Des crabes envahissants frappent les eaux de la Colombie-Britannique. Pouvons-nous manger notre chemin hors du problème?

Ils sont minuscules et font des ravages sur nos côtes – mais certaines personnes disent qu’ils ont aussi bon goût.

Les crabes verts européens posent un problème au large de l’île de Vancouver depuis des décennies, et bien que les efforts de conservation actuels se concentrent sur leur congélation et leur mise en décharge, certains suggèrent de les manger à la place.

L’espèce, qui se trouve dans le nord-ouest du Pacifique, est agressive et se nourrit voracement de crustacés; ils n’ont pas de prédateurs naturels et se reproduisent à un rythme élevé. Chaque femelle peut avoir jusqu’à 185 000 bébés à la fois.

« L’une de nos principales préoccupations … est leur impact sur la zostère marine, qui est un habitat essentiel pour les saumons juvéniles », a déclaré Crysta Stubbs, directrice du département scientifique de la Coastal Restoration Society, à l’émission On the Coast de CBC. « Ils vont en fait déraciner la zostère pendant qu’ils se nourrissent.

« Et quand ils sont juvéniles, quand ils manquent d’autres aliments plus nutritifs, ils se nourrissent également directement de la zostère. »

Alors que Pêches et Océans Canada affirme que la récolte récréative et autochtone de crabes de rivage pour la nourriture – y compris les crabes verts européens (EGC) – est autorisée avec un permis, la pêche commerciale ne peut pas les vendre pour la consommation humaine.

« Il est important de se rappeler que [green crabs] sont très envahissantes et présentent un risque pour les espèces et les habitats indigènes », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

« La capture, le transport ou l’utilisation d’EGC à quelque fin que ce soit (comme pour l’alimentation) présente un risque en termes de promotion de leur propagation et de colonisation potentielle de nouvelles zones. »

Pêches et Océans Canada a déclaré qu’il travaille actuellement sur une stratégie nationale pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes, autre que de les éliminer.

Une alimentation riche en crabe

Ces crabes verts ne sont pas seulement un problème de la côte ouest. Pêches et Océans Canada note que l’espèce, originaire d’Europe et d’Afrique du Nord et qui a probablement fait du stop jusqu’en Amérique du Nord sur des navires en bois au début du 19e siècle, a d’abord envahi les eaux de la côte est dans les années 1950.

Depuis lors, ils posent un problème constant aux espèces locales – et à certains endroits, des experts en conservation ont suggéré que les crabes pourraient constituer un bon repas.

En fait, le New Hampshire Green Crab Project a publié un liste de recettes pour les personnes souhaitant aider l’environnement – et leurs estomacs – en piégeant et en mangeant des crabes verts. Parmi les recettes figurent un ceviche de crabe vert, du riz frit et du pozole.

Bien que les crabes soient petits, ils se nourrissent avec voracité d’espèces de coquillages. (Soumis par la Coastal Restoration Society)

Gabriela Bradt, spécialiste de la vulgarisation des pêches au programme Sea Grant de l’Université du New Hampshire, a déclaré que son département cherchait des moyens de faire du piégeage commercial du crabe vert une industrie viable sur la côte est américaine.

Cela pourrait aider à réduire les impacts environnementaux de l’énorme croissance de la population de crabes et la pêche commerciale pourrait en bénéficier, a-t-elle déclaré, ajoutant que les crustacés sont délicieux.

« La façon dont j’aime vraiment les crabes verts est bouillie de la même manière que vous feriez un crabe bleu ou un autre crabe ordinaire et cueilliriez juste une partie de la viande. Et puis j’aime mettre une partie de cette viande et les œufs des femelles dans un ramen », a déclaré Bradt.

« J’ai une amie chef vraiment incroyable… elle a inventé une glace aux œufs de crabe vert salé, qui – je sais que ça a l’air vraiment bizarre, mais c’était incroyable. Elle avait préalablement salé les crabes, c’est un peu comme un processus de fermentation, puis elle a cueilli les œufs et les a mis dans une glace à la vanille et ça avait presque le goût de noix de coco grillée. »

Où l’opportunité se présente

À Venise, où les crabes sont une espèce locale, les résidents participent à une délicatesse semestrielle appelée moleche – des crabes verts à carapace molle. Lorsque le moment est venu au printemps et à l’automne, les crabes verts muent leurs carapaces dures, mais ils doivent être cuits en quelques heures, avant que la nouvelle carapace ne touche l’eau et ne durcisse.

Une partie du travail de Bradt dans le New Hampshire a porté sur la question de savoir si un produit de crabe vert à carapace molle pourrait être viable aux États-Unis – d’autant plus qu’à Venise, une livre de crabe vert à carapace molle peut rapporter environ 73 à 88 dollars.

La Coastal Restoration Society récolte chaque année des milliers de crabes verts envahissants, les euthanasiant en les surgelant. (Soumis par la Coastal Restoration Society)

Bradt a déclaré qu’il était important de suivre les mêmes protocoles de sécurité des fruits de mer que les pêcheurs le feraient pour tout autre crustacé.

Au Canada, des groupes de conservation capturent des crabes par milliers et les congèlent pour les tuer, mais après cela, ils sont envoyés à la décharge ou au compost.

À l’heure actuelle, la Coastal Restoration Society stocke les crabes morts pour essayer de leur trouver d’autres utilisations, peut-être comme engrais. L’organisation travaille avec le gouvernement fédéral et avec les Premières Nations locales, y compris la Première Nation Ahousaht, sur la façon dont cela pourrait fonctionner à l’avenir.

« Ce que je recommanderais est essentiellement un programme d’élimination opportuniste, si vous voulez. Demandez aux gens de cibler les crabes verts », a déclaré Bradt.

« Et si nous avons des marchés pour quoi que ce soit, de la consommation humaine à la nourriture pour animaux de compagnie, en passant par les engrais, etc., faites en sorte que ces marchés se développent et fournissent des revenus aux pêcheurs. »