Des créatures marines ressemblant à des extraterrestres échouent sur les plages australiennes à Sydney, dans le nord des plages

Aussi connu sous le nom de dragon bleu, d’hirondelle de mer ou d’ange bleu, le glaucus bleu est une espèce de limace de mer aux couleurs vives (nudibranche) et peut être trouvé dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien dans les eaux tempérées et tropicales.

Comme la plupart des nudibranches, cette espèce incorpore des produits chimiques toxiques ou des cellules urticantes de sa proie dans sa propre peau.

Cette capacité fournit au glaucus bleu un mécanisme de défense contre la prédation.

Source: Oceana.org