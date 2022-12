Des coyotes ont tué un humain de manière inattendue en 2009. Les scientifiques savent maintenant pourquoi

En 2009, le chanteur folk de 19 ans Taylor Mitchell était attaqué par une meute de coyotes lors d’une randonnée au Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton au Canada. Elle était sur le point de commencer le populaire Skyline Trail lorsque les grimpeurs de la région ont vu les animaux se rapprocher, sans provocation. Des passants ont appelé le 911 et Mitchell a été transportée par avion vers un hôpital à Halifax, mais 12 heures plus tard, elle est décédée des suites de ses blessures.

Cela a marqué la toute première documentation d’une attaque de coyote en Amérique du Nord qui a entraîné une décès d’adultes humains (en 1981, 3 ans Kelly Keen a été tuée par un coyote sur la propriété de sa famille), soulevant des questions quant à savoir s’il n’est plus sûr de coexister avec ces mammifères à fourrure.

“Nous n’avions pas de bonnes réponses”, a déclaré Stan Gehrt, professeur à l’école de l’environnement et des ressources naturelles de l’État de l’Ohio et responsable du projet de recherche Urban Coyote. dit dans un communiqué.

Mais après avoir mené une enquête de plusieurs années sur l’incident, Gehrt semble avoir enfin offert un aperçu de la situation.

Selon un papier publié le mois dernier dans le Journal of Applied Ecology, lui et une équipe de chercheurs sur la faune ont découvert que les coyotes de la région de l’attaque de Mitchell avaient adopté un changement alimentaire inhabituel. Plutôt que de dépendre de petits mammifères comme les rongeurs, les oiseaux et les serpents pour se nourrir, ils semblent chasser l’orignal pour leur repas en raison des conditions climatiques extrêmes obligeant les premiers à s’éloigner.

En tant que tel, l’équipe pense qu’il est possible que ces coyotes aient appris à attaquer des mammifères plus gros, comme les humains, et soient donc plus enclins à tuer des gens.

“Nous décrivons ces animaux qui élargissent leur créneau pour dépendre essentiellement de l’orignal. Et nous faisons également un pas en avant et disons que ce n’est pas seulement le nettoyage qu’ils faisaient, mais qu’ils tuaient en fait l’orignal quand ils le pouvaient. C’est difficile pour eux pour faire cela, mais parce qu’ils avaient très peu ou rien d’autre à manger, c’était leur proie », a déclaré Gehrt. “Et cela conduit à des conflits avec des gens que vous ne verriez pas normalement.”

Stan Gehrt



Médecine légale du coyote

Avant et après la tragédie de 2009, le projet de Gehrt a également remarqué quelques dizaines d’incidents humains-coyotes moins graves dans le parc. Lui et ses collègues les ont même équipés de ce qui est essentiellement des trackers GPS afin qu’ils puissent documenter les mouvements des animaux et mieux comprendre pourquoi ils se comportaient de manière aussi étonnamment vicieuse.

“Nous avions dit aux communautés et aux villes que le risque relatif que représentent les coyotes est assez faible, et même lorsque vous avez un conflit où une personne est mordue, c’est assez mineur”, a-t-il déclaré. “Le décès était tragique et complètement hors des sentiers battus. J’en ai été choqué – juste absolument choqué.”

Pour arriver à leurs conclusions – que les coyotes du parc national du Cap-Breton se régalaient de gros orignaux – l’équipe a d’abord collecté les moustaches des coyotes impliqués dans la mort de Mitchell et celles liées à d’autres incidents plus mineurs entre 2011 et 2013. Ils ont ensuite collecté de la fourrure à partir d’un large éventail de proies potentielles du coyote telles que les musaraignes, les campagnols à dos roux, le lièvre d’Amérique, l’orignal et même les humains – pour les humains, ils ont ramassé les cheveux chez les coiffeurs locaux.

Seth Newsome, professeur de biologie à l’Université du Nouveau-Mexique et auteur correspondant de l’étude, a effectué une analyse des isotopes spécifiques du carbone et de l’azote dans tous les échantillons.

Finalement, Newsome a confirmé qu’en moyenne, l’orignal constituait entre la moitié et les deux tiers du régime alimentaire des animaux, suivi du lièvre d’Amérique, des petits mammifères et des cerfs, selon le communiqué de presse. De plus, les chercheurs ont analysé les excréments de coyotes, ce qui a confirmé davantage les découvertes d’isotopes.

Projet de recherche sur le coyote urbain



Fait intéressant, ils n’ont également trouvé que quelques exemples d’individus ayant mangé de l’humain. alimentsréfutant toute affirmation selon laquelle l’attirance des coyotes pour la nourriture humaine aurait pu être un facteur dans l’attaque de Mitchell.

“Ces coyotes font ce que font les coyotes, c’est-à-dire que lorsque leur premier ou deuxième choix de proie n’est pas disponible, ils vont explorer, expérimenter et modifier leur portée de recherche”, a déclaré Gehrt. “Ils sont adaptables, et c’est la clé de leur succès.”

À partir de ces dispositifs de mouvement, l’équipe a testé pour voir si les coyotes du parc connaissaient simplement les gens. Cependant, les modèles ont montré que les animaux évitaient largement les zones du parc fréquentées par les gens. Au lieu de cela, ils préféraient se promener la nuit.

“Les éléments de preuve suggèrent qu’il s’agissait d’une zone pauvre en ressources avec des environnements vraiment extrêmes qui ont forcé ces animaux très adaptables à étendre leur comportement”, a déclaré Gehrt. Ou, comme le dit l’article, “nos résultats suggèrent que les attaques prédatrices extrêmes non provoquées par des coyotes sur les humains sont susceptibles d’être assez rares et associées à des caractéristiques écologiques uniques”.