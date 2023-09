Des crocodiles sauvent un chien coincé dans une rivière au lieu de le manger – en cas possible d’« empathie émotionnelle » | Actualités décalées

Trois crocodiles ont sauvé un chien cherchant refuge dans une rivière – dans une possible démonstration d’« empathie émotionnelle ».

UN rapport publié dans le Journal of Threatened Taxa décrit comment un jeune chien a été observé poursuivi par une meute de chiens sauvages et pénétré dans les eaux peu profondes de la rivière Savitri, dans le Maharashtra en Inde.

Le chien n’avait pas repéré les trois crocodiles agresseurs flottant à proximité, qui commençaient à se rapprocher de ce qui semblait être une proie certaine.

Les reptiles adultes – décrits par le Wildlife Institute of India comme des « prédateurs opportunistes » – ont plutôt poussé le chien en sécurité en utilisant leur museau.

Ils l’ont même guidé vers une zone de la rive de la rivière qui n’était pas occupée par la meute sauvage, permettant au chien de s’échapper en toute sécurité sur terre.

Image:

Le chien flottant dans la rivière Savitri en Inde. Photo : Utkarsha Chavan, Journal des taxons menacés





Il s’agit d’une action qui, selon le journal, pourrait être due à « un comportement sensible suggérant une empathie entre les espèces ».

Cet incident « curieux » n’était pas typique des crocodiles.

L’espèce peut atteindre plus de 16 pieds et peser 450 kg et est connue pour constituer une menace majeure pour les humains qui empiètent sur leurs habitats naturels en Inde, au Sri Lanka, au Pakistan et au Népal.

Le journal a expliqué que son analyse de la rencontre était spéculative et a reconnu que la gentillesse des crocodiles pouvait simplement être due à leur manque d’appétit.

Sa conclusion, cependant, s’est concentrée sur l’hypothèse la plus réconfortante.

« Étant donné que l’agresseur était bien à portée de frappe et aurait pu facilement dévorer le chien, aucun d’entre eux n’a attaqué et a plutôt choisi de le pousser vers la berge, ce qui implique que la faim était absente », peut-on lire.

« Nous proposons qu’il s’agisse d’un cas de comportement sensible de l’agresseur entraînant une ’empathie émotionnelle’ entre espèces, ce qui n’est pas un comportement très étudié, bien que la capacité d’une espèce à éprouver les sentiments émotionnels d’une autre espèce mérite d’être reconnue.

« Le cas curieux d’un chien « sauvé » par le groupe de crocodiles rapporté ici semble relever davantage de l’empathie que du comportement altruiste.

« Cependant, peu de recherches ont été effectuées sur ces facultés mentales des reptiles. »