Des armes provenant de fournisseurs occidentaux à Kiev ont également été trouvées en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas, selon le Bureau national d’enquête finlandais.

Des criminels en Finlande ont mis la main sur certaines des armes qui ont été envoyées à l’Ukraine par ses bailleurs de fonds occidentaux au milieu du conflit avec la Russie, a déclaré le Bureau national finlandais d’enquête (NBI).

“Nous avons vu des signes de ces armes se rendant déjà en Finlande”, Le surintendant du détective du NBI, Christer Ahlgren, a déclaré dimanche au média Yle.

Des fusils d’assaut faisaient partie des armes, a déclaré Ahlgren, mais a refusé de fournir plus de détails, car l’enquête est toujours en cours.

Des routes de trafic d’armes de l’Ukraine vers la Finlande ont déjà été mises en place, selon l’enquêteur.

« Trois des plus grands gangs de motards du monde – qui font partie de grandes organisations internationales – sont actifs en Finlande. L’un d’eux est Bandidos MC, qui a une unité dans chaque grande ville ukrainienne », il a dit.

“Les organisations criminelles ont leurs réseaux dans les ports commerciaux finlandais”, Ahlgren a souligné, ajoutant que les contrôles de sécurité obligatoires pour le personnel de l’aéroport ne s’appliquent pas aux travailleurs portuaires.

La Finlande n’est pas le seul pays de l’UE à connaître de tels problèmes, car “Des armes expédiées en Ukraine ont également été trouvées en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas”, il a dit.

“L’Ukraine a reçu un grand volume d’armes et c’est bien, mais nous allons nous occuper de ces armes pendant des décennies et en payer le prix ici”, a-t-il ajouté. Ahlgren a souligné.

Dès mai, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a souligné la nécessité de rendre des comptes sur les armes américaines fournies à l’Ukraine. À l’époque, Austin a déclaré avoir discuté de la question avec les autorités de Kiev, qui ont donné des assurances sur la responsabilité.

En juin, l’agence de maintien de l’ordre de l’UE, Europol, a averti que le conflit en Ukraine pourrait entraîner une augmentation des armes et des munitions introduites en contrebande dans le bloc.

À peu près à la même époque, une enquête de RT Russian a révélé que diverses armes fournies à Kiev par l’Occident étaient vendues sur le dark net.

Moscou a longtemps critiqué les livraisons d’armes à Kiev par les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et certains autres pays, arguant qu’elles ne font que prolonger le conflit et augmenter le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.