Des craintes pour un lanceur d’alerte chinois qui n’a TOUJOURS pas été vu depuis sa disparition de Wuhan il y a un an

Un lanceur d’alerte chinois qui a couvert l’épidémie de coronavirus à Wuhan n’a toujours pas été vu après sa disparition il y a un an.

Le journaliste citoyen Chen Qiushi, a disparu en février 2020 après avoir rapporté des scènes horribles d’un hôpital débordé avec des détails graphiques.

Le journaliste citoyen Chen Qiushi a disparu après avoir rendu compte de l'épidémie de virus à Wuhan

Il a dit à ses amis qu'il allait enregistrer une vidéo d'un hôpital Covid-19

La dernière fois qu’il a été entendu, c’est lorsqu’il a dit à ses amis qu’il était en route pour enregistrer une vidéo d’un hôpital Covid-19 pop-up.

Plus d’un an plus tard, ses amis s’inquiètent désormais de son sort et craignent de ne plus jamais le revoir.

Un de ses amis proches, a dit au Miroir: «On ne sait rien de lui. Il a simplement disparu.

«Dans l’une de ses vidéos avant sa disparition, il a dit avoir reçu des appels.

«Ils (les autorités) lui ont demandé d’arrêter de faire des vidéos en tant que journaliste citoyen.

«Il m’a spécifiquement demandé de changer les mots de passe de ses comptes une fois qu’il était hors de contact pendant plus de 12 heures.

«Il savait que cela pouvait arriver à tout moment et c’est arrivé.

Son ami a repris le compte Twitter de Chen qui compte près de 340000 abonnés.

Au moment de sa disparition, un ami avait déclaré à CNN: «Nous sommes inquiets pour sa sécurité physique, mais aussi craint qu’il ne soit infecté par le virus pendant sa disparition.»

Sa famille inquiète, qui a accès à son compte Twitter, a écrit en février: «Le journaliste citoyen chinois Chen Quishi est porté disparu depuis 19 heures hier soir.

«Il s’est rendu à Wuhan pour rendre compte de l’épidémie de coronavirus.

Un patient traîné à travers l'hôpital

Chen avait signalé le virus dans les hôpitaux Covid-19

«Sa famille et ses amis sont profondément inquiets. S’il vous plaît, aidez à diffuser les nouvelles et soutenez-le. «

Quelques jours avant sa disparition, M. Chen a déclaré à ses partisans: «Tant que je serai en vie, je parlerai de ce que j’ai vu et de ce que j’ai entendu. Je n’ai pas peur de mourir. Pourquoi devrais-je avoir peur de vous, Parti communiste?

Son ami a déclaré que le dernier SMS de M. Chen avait été envoyé après 17 heures.

«Depuis lors, personne de ma connaissance n’a entendu parler de lui ou ne l’a vu», a déclaré l’ami au Miroir .

«J’ai posé des questions sur sa santé. Il a dit qu’il allait bien. Cela me paraissait normal.

«Beaucoup disaient qu’ils ne pouvaient pas l’atteindre. Quand cela a passé 24 heures, j’ai su que quelque chose n’allait vraiment pas.

En septembre de l’année dernière, un avocat des droits de l’homme a déclaré à la Message du matin de la Chine du Sud que M. Chen était chez ses parents à Qingdao sous «surveillance stricte».

Il a déclaré à l’époque: «Qiushi, qui est avec ses parents, est sous la stricte surveillance des autorités.

«Puisque les autorités ont décidé de ne pas le poursuivre, il n’est en fait pas légal de continuer à le garder sous étroite surveillance.»





Depuis l’épidémie de Covid-19 à Wuhan, un certain nombre de dénonciateurs ont disparu après avoir partagé des informations sur le virus.

Le médecin qui a d’abord sonné l’alarme et tenté d’avertir le monde, Li Wenliang, 34 ans, a tragiquement contracté le virus de patients qu’il traitait et est décédé.

Il travaillait comme ophtalmologiste à l’hôpital central de Wuhan lorsqu’il a alerté ses collègues médecins le 30 décembre.