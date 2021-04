L’avocat de la défense de Derek Chauvin, l’argumentation finale d’Eric Nelson est centrée sur le «doute raisonnable». Il a juste utilisé «des extraterrestres de l’espace ont volé et ont inhibé le corps de Derek Chauvin et causé la mort» pour illustrer un exemple de doute capricieux et fantaisiste. Répugnant. pic.twitter.com/Wr99rndxZv

– Natasha Scruggs (@NatashaMScruggs) 19 avril 2021