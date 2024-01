Des critiques protestent contre le choix de Harvard de diriger le groupe de travail sur l’antisémitisme

La lettre ouverte était mis à jour en décembre avec un appel au cessez-le-feu et à un échange d’otages et de prisonniers ; Le Dr Penslar n’a pas signé cette version.

Dans un 29 décembre rédaction d’opinion dans le journal du campus, The Crimson, le Dr Penslar a appelé à « une meilleure compréhension de ce qui est – et n’est pas – antisémite ». Il a ajouté : « Confondre la critique d’Israël avec l’antisémitisme amplifie les divisions au sein de notre communauté de Harvard et empêche une lutte commune contre la haine. »

Le différend sur sa sélection montre que le débat de longue date sur ce qui constitue l’antisémitisme fait toujours rage. Et cela soulève des questions sur l’influence que les forces extérieures, en particulier les grands donateurs, devraient avoir sur le discours et l’opinion au sein des universités.

“Je n’ai aucun doute sur le fait que le professeur Penslar est un profond érudit du sionisme et une personne de bonne volonté, sans aucune trace d’antisémitisme personnel, qui se soucie profondément de Harvard”, a écrit M. Summers dimanche dans un message sur les réseaux sociaux. affectation. « Cependant, je pense qu’étant donné son bilan, il n’est pas apte à diriger un groupe de travail dont la fonction est de combattre ce qui est considéré par beaucoup comme un grave problème d’antisémitisme à Harvard. »

M. Ackman posté qu’avec la sélection du Dr Penslar, Harvard « continue sur le chemin des ténèbres ».

Harvard a déclaré dans un communiqué que le Dr Penslar était déterminé à lutter contre l’antisémitisme et qu’il était « quelqu’un qui aborde ses recherches et son enseignement avec ouverture d’esprit et respect pour les points de vue contradictoires et qui aborde les questions difficiles avec soin et raison ».