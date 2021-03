C’était une belle soirée pour être fan de Beyoncé.

Bien qu’il ait mené les nominations de cette année avec neuf et en a remporté quatre,la superstar ne s’est malheureusement pas produite aux Grammy Awards de dimanche. Beyoncé a épaté lors des Grammys passés avec des performances spectaculaires, la plus récente en 2017, lorsqu’elle a fait un medley royal en lévitation de « Lemonade » alors qu’elle était enceinte de jumeaux Sir et Rumi, maintenant 3 ans.

Mais il y avait encore beaucoup à aimer aux Grammys 2021, où Megan Thee Stallion et Taylor Swift ont remporté les premiers prix, et des artistes se sont produits sur des scènes éloignées en toute sécurité à Los Angeles et ailleurs.

Voici les meilleurs et les pires moments musicaux du spectacle.

20. Doja Cat, «Dis-le»

Dans une tenue futuriste rappelant Gottmik, le favori de « RuPaul’s Drag Race », Doja a canalisé un robot pour son irrésistible « Say So ». Mais après tant de performances en direct de son succès révolutionnaire l’année dernière, même Doja avait l’air fatiguée pendant la mise en scène lourde de danse.

19. Miranda Lambert, «Bluebird»

Bien que nous aimions la chanson et son album «Wildcard», Miranda manquait malheureusement d’enthousiasme et de présence sur scène, surtout juste après Mickey Guyton.

18. Cardi B, «Up» / «WAP»

Le premier spectacle télévisé du «WAP», qui fait vibrer la culture l’an dernier, était coloré, effronté et totalement chaotique. Cardi et Megan se sont parfois perdus dans les décors massifs – qui comprenaient un lit géant et un talon aiguille, qui faisait également office de pôle de strip-tease – et nous souhaitons pouvoir ignorer les plaisanteries maladroites entre l’hôte Trevor Noah et Cardi avant de passer à la publicité.

17. Bad Baby feat. Jhay Cortez, «Dákiti»

Errant dans un œil lumineux géant, la performance discrète des artistes sonnait fantastique, mais manquait du spectacle et de l’esprit des autres artistes.

16. Roddy Ricch, «Heartless» / «The Box»

Roddy a clôturé le spectacle avec une interprétation sincère de son nouveau single «Heartless», avant de jouer le hit «The Box» devant un décor époustouflant de ruines antiques. Malheureusement pour lui, BTS est un acte impossible à suivre, et sa performance plus retenue n’était peut-être pas le meilleur moyen de terminer la nuit.

15. Post Malone, «Hollywood’s Bleeding»

Post avait Twitter disant «vibrations cultes» avec sa performance sombre, entouré de danseurs portant des bougies en robes alors qu’il chantait avec passion les pièges de la célébrité. Maussade mais un peu oubliable.

14. Maren Morris et John Mayer, «The Bones»

Morris est l’une des meilleures chanteuses country de la musique d’aujourd’hui et sa performance de «The Bones», avec l’aide de John Mayer à la guitare, n’a pas déçu.

13. Taylor Swift, «Cardigan» / «August» / «Willow»

Swift est devenue une fée des bois pour son medley mystique couvert de mousse de trois titres «Folklore» et «Evermore». Alors que nous avons apprécié son «août» bouillonnant et son «Willow» sorcier, le point culminant a été quand elle s’est assise et a chanté la moitié arrière douloureusement émotionnelle de «Cardigan» depuis le toit d’une cabane.

12. Lil Baby, «The Bigger Picture»

Lil Baby a eu la performance la plus opportune de la nuit, descendant dans les rues pour une projection tentaculaire et incendiaire alors qu’il se retrouvait face à face avec des danseurs en uniforme de police et en tenue anti-émeute, recréant des scènes de protestation alors qu’il frappait à propos de George Floyd.

11. Billie Eilish, «Tout ce que je voulais»

Une interprétation discrète mais magnifique de son record de l’année «Tout ce que je voulais», recréant le clip vidéo de la chanson alors qu’elle jouait au-dessus d’une voiture partiellement submergée et couverte de brouillard.

10. Dababy feat. Roddy Ricch, «Rockstar»

Points pour essayer quelque chose de différent. Dababy a tourné son premier coup sur la tête en faisant appel à un chœur gospel et un violoniste « Judge Judy » pour une performance dramatique.

9. Dua Lipa, «Lévitation» / «Ne commencez pas maintenant»

Dua Lipa ne déçoit jamais. La pop star britannique a fait tourner les têtes avec de multiples costumes scintillants, une chorégraphie athlétique et une esthétique disco époustouflante dans son mélange de succès «Levitating» et «Don’t Start Now».

8. Silk Sonic, «Laissez la porte ouverte»

Cela aurait dû être accompagné d’un avertissement d’AVC. Bruno Mars et Anderson .Paak, le duo derrière Silk Sonic, sonnaient parfaitement dans ce rétro rétro brûlant, mais les filtres vintage et l’écran colossal de lumières clignotantes distraient de leur mise en scène. Bien qu’il ait été facilement racheté avec l’électrisant, prise sur place de « Long Tall Sally » de Little Richard pendant le segment in memoriam, rendant hommage à l’icône du rock ‘n’ roll tardif.

7. Brittany Howard et Chris Martin, «Vous ne marcherez jamais seuls»

Brandi Carlile et Lionel Richie ont rendu un hommage respectueux à John Prine et Kenny Rogers, respectivement, avec des performances in memoriam. Le segment a culminé avec une reprise envoûtante et puissante de «Vous ne marcherez jamais seul» de Rodgers & Hammerstein par la chanteuse d’Alabama Shakes Brittany Howard, qui a commandé la scène avec l’aide de Chris Martin de Coldplay au piano.

6. Mickey Guyton, «Black Like Me»

Guyton avait l’air incroyable et sonnait mieux en interprétant cette chanson émouvante et teintée de gospel sur l’inégalité raciale et la fierté noire.

5. Megan Thee Stallion, ‘Body’ / ‘Savage’

Megan a transformé la scène des Grammys en une boîte de nuit chic et à l’ancienne avec des danseurs en smoking, un justaucorps serti de diamants et… des danseurs de claquettes? Ce fut un couronnement inattendu et twerktastique pour le nouveau gagnant du prix du meilleur nouvel artiste.

4. Haim, «Les étapes»

Un des premiers moments forts de la soirée, alors que les sœurs Haim ont apporté une guitare percutante et un rock chaleureux de style années 70 sur la scène des Grammys avec ce morceau courageux de «Women in Music: Part III».

3. Harry Styles, «Sucre de pastèque»

Après un départ chancelant, Styles se déchaîna pour une performance sensuelle de son hit n ° 1 bien-être «Watermelon Sugar», enfilant un boa à plumes vertes et une veste en cuir ouverte. C’était un rappel consommé de son indéniable pouvoir de star et d’un bien- méritait le gagnant d’un Grammy pour la meilleure performance solo pop plus tard dans la série.

2. Pumas noirs, «couleurs»

Un numéro émouvant et captivant des nouveaux arrivants du psych-rock Black Pumas, dirigé par la voix palpitante du chanteur Eric Burton. Nous doutons qu’un artiste ait gagné plus de nouveaux fans que ce soir – et pour une très bonne raison.

1. BTS, «Dynamite»

La montée d’adrénaline dont nous avions besoin après une nuit remplie de performances épuisantes sans fin. Brillant à travers la ville (recréée de LA) avec «un peu de funk et de soul», comme le proclame le chœur de «Dynamite», BTS avait un charisme indéniable et des voix dignes de pâmoisie alors qu’ils dansaient contre la majestueuse ligne d’horizon de Séoul.