parc archéologique de Pompéi

Le rapport de l’équipe sur les nouvelles découvertes a été publié aujourd’hui dans le journal électronique des sites de Pompéi. Il couvre les découvertes faites dans et autour de plusieurs maisons de Pompéi. Les restes humains – d’une femme et d’un homme – ont été retrouvés juste devant la Maison des Peintres au Travail. Les individus étaient « d’un âge avancé », selon un Libération de Pompéi, et a semblé essayer de se réfugier contre l’éruption dans un petit couloir. À l’intérieur de la maison, les archéologues ont trouvé des fresques représentant des personnages mythologiques, notamment des griffons, des sirènes, des centaures et les dieux Vénus (Aphrodite), Apollon et Bacchus (Dionysos).

Dans la maison du Cénacle à colonnades (Cenacolo colonnato), les fouilleurs ont trouvé des dessins au fusain sur les murs d’un couloir. Sur la base de leur apparence rudimentaire, l’équipe a conclu qu’il s’agissait probablement d’un enfant. Les croquis montrent deux gladiateurs affrontés, une tête d’aigle et une scène de chasse.

Intérieur de la Maison des Peintres au Travail. Photo : Parc archéologique de Pompéi

A proximité, l’équipe a trouvé d’autres gravures au fusain : les contours de trois petites mains, deux autres scènes de gladiateurs et une apparente scène de boxe, avec l’un des personnages allongé sur le sol. La scène de boxe semblait être réalisée dans un pigment rouge, potentiellement ocre.

En 2022, les archéologues présents sur le site ont révélé l’intérieur d’une maison de classe moyenne en ville, avec amphores et ustensiles de cuisine. La même année, une équipe différente séquencé le génome d’un homme décédé lors de l’éruption, probablement à cause d’un flux pyroclastique (un courant rapide et destructeur de gaz chauds, de cendres et de roches volcaniques qui s’écoule vers le bas d’un volcan lors d’une éruption). Les nouvelles découvertes s’ajoutent à ces découvertes antérieures ; Bien que Pompéi ait été enterrée il y a 1 945 ans, chaque nouvelle découverte en révèle davantage sur la vie de ceux qui ont vécu leur dernier jour fatidique.

