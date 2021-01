Une star australienne du cricket craint pour la santé mentale du capitaine de test Steve Smith à cause du stress d’un autre scandale de «tricherie».

Des images ont émergé de Smith, 31 ans, dans la zone du bâton, éraflant le terrain le dernier jour du troisième test à Sydney la semaine dernière – près de deux ans après avoir été suspendu pour le tristement célèbre incident de falsification de balle de 2018 en Afrique du Sud.

Smith a déclaré qu’il était « choqué et déçu par la réaction » des fans et des commentateurs insistant sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de tricher.

Smith (photo) a été rattrapé du côté de la jambe pour 36 points lors des premières manches du quatrième test contre l’Inde à Brisbane

Shane Lee, 47 ans, a déclaré au podcast Afternoon Sport que le meilleur batteur du monde avait l’air « vraiment, vraiment en colère » pour le moment.

« Steve Smith a marqué une centaine fantastique à Sydney et la façon dont il a réagi après, j’ai pensé, il y a une vraie colère là-bas. C’est dérangeant, dit-il.

Le frère du grand quilleur rapide australien Brett Lee a déclaré que Smith se comportait de la même manière que le scandale de falsification de balle et que cela était préoccupant.

Vous avancez vers ce test: je vois les mêmes signes [as before Sandpapergate]. Je vois quelqu’un comme Smith qui devient vraiment, vraiment en colère », a-t-il déclaré.

«Je me sens vraiment inquiet pour ce gars.

«Je veux vraiment que Cricket Australia, ou quelqu’un au sein de cette organisation, s’assure que ce gars va bien. Parce qu’il est un champion batteur et qu’il n’est pas un tricheur.

«Nous devons vraiment nous occuper de ces gars du point de vue de la santé mentale.»

Le quatrième test entre l’Indien et l’Australie a débuté à Brisbane vendredi avec Smith pris au piège du côté des jambes pour seulement 36 points après un départ fragile des Australiens.

Steve Smith était au centre de plus de controverses trois ans après le scandale de la falsification de balle

L’ancienne star australienne du cricket One Day, Shane Lee, a déclaré craindre pour la santé mentale de Steve Smith après avoir été impliqué dans un autre scandale de triche.

Quelques jours auparavant, Smith a essayé d’expliquer qu’il n’essayait pas d’endommager le terrain ou de rayer le pli du bâton à la fin du test précédent.

«C’est quelque chose que je fais pour visualiser où nous jouons au bowling», a-t-il déclaré au Daily Telegraph.

«C’est quelque chose que je fais pour visualiser comment le frappeur joue nos quilleurs, puis par habitude, je marque toujours le centre.

«C’est tellement dommage que cet événement et d’autres aient enlevé ce qui était une excellente performance au bâton de l’Inde.

Bien que Paine et l’entraîneur Justin Langer aient apporté leur soutien à Smith, les joueurs internationaux ont critiqué la star australienne.

« Avec toutes les caméras de nos jours et l’histoire de Smith avec le papier de verre, vous devez arriver à la conclusion qu’il ne peut pas avoir deux cellules cérébrales à frotter ensemble », a écrit le grand anglais David Lloyd.

«À quoi pensait-il – s’il pensait à quelque chose?

L’ancien ouvreur indien Virender Sehwag et l’ancien capitaine de l’Angleterre Michael Vaughan ont également critiqué Smith, qualifiant ses actions de « simple tricherie ».

Mais une vidéo est apparue montrant les moments cruciaux avant que le joueur de cricket assiégé ne semble ratisser ses pointes sur la garde du batteur indien Rishabh Pant.

Le personnel au sol du SCG (photo) a balayé la zone de frappe et repeint le pli, dégageant probablement la garde de Rishabh Pant avant que Steve Smith ne traîne sa botte à travers la ligne.

La couverture télévisée a montré que Steve Smith (photo) marquait le terrain avec sa botte avant que Rishabh Pant ne retourne dans l’enceinte

Dans la vidéo, publiée sur Twitter, deux membres du personnel au sol du SCG traversent la zone, la balayant avec un balai dur et repeignent le pli du bâton avant l’arrivée de Smith.

Il est difficile de voir comment la garde de Pant serait restée visible lorsque Smith est arrivé et a marqué le centre.

La séquence complète n’a pas été diffusée en direct en Australie, mais elle a été vue en direct dans une couverture internationale du troisième match test essentiel de la série.

Fox a choisi de ne pas montrer le personnel au sol touchant la zone, seules des images de Smith éraflent le pli avec sa botte.

Le scandale de falsification de ballon de 2018 a conduit Smith à être déchu de son poste de capitaine et interdit pendant un an après que l’Australie a été surprise en train de frotter la balle avec du papier de verre pour gagner un avantage lors d’une tournée en Afrique du Sud.

Les conséquences du scandale ont laissé le vestiaire australien en lambeaux et depuis deux ans, le nouveau capitaine Tim Paine et l’équipe tentent de regagner le respect des fans de cricket au pays et à l’étranger.