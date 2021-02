Kanye West a suscité des craintes au sujet de sa santé mentale en réalisant que les rumeurs de divorce avec Kim Kardashian cherchent à devenir une réalité.

Le rappeur de 43 ans serait aux prises avec «l’anxiété» alors qu’il continue d’être séparé de la star de L’Incroyable famille Kardashian et de leurs enfants.

Il se rend compte que son temps avec Kim, 40 ans, est écoulé et ses proches craignent que cela ne le mette dans une spirale descendante.

Une source proche de Kanye a déclaré à PEOPLE: «Kanye ne va pas bien.

«Il est anxieux et très triste. Il sait que le mariage est terminé et qu’il n’y a rien à faire pour le moment.

« Il sait aussi ce qu'il perd à Kim. »







Il a été rapporté que Kim avait donné des instructions aux avocats spécialisés en divorce en juillet de l’année dernière, au milieu d’une période agitée pour le couple et avec Kanye vivant dans son ranch du Wyoming pendant qu’elle reste à Calabasas avec les enfants, il ne semble pas y avoir de réconciliation.

Un initié a déclaré à PEOPLE: « Ils ne sont tout simplement pas sur la même longueur d’onde en ce qui concerne leur avenir en tant que famille. Et Kim est d’accord avec ça. »

Kanye a été franc contre la mère de Kim, Kris Jenner, dans le passé et ses actions ont causé la consternation dans la famille.

Kim a défendu le rappeur en public et a agi en tant que médiateur entre et divers membres de la famille.

La source a ajouté: «Elle l’a défendu en privé auprès de sa famille.

«Elle s'est tenue à ses côtés à un moment où quelques épouses auraient fait ça.







On pense qu’une scission est imminente, la source disant: « Il y a très peu d’espoir de réconciliation. Cela devrait être un miracle. Mais Kanye croit aux miracles. »

Les enfants du couple – filles North, sept ans, et Chicago, trois ans, et fils Saint, cinq ans, et Psalm, qui aura deux ans en mai – vivent tous avec Kim en Californie, mais Kim insiste sur le fait que Kanye reste une grande partie de leur vie.

La source a poursuivi: «Kim a clairement indiqué que Kanye pouvait parler à ses enfants à tout moment.

«Elle n’a jamais menacé de le garder loin des enfants. Elle exige seulement qu’il ne les endommage pas.

« Kanye peut FaceTime aux enfants quand il le veut. Il n’a pas été génial à ce sujet, mais tout le monde l’encourage à le faire. »

Avec des divorces souvent compliqués, la source a déclaré que «Kim ne veut pas lui faire de mal».

« Elle sait juste qu’elle ne peut plus être mariée avec lui. Il est très conscient qu’elle a été une bonne épouse. Il l’aime toujours beaucoup. Mais il comprend », a ajouté la source.

