Des cow-boys chiliens se rassemblent pour bénir un sanctuaire national

SANTIAGO, Chili (AP) – Avec les Andes enneigées qui brillaient en arrière-plan, plusieurs dizaines de cow-boys en ponchos de laine et des familles sur des charrettes à cheval en bois se sont alignés samedi pour recevoir la bénédiction d’un prêtre sur l’immense esplanade devant le sanctuaire national de Maipú .

«Je viens chaque année pour accomplir un vœu», a déclaré Joshua Contreras, 30 ans, chevauchant un cheval noir brillant, Lola, et portant le kit traditionnel du «huaso» chilien ou cavalier, comprenant des éperons extra longs et des bois fermés finement sculptés. étriers.

Le gigantesque sanctuaire à la périphérie de Santiago a été construit dans les années 1970 à l’emplacement d’une église érigée pour célébrer la victoire du Chili dans sa guerre d’indépendance au début des années 1800. Elle est dédiée à la Virgen del Carmen, ou Notre-Dame du Mont Carmel, patronne du pays, dont la fête est le 16 juillet.

De nombreuses charrettes à chevaux étaient ornées de drapeaux chiliens et du Vatican. Plusieurs des cavaliers comme Contreras appartenaient à un groupe appelé Cuasimodo, qui traditionnellement apporte la communion aux malades et confinés à la maison sur leurs chevaux un dimanche d’avril.

La célébration de juillet, qui comprend également des messes et des danses traditionnelles sur les marches du sanctuaire, a survécu à plusieurs fermetures de COVID-19, à des scandales majeurs au sein de l’église catholique du pays et à des manifestations de masse en 2019 qui ont incendié une station de métro juste en bas de la rue du vaste bâtiment .

Par un samedi d’hiver ensoleillé, Carlos Ortiz a amené sa femme et sa petite fille pour regarder les danseurs en bottes et costumes étincelants appartenant à un groupe appelé “dans les bras de Mary”.

“C’est très important, car on veut le transmettre à sa famille, pour que la culture ne se perde pas”, a déclaré Ortiz, 40 ans, qui, de 10 à 30 ans, dansait lui-même dans un groupe similaire. à cause d’une promesse faite à la Vierge.

Cette année, il a profité d’un voyage d’affaires depuis sa nouvelle maison à Bakersfield, en Californie, pour assister à la célébration.

Javiera Astorga et son petit ami n’ont eu qu’à conduire environ 20 miles d’une ville voisine pour venir rendre hommage, en utilisant une charrette à cheval normalement utilisée pour transporter les restes de construction à la décharge.

Ils ne vont généralement pas à l’église, « mais on vient voir la Vierge, c’est une tradition », dit-elle.

Giovanna Dell’orto, The Associated Press