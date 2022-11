Des courses serrées en Californie pourraient déterminer le contrôle de la maison américaine

LOS ANGELES (AP) – Une série de courses trop tôt pour appeler la California US House reste en jeu et pourrait finir par déterminer si les républicains prennent le contrôle ou si les démocrates s’accrochent au pouvoir.

Avec des millions de votes toujours non comptés mercredi dans l’État le plus peuplé du pays, l’incertitude persiste pour environ une douzaine des 52 concours de la Chambre de l’État. Les plus compétitives de ces courses se sont déroulées dans la région de Los Angeles et dans la ceinture agricole de Central Valley.

Dans le sud de la Californie, les représentants démocrates Katie Porter et Mike Levin ont été enfermés dans des courses serrées, malgré le balancement de campagne du président Joe Biden en leur nom. À l’est de Los Angeles, le représentant républicain Ken Calvert devançait le démocrate Will Rollins de 12 points, mais moins d’un tiers des votes prévus avaient été comptabilisés.

Dans la vallée centrale, le représentant du GOP David Valadao, qui a voté pour destituer le président de l’époque Donald Trump, avait jusqu’à présent 54% des voix comptées dans sa course contre le démocrate Rudy Salas, mais la plupart des bulletins de vote n’avaient pas encore été compilés. Il y a quatre ans, Valadao a perdu une candidature à la réélection après avoir vu une avance considérable le jour du scrutin s’évaporer alors que les bulletins de vote par correspondance tardifs étaient comptés. Il a récupéré le siège en 2020.

Si les démocrates battaient Calvert et l’emportaient dans d’autres concours où ils menaient ou seulement légèrement derrière, l’année aurait des échos de 2018, lorsque le parti a saisi sept sièges californiens détenus par les républicains sur le point de reprendre la Chambre.

Mais si Calvert s’accroche et que les républicains évincent Porter et Levin et remportent un siège ouvert en Californie centrale, le scénario ressemblerait à 2020, lorsque les candidats du GOP House ont renversé quatre sièges dans un État où les démocrates enregistrés sont plus nombreux que les républicains de près de 2 contre 1. .

Les votes étant toujours comptés dans les courses clés, “nous ne savons pas si la Californie est un indicateur politique ou une île”, a déclaré Thad Kousser, professeur de sciences politiques à l’Université de Californie à San Diego.

Si les démocrates peuvent détenir les sièges Porter et Levin et évincer Calvert « cette ondulation rouge qui a traversé le pays devient une contre-ondulation bleue », a-t-il ajouté.

Plus largement, la Californie s’est largement conformée à ses penchants libéraux le jour du scrutin. Le gouverneur Gavin Newsom et le sénateur américain Alex Padilla, tous deux démocrates, ont été facilement réélus, les électeurs ont massivement approuvé l’inscription du droit à l’avortement dans la constitution de l’État et la législature est restée fermement entre les mains des démocrates.

Les démocrates sont également apparus en mesure de conserver leur emprise sur tous les bureaux de l’État. Un républicain n’a pas remporté une de ces courses en Californie depuis 2006, date à laquelle Arnold Schwarzenegger a été réélu gouverneur.

Le potentiel de légers changements reflétait le paysage politique national, dans lequel les prédictions d’une «vague» républicaine entraînant le Congrès dans un contrôle solide du GOP ne se sont pas concrétisées. Les républicains se rapprochaient d’une faible majorité à la Chambre tandis que le contrôle du Sénat sera décidé par des courses serrées en Arizona, au Nevada et en Géorgie.

Une défaite de Porter serait stupéfiante, après avoir dépensé plus de 24 millions de dollars pour remporter un troisième mandat. Elle est une star de l’aile progressiste du parti, une collectrice de fonds prolifique avec un public national et est fréquemment mentionnée comme future candidate au Sénat américain.

Avec environ la moitié des votes comptés, elle était pratiquement à égalité avec le républicain Scott Baugh, qui l’avait critiquée sans relâche pour la flambée des prix de l’essence et de l’épicerie dans un district côtier étroitement divisé avec une tendance conservatrice. Porter s’est fortement concentré sur la protection des droits reproductifs, après que la Cour suprême a annulé la décision Roe v. Wade.

Calvert – le républicain le plus ancien de la délégation du Congrès de Californie – a été élu pour la première fois en 1992.

Son soutien de Trump a posé un défi dans un nouveau quartier remodelé à peu près également partagé entre les démocrates et les républicains, qui comprenait de nombreux résidents transplantés de Los Angeles et le libéral Palm Springs, qui a une grande concentration d’électeurs LGBTQ.

Dans un district ancré dans le comté de San Diego, Levin était dans une lutte serrée avec le républicain Brian Maryott, qui ciblait également les problèmes de portefeuille qui étaient la principale préoccupation des électeurs à l’échelle nationale. Biden a fait campagne pour lui quelques jours seulement avant le jour du scrutin.

Les républicains de Californie pensaient que jusqu’à cinq districts de la Chambre dans l’État pourraient se frayer un chemin – assez pour donner très probablement au GOP le marteau de la Chambre au cours d’une année électorale de mi-mandat lorsque les électeurs punissent généralement le parti qui détient la Maison Blanche. Le représentant républicain Kevin McCarthy de Bakersfield serait en ligne pour remplacer la présidente Nancy Pelosi de San Francisco.

Les démocrates espéraient récupérer les quatre sièges qu’ils ont cédés en 2020 et renforcer leur domination au sein de la délégation du Congrès de l’État. Les républicains ne détiennent que 11 des 53 sièges de l’État, qui tomberont à 52 sièges l’année prochaine car la croissance démographique autrefois en flèche de la Californie est au point mort.

L’un des concours les plus proches était pour un siège ouvert, le 13e district de la vallée centrale, qui a une inclinaison démocrate proéminente et une importante population latino-américaine. Mais les électeurs les plus probables ont tendance à être des propriétaires blancs, plus âgés et plus aisés, tandis que les électeurs de la classe ouvrière, y compris de nombreux Latinos, sont moins réguliers pour se rendre aux urnes. Le républicain John Duarte et le démocrate Adam Gray étaient presque à égalité.

Dans un district à tendance démocrate au nord de Los Angeles, le représentant républicain Mike Garcia détenait une avance de 15 points sur la démocrate Christy Smith lors de leur troisième course consécutive. Garcia a remporté les deux précédents.

Michael R. Blood, Associated Press