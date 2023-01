Des critiques brandissent une plaque louant les efforts du Canada en Afghanistan

OTTAWA –

Affaires mondiales Canada prévoit d’installer une plaque commémorant l’évacuation par le Canada des Afghans et du personnel de l’ambassade lorsque sa capitale Kaboul est tombée aux mains des talibans, mais les critiques soutiennent que cela envoie le mauvais message.

La plaque portait une étiquette de prix de 10 000 $ et a été approuvée dans un mémorandum de juillet 2022 que La Presse canadienne a obtenu grâce à une demande d’accès à l’information.

On y lit notamment : « Cette plaque rend hommage à tous les employés du gouvernement du Canada qui ont contribué à cet effort héroïque.

Le département a déclaré avoir dévoilé l’hommage lors d’une cérémonie en octobre et prévoit de l’installer une fois les rénovations de son siège terminées.

La sénatrice conservatrice Salma Ataullahjan a déclaré qu’elle était déconcertée par cette décision.

“C’est totalement inapproprié, compte tenu de la façon dont nous avons malmené la sortie”, a-t-elle déclaré dans une interview depuis son Pakistan natal, où elle a déclaré que des enfants afghans mendiaient dans les rues.

“Pour moi, cela me semble inutilement inapproprié et insensible quand je pense à ce qui se passe en Afghanistan”, a-t-elle déclaré. « De quoi nous félicitons-nous ? »

La plaque décrit le rôle du Canada dans l’évacuation chaotique de Kaboul en août 2021, lorsque les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan, ainsi : « Au cours des semaines précédentes et de celles qui ont immédiatement suivi, une opération complexe s’est déroulée dans des conditions extrêmement dures, dangereuses et en évolution rapide. conditions pour aider des milliers de citoyens canadiens, de résidents permanents du Canada et d’Afghans à fuir vers la sécurité. »

L’an dernier, une commission parlementaire spéciale a étudié en profondeur son déroulement.

Les députés ont appris que le Canada avait évacué son ambassade avant ses pairs, rendant presque impossible pour les groupes d’anciens combattants canadiens d’aider à mettre en sécurité les interprètes afghans avec lesquels ils avaient travaillé.

Le dernier commandant du Canada à Kandahar pendant la guerre en Afghanistan, le major-général à la retraite. Dean Milner, a déclaré que le personnel de l’ambassade était parti “beaucoup trop vite”. Il a dit que c’est en partie la raison pour laquelle “nous n’avons réussi à retirer peut-être qu’environ 15 à 17% de ces interprètes critiques qui ont combattu à nos côtés”.

Comme détaillé dans un rapport de juin dernier, le comité a également entendu parler de lacunes dans le processus de réinstallation du Canada, qu’il a jugé «complexe sur le plan administratif et logistique». Des témoins ont décrit une mauvaise communication, une dépendance excessive au courrier électronique et l’obligation pour les personnes essayant de fuir le pays d’accéder aux documents avec une version professionnelle d’Adobe Acrobat.

Le Canada était alors en pleine campagne électorale : le premier ministre Justin Trudeau a déclenché les élections fédérales de 2021 le jour de la chute de Kaboul.

Le chef d’état-major de la défense, le général Wayne Eyre, a déclaré que les règles restreignant le travail du gouvernement pendant les élections limitaient la capacité du ministère de la Défense à communiquer publiquement.

La députée néo-démocrate Jenny Kwan, qui siégeait au comité, a déclaré que les fonctionnaires et les soldats canadiens mettent leur vie en jeu pour aider les gens et qu’ils devraient être commémorés, mais pas tant que l’Afghanistan souffre d’un tumulte continu.

“Il s’agit du manque de planification et de réflexion que le gouvernement avait mis dans cette (évacuation)”, a-t-elle déclaré.

« Je suis très consterné que le gouvernement libéral ait été occupé à trouver des moyens de se féliciter alors que les conséquences sont si graves pour les Afghans qui ont risqué leur vie et celle des membres de leur famille, qui ont aidé le Canada dans nos missions.

Kwan a soutenu qu’une plaque commémorant les Afghans qui ont servi le Canada serait plus appropriée.

Ataullahjan a également déclaré que l’estimation des coûts de 10 000 dollars semblait exorbitante, en particulier à une époque où le coût de la vie était élevé.

Le mémorandum interne indique que les sous-ministres ont tenu une discussion en juin 2022 qui comprenait un événement pour commémorer l’évacuation de l’Afghanistan, mais il ne dit pas qui a eu l’idée de la plaque.

Le document approuvant le plan a été signé par l’ancienne haut fonctionnaire des Affaires mondiales, Marta Morgan, qui a pris sa retraite trois mois plus tard.

Affaires mondiales Canada a déclaré avoir organisé une cérémonie le 26 octobre pour dévoiler la plaque, qui mesure environ 63 sur 67 centimètres.

“La plaque sera installée dans le hall de l’immeuble Lester B. Pearson une fois la rénovation de l’immeuble terminée”, a écrit le porte-parole James Emmanuel Wanki.

« Les employés du gouvernement du Canada ont fait preuve d’un engagement exceptionnel dans des conditions difficiles et dans des circonstances extraordinaires. Ce fut une situation chargée d’émotion pour toutes les personnes impliquées et certaines portent encore ce poids à ce jour.

La déclaration de Wanki a noté que le Canada tente toujours d’atteindre son objectif de réinstaller 40 000 Afghans, avec 28 345 personnes ayant atteint le Canada au 4 janvier.

Les bureaux de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et de la ministre de la Défense Anita Anand n’ont pas répondu à une demande de commentaire.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 janvier 2022.