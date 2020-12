Les utilisateurs de l’application de taxi Uber et du site de réservation d’hébergement Airbnb font face à des frais plus élevés dans le cadre d’un raid fiscal de plusieurs milliards de livres planifié par le Trésor.

Le chancelier Rishi Sunak envisage de durcir les règles de TVA sur les entreprises dites « d’économie de partage » alors qu’il tente de réparer les finances brisées de la Grande-Bretagne après la pandémie.

Beaucoup de ces services se sont développés rapidement ces dernières années pour devenir un énorme succès.

Mais les clients ne paient pas 20% de TVA car les chauffeurs ou les propriétaires d’hébergement proposant des services gagnent moins que le seuil d’imposition et ne sont pas employés directement par les sites, qui agissent en tant qu’intermédiaires.

Le Trésor, qui cherche désespérément des moyens de lever des liquidités après avoir dépensé 280 milliards de livres sterling en mesures de lutte contre la crise des coronavirus, examine les moyens de prélever la TVA sur ces transactions.

Dans un « appel à preuves » lancé par les fournisseurs numériques et leurs concurrents, il a déclaré qu’il était nécessaire « d’assurer une concurrence loyale et des règles du jeu équitables pour toutes les entreprises, qu’elles opèrent dans l’économie du partage ou en tant qu’entreprise traditionnelle ».

Il a souligné les recherches qui ont révélé que la valeur des transactions de plates-formes telles que Uber, Airbnb et l’application « petits boulots » Taskrabbit devrait passer de 7 milliards de livres sterling en 2016 à 140 milliards de livres sterling d’ici 2025.

L’application de la TVA à ces ventes pourrait rapporter 28 milliards de livres au Trésor, soit près de 70% du budget annuel de la défense.

La collecte de cet argent pourrait aider à combler le trou dans les finances britanniques à la suite de la pandémie, que le Bureau de la responsabilité budgétaire estime pourrait atteindre entre 21 et 46 milliards de livres sterling d’ici 2025.

Mais les frais de TVA sur les services de l’application pourraient entraîner une augmentation des coûts répercutés sur leurs clients, dont des millions les utilisent chaque jour pour réserver des trajets en taxi ou des locations de vacances.

Un porte-parole du Trésor a déclaré hier soir: «L’économie du partage s’est développée rapidement ces dernières années. Cette croissance est à encourager, mais elle crée également des défis en matière de TVA.

«La croissance risque d’éroder l’assiette TVA, qui fournit des revenus pour les services publics essentiels, car de plus en plus de personnes achètent des services auprès de prestataires de services non enregistrés à la TVA. Nous voulons entendre les points de vue sur ces défis et lancer une conversation.