Des criminels ont tenté de cacher 125 kg de cocaïne dans un générateur diesel spécialement fabriqué | Nouvelles du Royaume-Uni

Trois hommes ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête sur un groupe du crime organisé spécialisé dans la fabrication de cachettes pour la drogue dans des machines industrielles.

Il fait suite à une série de raids lancés dans le sud-est de l’Angleterre mardi matin dans le cadre d’une opération liée à la découverte de 125 kg de cocaïne à destination de Sydney, en Australie.

Les agents ont trouvé la drogue à l’intérieur d’un compartiment dissimulé spécialement construit dans un générateur diesel, qui était expédié en Australie par fret aérien.

Les hommes arrêtés comprennent un homme de 29 ans à Wickford, Essex, un homme de 43 ans à Much Hadham, Hertfordshire, et un homme de 42 ans à Romford, Essex.

Tous les trois sont soupçonnés de complot en vue d’exporter une drogue contrôlée et sont interrogés par des agents de la National Crime Agency.

Les agents ont également fouillé des installations industrielles à Rayleigh, Essex, South Ockenden et Feltham dans l’ouest de Londres.

Ils ont trouvé un autre générateur avec un compartiment caché secret à l’adresse de South Ockenden, ainsi que des plants de cannabis, un certain nombre de véhicules volés et des bijoux de grande valeur.

Le commandant de la branche de la NCA, Lydia Bloomfield, a déclaré: “Notre enquête a ciblé un réseau que nous soupçonnons de fournir un service rare et hautement sophistiqué à d’autres groupes criminels organisés.

“Une expédition de cette quantité de cocaïne du Royaume-Uni vers l’Australie est inhabituelle, mais démontre l’ampleur mondiale du commerce des drogues de classe A – qui provoque violence et intimidation tout au long de sa chaîne d’approvisionnement.

“Cette opération a été planifiée et menée aux côtés de nos partenaires, dont les forces frontalières et la police de Nouvelle-Galles du Sud. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires du monde entier pour lutter contre les menaces du crime organisé les plus risquées.”

Image:

La police australienne a trouvé 125 kg de cocaïne cachés dans la machinerie



En même temps que les raids au Royaume-Uni, des policiers de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie ont fait une descente dans une propriété à Cawdor. Au cours du raid, deux véhicules – une camionnette Mercedes et un camion Pantech – ont quitté la propriété, ont indiqué les flics australiens.

“Il est allégué que le conducteur du camion a percuté plusieurs voitures de police avant que les deux véhicules ne soient arrêtés après une courte poursuite”, a déclaré la police de la Nouvelle-Galles du Sud.

Trois hommes en Australie ont été arrêtés et inculpés de diverses infractions, notamment de complot en vue d’importer de la cocaïne. Ils se sont vu refuser la libération sous caution et devraient comparaître devant le tribunal mercredi.

Le commandant de l’escouade du crime organisé australien, le surintendant-détective Robert Critchlow, a déclaré: “Il s’agissait clairement d’un syndicat hautement coordonné qui a fait des efforts extrêmes ici et en Europe pour s’assurer que leur expédition de drogue arrive sans entrave.

“Nos capacités de partage de renseignements ici et à l’étranger ont entraîné la dévastation complète de cette entreprise criminelle – et la perspective d’une longue peine de prison pour chacune des personnes impliquées.”