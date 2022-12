Des cris effrayants de grand-père qui a plongé à mort depuis un escalator au milieu du chaos de l’aéroport de Gatwick

LE fils d’un passager handicapé, qui a plongé à mort d’un escalator à l’aéroport de Gatwick, a parlé des cris effrayants qui ont retenti au moment de la chute d’horreur.

Gerardo Silano, 82 ans, est décédé après s’être fracturé la colonne vertébrale lorsqu’il a trébuché et est tombé à l’aéroport, alors qu’il venait de rentrer au Royaume-Uni après des vacances en famille à Naples, en Italie, selon une enquête.

Le passager âgé est mort d’un escalator à l’aéroport de Gatwick Crédit : Getty

La famille avait réservé une assistance spéciale sous la forme d’un fauteuil roulant et d’un buggy pour aider Gerardo, de Basingstoke, Hampshire, et sa femme, Irma, à quitter le vol Easyjet et à traverser le terminal dans l’après-midi du 15 juin.

Cependant, lorsqu’ils ont débarqué, Gerardo a décidé de marcher pendant qu’Irma, 78 ans, a pris le fauteuil roulant.

Son fils Pasquale, 49 ans, s’était attendu à ce que son père monte dans l’ascenseur avec Irma, mais au lieu de cela, le vieil homme a rejoint l’escalator quelque part derrière son fils.

Il est soudainement tombé et est décédé peu de temps après, malgré les tentatives du personnel pour le sauver.

Pasquale a déclaré à l’enquête sur la mort de son père: “J’ai entendu une femme crier, puis une femme crier. Quand je me suis approché de l’escalator et que j’ai regardé en bas, j’ai pu voir mon père allongé au fond.

“J’ai laissé tomber mon sac et j’ai couru dans l’escalator et j’ai vu du personnel d’Easyjet courir pour l’aider. J’ai tenu la main de mon père. Je pouvais voir dans ses yeux qu’il était blessé. Mon père était tombé d’une certaine distance.

“Papa a vécu une longue et belle vie et il a résisté et triomphé de tant de choses récemment que nous pensions qu’il était indestructible.”

Il a également admis qu’il n’avait pas prêté toute son attention car il était “multitâche” au moment du débarquement de la famille.

Gatwick était l’un des nombreux aéroports balayés par le chaos en été, avec d’énormes files d’attente et des annulations de vols causées par des pénuries de personnel.

De nombreux Britanniques avaient des bagages coincés à des centaines de kilomètres et ont été contraints de dormir par terre dans les terminaux au milieu de retards apparemment interminables.

Cependant, l’enquête a déterminé que la réduction des effectifs n’avait pas contribué à l’accident.

La famille de M. Silano l’a qualifié d’homme “fort et résilient”, marié depuis plus de 50 ans et adorant être grand-père.

Pasquale a ajouté: “Être grand-père nous a montré son côté plus doux. Il aimait sa famille et était toujours le plus heureux quand il était entouré d’eux. Papa avait aussi un amour pour le jardinage et appréciait ses journées au potager.”

L’enquête a été ajournée à l’année prochaine pour de nouvelles preuves.

Un porte-parole de l’aéroport de Gatwick a déclaré: “Nos pensées continuent d’être avec la famille Silano en cette période difficile.

“Il ne serait pas approprié d’entrer dans les détails avant la conclusion de l’enquête. Cependant, ce que je peux dire, c’est qu’une assistance spéciale a été fournie comme demandé et n’a joué aucun rôle dans ce triste incident.”