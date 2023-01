Des couvertures tricotées par les lecteurs du Sun sont livrées aux orphelins de guerre ukrainiens alors que le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, salue la campagne

ILS sont des enfants et des bébés de guerre, des innocents qui ont enduré un cauchemar éveillé après que leurs parents ont été tués lors de l’invasion russe.

Mais la gentillesse des lecteurs de Sun on Sunday les aidera à rester au chaud cet hiver après que nous ayons livré le premier lot de couvertures tricotées par vous aux orphelins de guerre d’Ukraine.

Des couvertures tricotées par les lecteurs du Sun ont été livrées aux orphelins de guerre d’Ukraine Crédit : Chris Eades

Une équipe a parcouru plus de 1 500 miles pour effectuer une livraison à l’orphelinat Vorzel Children’s Home – Vika souriante, sept ans, s’enveloppe dans une couverture Crédit : Chris Eades

Après que le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a lancé un appel à l’aide en octobre parce qu’un tiers du pays n’avait plus de chauffage à des températures prévues de -20 °C, nous avons lancé notre appel Couvertures pour l’Ukraine.

Nous nous sommes associés à trois organisations caritatives pour aider à expédier vos emballages à ceux qui en ont besoin et le Premier ministre Rishi Sunak a applaudi notre campagne alors que les couvertures affluaient.

Maintenant, une équipe a parcouru plus de 1 500 miles pour effectuer une livraison à l’orphelinat Vorzel Children’s Home.

Il est si proche de la ligne de front que les enfants et le personnel se cachent régulièrement lorsque les sirènes des raids aériens retentissent.

Leur pouvoir tombe souvent en panne lorsque les bombardements russes provoquent des pannes d’électricité, les laissant dans des conditions glaciales.

La directrice de l’orphelinat, Tetiana Lymar, 33 ans, a été visiblement soulagée lorsqu’elle a vu le minibus rempli de couvertures arriver devant la porte d’entrée – qui vient d’être reconstruite après l’explosion d’un missile.

Elle a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants envers ceux qui ont tricoté ces couvertures.

« Nous avons un générateur, qui a également été gracieusement offert, mais il y a des moments où il tombe en panne et la température devient vraiment froide, donc ces couvertures sont vitales.

“Je ne remercierai jamais assez vos lecteurs.

“Ils sont beaux et chaleureux et savoir qu’ils ont été faits avec tant d’amour signifie tout pour nous.

“C’est bien de voir que les gens s’en soucient car les enfants dont nous nous occupons ont vraiment souffert.

«Certains étaient des enfants abandonnés dans des maternités, d’autres ont été retrouvés errant dans les rues.

“La plupart viennent de foyers en difficulté ou ont vu leurs parents tués pendant les combats.

“Nous faisons de notre mieux pour leur fournir un foyer aimant et leur donner tout ce dont ils ont besoin, mais c’est une zone de guerre, c’est difficile.”

Plaçant une couverture sur un bébé dans son berceau, l’infirmière Maryna Kinash, 31 ans, a ajouté: «Je tiens à remercier les lecteurs de Sun on Sunday.

“C’est formidable de voir les enfants sourire et cela nous réchauffe le cœur de savoir que les gens en Grande-Bretagne se soucient de nous.”

Des couvertures ont été placées sur les bébés et enroulées autour des épaules des enfants pour former des châles de fortune alors qu’ils bavardaient dans les zones communes ou sautaient dans la neige épaisse à l’extérieur.

Une fillette de sept ans a pressé son visage dans l’un des motifs tricotés de manière complexe, a souri et a dit: “C’est si brillant et si chaud.”

C’était la première de plusieurs expéditions vers l’Ukraine.

Mike Hockham, un chauffeur de poids lourds qui dirige le groupe de bénévoles UkraineFundraiser2022, a fait le voyage depuis le Royaume-Uni.

Il y a effectué 11 courses d’aide humanitaire depuis mars de l’année dernière et s’est associé à nos partenaires caritatifs Operation Orphan, Ukraine Appeal et Own Woman pour conduire la camionnette chargée.

Mike, 59 ans, de Winterton, Lincs, a déclaré : « Il a fallu quatre jours pour atteindre Kyiv et nous avons entendu quatre ou cinq avertissements de raid aérien chaque jour.

“Les zones les plus peuplées d’Ukraine ont tendance à être les plus dangereuses, il est donc toujours risqué d’entrer dans une grande ville comme Kyiv.

“Mais l’accueil que nous avons reçu à l’orphelinat a valu la peine.

« Les enfants et le personnel étaient vraiment reconnaissants et vous pouviez voir à quel point cela signifiait pour eux de recevoir autant de grandes, belles et chaudes couvertures.

« Certains enfants semblaient un peu dépassés.

« Il faisait très froid là-bas la nuit et quand l’électricité est coupée, non seulement le chauffage mais aussi l’approvisionnement en eau s’éteignent.

« C’est incroyable de voir que tant de lecteurs ont donné de leur temps pour aider.

“Le peuple ukrainien a besoin de tout le soutien possible.”

Le maire Klitschko, 51 ans, nous a dit : « Nous sommes reconnaissants au peuple britannique de soutenir les Ukrainiens.

“Merci, en particulier, pour une campagne aussi sincère et réconfortante lancée par The Sun dimanche.

Lectrice du soleil Jean Taylor, 84 ans, de Port Talbot, tricote pour l’Ukraine 1 crédit

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a lancé un appel à l’aide en octobre parce qu’un tiers du pays n’avait plus de chauffage – les bébés photographiés se mettent à l’aise avec des couvertures Crédit : Chris Eades

Les couvertures tricotées étaient placées sur les bébés et enroulées autour des épaules des enfants pour former des châles de fortune Crédit : Chris Eades

“La chaleur des Britanniques réchauffera les Ukrainiens cet hiver.”

Vos dons feront une réelle différence pour une nation qui se bat pour se réchauffer et rester en vie dans le froid.

Notre partenaire caritatif, Own Woman, a envoyé 22 camions d’aide en Ukraine au cours des huit derniers mois.

L’opération Orphan a également effectué des livraisons régulières dans la zone de guerre et aux réfugiés ukrainiens réfugiés en Moldavie voisine.

Le co-fondateur Brad Moore a déclaré : « Une couverture tricotée est une source de chaleur et de confort.

“Ce n’est pas un élément standard gris, mais quelque chose de brillant et de coloré indiquant que vous êtes un individu et que vous êtes pris en charge. Cela pourrait être une bouée de sauvetage.

Tanya Bacon, d’Ukraine Appeal, a déclaré : « Une couverture tricotée est faite avec du temps et de l’amour.

“Ce sera très apprécié et nécessaire maintenant plus que jamais.”

Rishi Sunak a déclaré : « La générosité et la gentillesse du peuple britannique envers l’Ukraine alors qu’elle combat l’invasion illégale de Poutine a été une source d’inspiration.

“Maintenant, grâce à la brillante campagne de The Sun on Sunday, je sais qu’encore plus de Britanniques apporteront plus de confort et de protection au peuple ukrainien.”

Mike Hockham, un chauffeur de poids lourd qui dirige le groupe de bénévoles UkraineFundraiser2022, a fait le voyage depuis le Royaume-Uni Crédit : Chris Eades

De nombreuses maisons ont été détruites lors de l’attaque de Kyiv ce mois-ci Crédit : Getty