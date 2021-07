Des critiques mitigées alors que Sports Illustrated dévoile le tout premier modèle transgenre pour la couverture emblématique de Swimsuit Issue

Élevé dans le South Side de Chicago, Bloom s’est d’abord intéressé à un avenir dans la mode par l’intermédiaire d’une grand-mère qui enseignait des cours sur les podiums dans la région.

« C’est ma lignée, c’est mon ascendance, c’est de là que je viens », a expliqué Bloom à Page Six Style, tout en racontant l’inspiration pour un jour figurer dans la bible du bikini en voyant Tyra Banks sur sa couverture en 1997.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

« Quand ils m’ont dit que j’avais la couverture, j’ai parlé à mon père », Bloom a révélé.

« Je me suis dit : ‘Quand je regardais ce magazine… je regardais mon avenir. Tu me donnais les outils dont j’avais besoin pour me voir, pour savoir que je pouvais être là, que je pouvais inspirer, qu’un jour je pourrait en faire partie.' »

Leyna Bloom est sur Sports Illustrated. quel genre d’icône est-ce ?! pic.twitter.com/xvh9RKWdu9 – jatella (@jatella) 19 juillet 2021

La carrière de Bloom a commencé après un déménagement à New York à l’âge de 17 ans et une rencontre fortuite dans un magasin de Soho qui a conduit à une apparition dans Vogue India, des campagnes pour H&M et Levi’s, et un défilé Tommy Hilfiger aux côtés de la télévision et du cinéma. étoile Zendaya.

« Etant une personne ayant une expérience trans en grandissant dans le monde, il n’y avait aucune représentation de cela [in fashion], alors j’avais l’impression que je ne pourrais jamais faire ça », dit Bloom.

« Je le pense [was] juste me mettre là-bas, sachant que je suis né dans un monde dans lequel je ne m’intégrais pas, alors je dois en créer un que je fais. Je voulais juste être vu dans le monde et faire savoir aux gens que les gens comme moi existent et que nous sommes beaux. »

Il y a 3 femmes noires sur 3 couvertures séparées pour Sports Illustrated et j’en fais partie WOW ! – Leyna Bloom (@leynabloom) 19 juillet 2021

Mais alors que Bloom était surnommé un « icône » dans certains coins, tout le monde ne partageait pas le même enthousiasme.

« Il devrait indiquer : ‘Transgender Issue ; sur la couverture. Pas de surprises, peu importe, trop tard ! » a remarqué un spectateur.

« Bienvenue dans le monde Bizarro! » dit un autre, en référence à la réalité alternative fictive, inversée, des bandes dessinées de Superman. « Nous sommes tombés jusqu’à présent. »

il devrait venir avec un avertissement : » avertissement – ceci est un mec » – CryptoRedentor (@CryptoRedentor) 19 juillet 2021

Je comprends que c’est une étape importante pour la communauté trans et An SI d’abord, mais enterrez-vous la tête ou du moins la co-direction si nous ignorons le fait que l’article dit qu’il s’agit du premier modèle de couverture noir en solo? C’est… euh… pas bon. – Moondog en plein air (@moondustan) 19 juillet 2021

C’est un mec, mon pote. – Austin Ruse (@austinruse) 19 juillet 2021

« Ce n’est pas pour moi mais peut-être que d’autres aiment ce genre de chose », dit une partie moins offensée.

Sentant que l’attention était détournée d’autres questions, il a également été dit : « Je comprends que c’est une étape importante pour la communauté trans et un SI d’abord, mais sont [they] enterrer le leader ou au moins le co-leader si nous ignorons le fait que l’article dit qu’il s’agit du premier modèle solo de couverture de Black ? »

« C’est… euh… pas bon.

Bloom est l’une des trois stars de la couverture noire aux côtés de la rappeuse Megan Thee Stallion et de la sensation de tennis Naomi Osaka.

Première femme haïtienne et japonaise en couverture 🇭🇹🇯🇵❤️ pic.twitter.com/SLcKNSrSkH – NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) 19 juillet 2021

Plutôt que d’y faire entrer la race, l’ancienne numéro un mondiale Osaka, qui a affirmé avoir reçu des réactions racistes à la suite de sa décision de représenter son pays natal d’Asie de l’Est aux prochains Jeux olympiques, a célébré son exploit en tant que « Première femme haïtienne et japonaise en couverture ».

« Je joue sous le drapeau du Japon depuis que j’ai 14 ans. Ce n’était même pas un secret que je jouerai pour le Japon [in] les jeux olympiques, » a-t-elle déclaré lors d’un prochain épisode de ses docuseries Netflix éponymes.

« Donc je ne choisis pas l’Amérique, et tout à coup les gens se disent : ‘Votre carte noire est révoquée' » révèle Osaka, qui s’est retiré de Roland-Garros et de Wimbledon, citant récemment des problèmes de santé mentale.

« Et c’est comme si l’Afro-américain n’était pas le seul Noir, tu sais ? Je ne sais pas, j’ai l’impression que les gens ne connaissent pas la différence entre nationalité et race parce qu’il y a beaucoup de Noirs au Brésil, mais ils je suis brésilien. »

mec Haïti brûle, nous ne nous soucions pas des couvertures de magazines, s’il vous plaît, faites un don à des œuvres de bienfaisance en Haïti ! – SAGA (@ValhallaaCrypto) 19 juillet 2021

La couverture de Sports Illustrated d’Osaka a été généralement bien reçue et l’a vue, comme Bloom, surnommée une « icône » et « incroyablement magnifique ».

Bien que le tournage de la couverture ait été décidé des mois à l’avance, certains se demandaient encore pourquoi Osaka ferait une telle chose quand « Haïti brûle », après que le président Jovenel Moise a été assassiné la semaine dernière et que la patrie de son père a été plongée dans une crise politique et sociale.

Un autre opposant a fait remarquer : « Ravi que votre anxiété vous permette de poser en maillot de bain pour des millions de personnes. » le long d’un emoji qui fait rouler les yeux.

Heureux que votre anxiété vous permette de poser en maillot de bain pour des millions de personnes..🙄 – Vente au Tchad (@BeerMuggShots) 19 juillet 2021

Chantant ses louanges cependant, le rédacteur en chef du numéro Swimsuit de SI a déclaré dans un communiqué : « Il ne fait aucun doute que Naomi est l’une des meilleures athlètes au monde, et une place de couverture semblait évidente.

« Elle a passé ses années de formation à accumuler des titres et se dirige vers les Jeux olympiques.

« Mais nous célébrons Naomi pour sa passion, sa force et son pouvoir visant à briser constamment les barrières en matière d’égalité, de justice sociale et de santé mentale. »