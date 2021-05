Des cristaux découverts en Australie révèlent l’âge de la tectonique des plaques de la Terre et sa riche histoire

Les scientifiques ont découvert des minéraux de zircon vieux de 3,6 milliards d’années dans les Jack Hills, une chaîne de montagnes du Midwest de l’Australie occidentale. Les géologues pensent que ces minéraux sont la preuve de l’émergence de la tectonique des plaques moderne. Ces zircons sont les derniers d’une série d’éléments de preuve qui confirment la théorie de la tectonique des plaques, la théorie géologique la plus explicative qui explique comment la terre est passée d’une boule de feu fondue à la mère de la vie. Il explique également comment les plaques tectoniques – des morceaux de croûte terrestre – se sont déplacées sur le manteau rocheux et visqueux pour finalement former des montagnes et des océans.

«Nous avons analysé des milliers de ces cristaux pour trouver une poignée de points de données utiles, mais chaque échantillon a le potentiel de nous dire quelque chose de complètement nouveau et de remodeler la façon dont nous comprenons les origines de notre planète», a déclaré Michael Ackerson, le géologue qui a dirigé l’étude qui a été publiée dans le journal Geochemical Perspectives Letters le 19 mars 2021. Sa déclaration a été publiée dans un communiqué de presse du Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian, l’organisation avec laquelle Ackerson travaille.

Ackerson et son équipe de recherche se sont rendus à Jack Hills pour collecter 15 roches de la taille d’un pamplemousse et les ont ramenées pour les broyer et en extraire les minéraux – les zircons. Parmi les 3500 échantillons de cristaux du minéral, 200 se sont avérés répondre aux exigences de l’étude. Les zircons contenaient de l’uranium métallique radioactif qui a aidé les scientifiques à retracer l’origine des zircons. Le taux de désintégration de l’uranium est bien quantifié, de sorte que l’âge des minéraux de zircon pourrait être obtenu en étudiant l’uranium en décomposition emprisonné dans les minéraux.

Les minéraux contenaient également de l’aluminium, ce qui peut aider les scientifiques à comprendre ce qui aurait pu se passer avec la géologie de la Terre pendant la formation des zircons. Ils ont découvert qu’il y a environ 3,6 milliards d’années, il y avait une augmentation considérable des concentrations d’aluminium, un changement de composition qui «pourrait potentiellement signaler l’émergence de la vie sur Terre», selon Ackerson.

Le géologue a convenu que beaucoup plus de recherches doivent être menées pour déterminer les liens de ce changement géologique avec les origines de la vie.

