Des créatures “étranges” des profondeurs marines découvertes dans l’océan Indien

Les océans sont incessants et les vies prospèrent également au milieu des frontières sans fin. Récemment, un rapport publié par les scientifiques du Museums Victoria Research Institute a révélé les étranges créatures marines trouvées près des anciens volcans submergés de l’océan Indien. Après avoir cartographié en détail le fond marin du parc marin des îles Cocos en Australie, ils ont découvert d’immenses montagnes marines au sommet plat flanquées de cônes volcaniques, de canyons et de crêtes au fil du temps. Ce qui a déconcerté les scientifiques, c’est l’étrange collection de créatures des grands fonds découvertes après l’étude.

L’équipe a collecté des échantillons à plus de trois miles de profondeur qui ont révélé la vie marine fascinante, y compris l’anguille aveugle précédemment étudiée. « Nous avons découvert un nombre incroyable d’espèces potentiellement nouvelles vivant dans ce parc marin isolé », a fait remarquer le Dr Tim O’Hara, scientifique en chef de l’expédition menée par le Museum Victoria.

Des chauves-souris des grands fonds ont été découvertes au-dessus du fond marin alors qu’elles se promènent dessus avec leurs nageoires en forme de bras. Le petit “leurre de pêche” sur leur museau les aide à attirer leurs proies.

L’anguille aveugle inconnue a également été collectée à une profondeur d’environ cinq kilomètres. Il était recouvert d’une peau lâche, transparente et gélatineuse avec des yeux peu développés. « Ces poissons ont des yeux vraiment réduits. En fait, si vous voyez la photo, vous constaterez qu’ils sont comme des dépressions dorées dans la peau. Ils ont une peau vraiment lâche, flasque et gélatineuse et ils sont incroyablement rares”, a déclaré Dianne Bray, responsable principale des collections chez MV.

Selon le CSIRO, l’agence scientifique nationale australienne, les poissons-lézards à hautes nageoires sont ces prédateurs des grands fonds avec des bouches pleines de longues dents pointues. Ils ont des ovaires et des testicules en même temps. Pendant ce temps, le Slender Snipe Eel avec une longue queue filiforme a été trouvé jusqu’à quatre kilomètres sous la surface de la mer. Intéressant de savoir qu’il ne pèse qu’une cinquantaine de grammes. Avec des mâchoires courbes, ces créatures ont de minuscules dents crochues qui attrapent leur proie.

Le Viperfish de Sloane, les oursins et l’anguille pélican figuraient parmi les autres animaux marins découverts récemment par les scientifiques. “Les résultats de la recherche de ce voyage seront inestimables pour notre compréhension des environnements sous-marins australiens et de l’impact que les humains ont sur eux”, a déclaré Lynley Crosswell, PDG de MV. Cette découverte n’est-elle pas un signe de la diversité des créatures planète un endroit intéressant à vivre?

