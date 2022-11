Des crabes repérés en route vers l’île Christmas alors que la migration annuelle commence en Australie

Un océan de crabes rouges se dirige vers l’île Christmas en Australie. Environ 65 millions de crabes rouges sont en train de migrer annuellement de la forêt tropicale vers l’île pour s’accoupler et pondre des œufs. Dans un clip partagé par Now This News, on peut voir les crabes ramper alors que certaines routes sont bloquées et que des ponts de crabe sont maintenus en place pour leur permettre de traverser d’autres routes en toute sécurité. À certains endroits, on dirait vraiment que l’océan rouge est arrivé sur la terre. La vue est magnifique. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux étaient impressionnés par la beauté de ces crabes. Quelques utilisateurs d’Instagram les ont qualifiés de “mignons” et d’autres étaient ravis de voir la migration. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Non ! Ils ne font que franchiser de nouveaux emplacements Krusty Krab.

“J’aimerais y aller un jour et dire à un parfait inconnu : ‘Tu as des crabes !'”, a commenté un autre utilisateur, faisant référence au jeu de cartes populaire.

Pendant ce temps, un troisième utilisateur d’Instagram a posé une question plutôt inhabituelle : “Est-il illégal d’en attraper un ?”

La migration du crabe rouge commence avec les premières pluies de la mousson. L’Australie étant dans l’hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à l’hémisphère nord. C’est pourquoi cela se produit généralement en octobre ou novembre, mais peut parfois être aussi tard qu’en décembre ou janvier, selon Parks Australia.

On dit que les crabes mâles mènent la migration vers la mer. Pendant que les crabes femelles suivent. Cependant, le moment exact ou la vitesse de ce processus n’est pas similaire. La migration est déterminée par la phase de la lune. Et ces crabes rouges savent exactement quand ils doivent quitter leur maison pour se rendre à la mer. Chaque crabe femelle produit environ 100 000 œufs qu’elle détient dans une poche à couvain. Cependant, la plupart des années, aucun ou très peu de bébés crabes survivent. Mais dans quelques années, ils sortiront tellement de la mer que cela suffira à maintenir leur population. L’île Christmas est l’un des sites touristiques les plus populaires pour assister à la vue exquise de cette migration annuelle.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici