Des craquelins de Noël déjà en vente malgré la cuisson en Grande-Bretagne aux températures les plus chaudes de tous les temps

Les boules de NOËL ont déjà été mises en vente – malgré la cuisson en Grande-Bretagne au cours d’un été record.

Les acheteurs étouffants ont été stupéfaits de voir des articles de Noël empilés à 6 pieds de haut dans une jardinerie hier – alors que des millions d’entre nous sont sous ou confrontés à des interdictions de tuyau d’arrosage.

La Grande-Bretagne a cuit au cours d’un été record, avec des millions de personnes sous ou confrontées à des interdictions d’arrosage Crédit : Alamy

Les acheteurs étouffants ont été stupéfaits de voir des articles de Noël empilés à 6 pieds de haut dans une jardinerie hier Crédit : CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS

Malgré des températures atteignant 40,3 ° C (104 ° F) cet été et avec 142 jours avant le 25 décembre, le centre a déjà des panneaux indiquant le «pôle Nord» à l’extérieur.

Summerhill Garden Center à Billericay, Essex, fouette des guirlandes, des boules, des casse-noix, des arbres de Noël et des boîtes aux lettres festives.

La vente de Noël est l’une des premières que nous ayons connues – après le mois de juillet le plus sec au Royaume-Uni depuis 111 ans et sans aucun signe de précipitations significatives à l’horizon.

Les acheteurs – étouffés par 80% d’humidité cette semaine – pensent que ce sont des craquelins, en particulier avec l’Agence pour l’environnement sur le point de déclarer une sécheresse officielle.

Jo Huggins, 38 ans, maman de deux enfants, a déclaré: «Nous allons en Espagne la semaine prochaine et ils ont dit que cela pourrait atteindre 40 ° C.

« C’est le plus fort de l’été — je ne peux pas encore penser à Noël.

« Je veux juste m’allonger sur un transat au bord de la piscine.

“Le plus fou, c’est que les gens doivent l’acheter, sinon ils ne le vendraient pas.”

La superviseure de Noël de Summerhill, Lauren Wealthall, 27 ans, a déclaré: «Nous faisons Noël de manière si importante ici, nous devons donc commencer tôt. Notre département de Noël est l’un des plus grands de la région. Nous avons déjà vendu beaucoup de choses.

« Les gens savent qu’il se vend toujours si vite qu’ils doivent agir rapidement. Cela semble fou compte tenu de la chaleur qu’il a fait, mais nos clients adorent Noël et ils veulent se préparer.

Mais même le plus ancien de Grande-Bretagne, Santa Ray Hulse, 77 ans, n’a pas été impressionné. Le vétéran du Père Noël, qui apporte la joie des fêtes aux enfants depuis 1962, a déclaré : « Je suis le plus grand fan de Noël qui soit, mais avoir des décorations en vente en août est absolument ridicule.

“Il fait très chaud et nous sommes confrontés à une sécheresse – c’est le moment des glaces et des brasseries en plein air, pas du gui et du houx.”

Les patrons de l’eau ont averti que les réservoirs étaient à un niveau critique, avec des débits de rivière en baisse d’un quart par rapport aux niveaux normaux pour cette période de l’année.

Le National Drought Group a tenu une réunion de crise cette semaine lorsqu’il a cessé de déclarer un état national de sécheresse en Angleterre et au Pays de Galles.

Cependant, des interdictions d’arrosage ont été annoncées pour le Kent, le Sussex, le Hampshire et l’île de Wight, touchant trois millions de personnes.

South East Water a même encouragé les clients à dénoncer les voisins vus en train d’utiliser un tuyau d’arrosage ou un arroseur pendant l’interdiction.

17 millions de personnes supplémentaires pourraient bientôt être touchées alors que Thames Water et South West Water avertissent qu’elles devront imposer des restrictions.

Cela toucherait 15 millions de personnes à Londres et dans la vallée de la Tamise et environ deux millions à Cornwall, Devon, Dorset et Somerset.

Le mois dernier a été le mois de juillet le plus sec pour East Anglia, le sud-est et le sud de l’Angleterre depuis le début des relevés en 1836.

Les prévisionnistes ont déjà déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que le mois d’août soit aussi chaud – mais il devrait toujours être chaud et sec, ce qui aggraverait les pénuries d’eau.

Les régions desséchées de l’Angleterre du sud et de l’est devraient à nouveau voir les températures grimper dans les années 30 la semaine prochaine.

Selon les prévisionnistes, il pourrait s’écouler une quinzaine de jours avant le retour d’un temps plus doux et plus changeant.

Le manque de précipitations a été aggravé par des problèmes d’approvisionnement – ​​avec la révélation que l’usine de dessalement de Thames Water à East London est actuellement hors service.

Il a été construit pour fournir jusqu’à 100 millions de litres d’eau par jour.

Mark Lloyd, directeur général de The Rivers Trust, a déclaré: “Chaque année, nous arrivons à cette position périlleuse et au dernier moment possible, lorsque les rivières sont au plus bas, nous discutons d’interdictions d’utilisation temporaires. L’annoncer à la dernière minute pousse les gens à se précipiter pour laver leur voiture et remplir leur pataugeoire, laver le chien, et provoque une augmentation de la demande avant que l’interdiction n’entre en vigueur.

“Cela devrait arriver avant que les rivières ne soient dans un état désespéré et qu’il n’y ait pas assez d’eau pour la faune.”

Le temps torride a également continué pour les vacanciers à travers l’Europe continentale, avec Madrid et Bordeaux atteignant 38C (100,4F), Rome et Berlin atteignant 37C (98,6F) et Paris et Majorque atteignant 36C (96,8F).

Le Portugal et l’Espagne craignent de perdre des millions sur les récoltes d’avocats et d’olives, car ils font face ensemble à leurs conditions les plus sèches depuis 1 200 ans.

Pendant ce temps, des responsables irakiens ont envoyé hier des travailleurs dans la maison d’État du désert alors que les températures y atteignaient un maximum de 50 ° C (122 ° F).

UNE HONTE FLUIDE Des milliers de gallons d’eau ont été gaspillés hier lors d’une autre fuite majeure lors de la pire sécheresse au Royaume-Uni depuis 1976. Les pompiers ont utilisé des planches de bois pour empêcher les maisons d’être inondées et la circulation s’est arrêtée à Willesden, au nord de Londres. Un témoin a déclaré : “C’est une artère principale, donc c’était un peu un cauchemar.” Le régulateur britannique de l’eau Ofwat affirme qu’un quart des compagnies des eaux n’atteignent pas leurs propres objectifs pour limiter les fuites. On dit que les fournisseurs gaspillent suffisamment d’eau pour remplir 1 200 piscines olympiques chaque jour.

Le réservoir Dowry près d’Oldham, Lancs, est l’un des nombreux à se tarir alors que la Grande-Bretagne cuit Crédit : PA