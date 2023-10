Le Les Nations Unies a dit “il y a déjà des preuves claires que des crimes de guerre pourraient avoir été commis » par le Hamas et l’armée israélienne depuis le 7 octobre et qu’ils rassemblent des preuves en vue d’éventuelles poursuites.

Quelles lois s’appliquent à la guerre Israël-Hamas ?

Toutes les parties impliquées dans le conflit sont régies par un ensemble de lois tirées d’un système de conventions, de traités et de décisions des tribunaux chargés des crimes de guerre, connu sous le nom de «loi humanitaire internationale» ou le « droit des conflits armés ».

La loi comporte deux éléments clés. La protection des non-combattants tels que les civils ou les soldats qui se sont rendus, et les restrictions sur le type de guerre employé par un belligérant.

Les règles sont ancrées dans des traités remontant au XIXe siècle, mais de nos jours, le droit est construit autour des conventions de Genève de 1949 signées après les crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un nouvel accent sur la protection des civils. Des protocoles supplémentaires ont été ajoutés au fil des années concernant l’utilisation de certains types d’armes.

Il existe également une jurisprudence de divers tribunaux internationaux, comme le Tribunal pénal international qui a jugé les auteurs du génocide de 800 000 Tutsis au Rwanda en 1994, qui a été le premier à juger que le viol avait été utilisé comme arme de guerre et de génocide.

Israël n’a pas ratifié certains protocoles des conventions couvrant des domaines tels que les punitions collectives, mais les États-Unis et d’autres pays considèrent que ces dispositions sont entrées dans le droit international coutumier et sont donc contraignantes pour tous les États.

L’ONU a également déclaré que l’enlèvement par le Hamas d’environ 200 autres otages constitue un crime au regard du droit international humanitaire. Photographie : EyePress News/Shutterstock

Existe-t-il des preuves de crimes de guerre dans les combats entre Israël et le Hamas ?

L’ONU a déclaré que le meurtre aveugle par le Hamas de plus de 1 400 non-combattants, dont des enfants, et l’enlèvement d’environ 200 autres personnes comme otages et boucliers humains à Gaza, constituent un crime au regard du droit international humanitaire.

« Les informations selon lesquelles des groupes armés de Gaza auraient abattu des centaines de civils non armés sont odieuses et ne peuvent être tolérées. Prendre des civils en otages et utiliser des civils comme boucliers humains sont des crimes de guerre », a-t-il déclaré.

Des experts juridiques ont déclaré que le Hamas et d’autres groupes tels que le Jihad islamique pourraient également être coupables de crimes de guerre pour avoir tiré des milliers de roquettes depuis Gaza vers Israël.

L’ONU a également déclaré qu’Israël pourrait être en train de commettre un crime de guerre de punition collective à travers son siège du territoire de Gaza. Le Comité international de la Croix-Rouge a accepté.

« Les instructions données par les autorités israéliennes pour que la population de la ville de Gaza quitte immédiatement ses maisons, associées au siège complet, qui leur refuse explicitement de la nourriture, de l’eau et de l’électricité, ne sont pas compatibles avec le droit humanitaire international », a-t-il déclaré.

Amnesty International a déclaré il a « documenté des attaques israéliennes illégales, y compris des attaques aveugles, qui ont causé de nombreuses pertes civiles et qui doivent faire l’objet d’une enquête en tant que crimes de guerre ».

Human Rights Watch a déclaré que « de multiples crimes de guerre ont été et continuent d’être commis en Israël et en Palestine, avec de vives inquiétudes quant au fait que les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens mènent des attaques aveugles et illégales nuisant aux civils ».

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que plus de 8 000 personnes ont été tuées dans l’attaque israélienne, dont plus de 3 000 enfants.

Certains groupes sont allés plus loin et ont accusé Israël de génocidemême si les avocats affirment qu’il s’agit d’un crime plus difficile à prouver en vertu du droit international.

Qui poursuivrait ?

La Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, tribunal permanent compétent pour juger les crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité tels que le génocide, intervient lorsque les juridictions locales ne parviennent pas à engager des poursuites.

La CPI a reconnu la Palestine comme membre en 2015. Les Palestiniens ont alors demandé au tribunal d’enquêter sur l’attaque israélienne contre Gaza l’année précédente et sur la poursuite de la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Les Palestiniens ont fait valoir que la présence d’environ 750 000 colons est en violation d’une exigence des Conventions de Genève selon laquelle « la puissance occupante ne doit pas déporter ou transférer une partie de sa propre population civile dans le territoire qu’elle occupe ».

Des groupes juridiques et de défense des droits de l’homme israéliens ont également déclaré qu’Israël commet le « crime d’apartheid » dans les territoires occupés, en violation des lois internationales interdisant spécifiquement cette pratique.

Israël a déclaré qu’il n’était pas soumis à l’autorité de la CPI parce qu’il n’avait pas signé le statut de Rome qui a créé la Cour et est entré en vigueur en 2002. Les États-Unis ont soutenu cette position, affirmant qu’elle «s’oppose fermement » toute enquête au motif qu’« Israël n’est pas partie à la CPI » et que « les Palestiniens ne peuvent pas être considérés comme un État souverain ».

En réponse, Fatou Bensouda, alors procureure de la CPI, a demandé à la chambre des juges de la Cour de se prononcer sur la question. La chambre décidé que la CPI a effectivement compétence en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est occupée.

Bensouda a alors ouvert une enquête formelle après avoir mené un « examen préliminaire minutieux » qui a duré cinq ans.

« Je suis convaincu que des crimes de guerre ont été ou sont commis en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza. » dit-elle.

Mais après que Bensouda a quitté ses fonctions en juin 2021, la CPI est restée silencieuse sur l’enquête.

Quelle est la position de la Cour pénale internationale ?

Karim Khan, l’avocat britannique qui est l’actuel procureur de la CPI, s’est rendu dimanche au poste frontière de Rafah entre Gaza et l’Égypte et a déclaré : « nous menons des enquêtes actives en cours concernant les crimes qui auraient été commis en Israël le 7 octobre et également en relation avec Gaza. et la Cisjordanie dans notre juridiction depuis 2014 ».

Khan a invoqué l’image des « terribles chambres à gaz et de l’Holocauste, de la destruction des villes » pour affirmer que les gouvernements doivent soutenir l’architecture juridique internationale qui a été « construite sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale ».

Khan a spécifiquement averti qu’« il ne devrait y avoir aucun obstacle à ce que les secours humanitaires soient destinés aux enfants, aux femmes et aux hommes – civils ».

« Ces droits font partie des conventions de Genève, et ils donnent même lieu à des responsabilités pénales lorsque ces droits sont restreints en vertu du statut de Rome », a-t-il déclaré.

Khan a déclaré que la CPI poursuivrait ses enquêtes avec « détermination » face au refus d’Israël de coopérer avec la Cour et au blocage des enquêteurs de la CPI se rendant dans le pays ou dans les territoires occupés.

Khan a déclaré qu’il enquêterait également sur « les événements actuels en Cisjordanie », ajoutant qu’il était « également très préoccupé par l’augmentation du nombre d’attaques signalées par des colons contre des civils palestiniens ».

D’autres pays soutiennent-ils le procureur de la Cour ?

Seuls trois pays ont formellement appelé à l’implication de la CPI : l’Afrique du Sud, la Suisse et le Liechtenstein. Micheál Martin, vice-Premier ministre irlandais et ministre des Affaires étrangères, a déclaré dans une interview à la radio que c’était pour la CPI. déterminer si des crimes de guerre sont commis.

Human Rights Watch a noté que le silence des autres pays contraste avec les larges demandes des gouvernements européens pour que la CPI enquête sur les crimes de guerre russes en Ukraine.

Israël semble-t-il inquiet à l’idée d’une enquête ?

Oui très. Lorsque la CPI a lancé son enquête approfondie en 2021, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël était « attaqué ».

« La CPI, qui a été créée pour empêcher une répétition des horreurs incitées par les nazis à l’encontre du peuple juif, se retourne désormais contre l’État du peuple juif », a-t-il déclaré. “Je vous promets que nous nous battrons pour la vérité jusqu’à ce que nous annulions cette décision scandaleuse.”

Israël craint que ses responsables militaires et politiques puissent être détenus en vertu de mandats d’arrêt internationaux s’ils voyagent à l’étranger et sont jugés à La Haye.

Israël s’appuie généralement sur la protection des États-Unis au sein des organismes internationaux, par exemple en opposant son veto aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Mais l’influence de Washington sur la CPI est limitée par le fait que les États-Unis ont eux-mêmes refusé de signer le Statut de Rome.

En 2020, le président Trump a révoqué le visa américain de Bensouda et lui a imposé des sanctions financières. les sanctions contre elle et un autre procureur de haut rang en raison de l’enquête de la CPI sur Israël-Palestine et d’une enquête distincte sur les actions des États-Unis en Afghanistan.

En réponse, 67 pays, dont de proches alliés des États-Unis comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, ont pris des mesures une déclaration exprimant « son soutien inébranlable à la Cour en tant qu’institution judiciaire indépendante et impartiale ».

Joe Biden s’est montré plus coopératif avec la CPI, ordonnant aux États-Unis de partager des preuves des crimes de guerre russes en Ukraine avec ses enquêteurs. Mais son administration s’oppose fermement à l’enquête israélo-palestinienne.

Même si la CPI devait poursuivre des responsables israéliens, elle compte sur les gouvernements étrangers pour exécuter les mandats d’arrêt et arrêter les accusés. Les pays membres pourraient bien se sentir obligés de coopérer étant donné le soutien continu apporté à la Cour, notamment en raison des crimes russes en Ukraine.

Et les Palestiniens ?

Bien que l’attaque transfrontalière du Hamas depuis Gaza le 7 octobre ait eu lieu en Israël, elle relève toujours de la compétence de la CPI car le groupe armé palestinien opère depuis la zone relevant de la compétence de la Cour.

Mais des questions demeurent quant au statut juridique de groupes non étatiques tels que le Hamas, une organisation terroriste interdite dans de nombreux pays. Après le 11 septembre, l’administration de George W. Bush a affirmé qu’Al-Qaïda et les talibans étaient des « combattants illégaux » et n’étaient donc pas protégés par les conventions de Genève, ouvrant ainsi la voie à la torture des prisonniers par la CIA et l’armée américaine. La Cour suprême américaine renversé cette interprétation du droit international en 2006 et a déclaré que les Conventions de Genève s’appliquaient.

