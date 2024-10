Des courriels révèlent comment les services de santé peinent à suivre les cas humains de grippe aviaire

Les cas de grippe aviaire ont plus que doublé dans le pays en quelques semaines, mais les chercheurs ne peuvent pas déterminer pourquoi ce pic se produit car la surveillance des infections humaines est inégale depuis sept mois.

Cette semaine encore, la Californie a signalé sa 15e infection chez les travailleurs du secteur laitier et l’État de Washington a signalé sept cas probables chez les travailleurs de la volaille.

Des centaines de courriels provenant des services de santé nationaux et locaux, obtenus dans le cadre de demandes de dossiers de KFF Health News, aident à révéler pourquoi. Malgré les efforts acharnés des autorités sanitaires pour suivre les infections humaines, la surveillance est entachée de retards, d’incohérences et d’angles morts.

Plusieurs documents reflètent une rupture de communication avec un sous-ensemble de propriétaires agricoles qui ne veulent pas qu’eux-mêmes ou leurs employés soient surveillés pour détecter les signes de grippe aviaire.

Par exemple, un e-mail laconique du 29 juillet du Département de la santé publique et de l’environnement du comté de Weld, dans le Colorado, indiquait : « Nous tentons actuellement de surveiller 26 laiteries. 9 ont refusé. »

L’e-mail recensait les personnes dans les fermes de l’État qui étaient censées être surveillées : « plus de 1 250 travailleurs connus plus un nombre inconnu provenant de laiteries avec lesquelles nous n’avons pas eu de contact ou avons refusé de fournir des informations. »

D’autres courriels suggèrent que des cas dans des fermes laitières n’ont pas été détectés. Et un échange entre des responsables de la santé du Michigan a suggéré que des personnes liées aux fermes laitières avaient transmis le virus de la grippe aviaire aux chats de compagnie. Mais il n’y avait pas eu suffisamment de tests pour vraiment le savoir.

Les chercheurs du monde entier sont de plus en plus préoccupés.

« J’ai été bouleversée et déprimée par le manque de données épidémiologiques et le manque de surveillance », a déclaré Nicole Lurie, ancienne secrétaire adjointe à la préparation et à la réponse dans l’administration Obama.

Les virus de la grippe aviaire figurent depuis longtemps sur la liste restreinte des agents pathogènes à potentiel pandémique. Bien qu’ils soient présents chez les oiseaux depuis près de trois décennies, la propagation sans précédent parmi les bovins laitiers américains cette année est alarmante : les virus ont évolué pour se développer chez les mammifères. Maria Van Kerkhove, responsable de l’unité des maladies émergentes à l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré : « Nous avons besoin de tests plus systémiques et stratégiques sur les humains. »

Refus et retards

L’une des principales raisons de l’irrégularité de la surveillance est que les décisions de santé publique incombent en grande partie aux propriétaires agricoles qui ont signalé des épidémies parmi leur bétail ou leur volaille, selon des courriels, des diapositives et des vidéos obtenus par KFF Health News, ainsi que des entretiens avec des responsables de la santé de cinq États. épidémies.

Dans une vidéo d’une petite réunion au Central District Health à Boise, Idaho, un responsable a averti ses collègues que certaines laiteries ne voulaient pas que leurs noms ou leurs emplacements soient divulgués aux services de santé. « Notre implication devient très sommaire dans de tels endroits », a-t-elle déclaré.

« Je viens juste de finir de parler au propriétaire de la ferme laitière », a écrit une infirmière de santé publique du département de santé du district de Mid-Michigan dans un courriel du 10 mai. « [REDACTED] j’ai l’impression que cela a peut-être commencé [REDACTED] il y a quelques semaines, c’était la première fois qu’ils remarquaient une diminution de la production de lait », a-t-elle écrit. « [REDACTED] ne pense pas qu’ils ont besoin de l’extension MSU », a-t-elle ajouté, faisant référence à l’action de sensibilisation auprès des ouvriers agricoles assurée par l’Université de Michigan State.

« Plusieurs laiteries ont refusé une visite sur place », a écrit le responsable du programme de maladies transmissibles à Weld, Colorado, dans un courriel du 2 juillet.

De nombreux agriculteurs ont coopéré avec les autorités sanitaires, mais les retards entre leurs visites et le début des épidémies ont pu faire que des cas ont pu passer inaperçus. « Quatre personnes disaient avoir des symptômes », a écrit un responsable de la santé de Weld dans un autre e-mail décrivant sa visite dans une ferme touchée par une épidémie de grippe aviaire, « mais malheureusement, elles avaient toutes déjà passé la fenêtre de test ou ne voulaient pas le faire. être testé. »

Jason Chessher, qui dirige le département de santé publique de Weld, a déclaré que les agriculteurs leur disent souvent de ne pas venir en raison de contraintes de temps.

Les exploitations laitières nécessitent du travail tout au long de la journée, surtout lorsque les vaches sont malades. Interrompre le travail pour que les employés puissent se renseigner sur le virus de la grippe aviaire ou se faire tester pourrait réduire la production de lait et potentiellement nuire aux animaux nécessitant une attention particulière. Et si un test de grippe aviaire est positif, le propriétaire de la ferme perd du travail pendant des jours supplémentaires et un travailleur risque de ne pas être payé. De telles réalités compliquent les efforts de santé publique, ont déclaré plusieurs responsables de la santé.

Un e-mail du service de santé de Weld, concernant un propriétaire de laiterie du Colorado, reflétait cette idée : « Le producteur refuse d’envoyer des travailleurs à Sunrise. [clinic] se faire tester car ils sont trop occupés. Il a aussi la conjonctivite. » La conjonctivite est un symptôme de diverses infections, dont la grippe aviaire.

Chessher et d’autres responsables de la santé ont déclaré à KFF Health News qu’au lieu de visiter les fermes, ils demandent souvent aux propriétaires ou aux superviseurs de leur faire savoir si quelqu’un sur place est malade. Ils peuvent également demander aux propriétaires agricoles une liste des numéros de téléphone des employés pour les inciter à envoyer un SMS au service de santé au sujet de tout symptôme.

Jennifer Morse, directrice médicale du département de santé du district de Mid-Michigan, a admis que le fait de compter sur les propriétaires augmente le risque que des cas soient manqués, mais qu’être trop insistant pourrait raviver une réaction violente contre la santé publique. C’est dans les zones rurales que la résistance la plus féroce contre les mesures liées au Covid-19, telles que le port du masque et les vaccins, a été parmi les plus farouches.

« Il est préférable de comprendre d’où ils viennent et de trouver la meilleure façon de travailler avec eux », a-t-elle déclaré. « Parce que si vous essayez de travailler contre eux, cela ne se passera pas bien. »

Indices de chat

Et puis il y avait les chats de compagnie. Contrairement à des dizaines de chats sauvages trouvés morts dans des fermes touchées par des épidémies, ces chats domestiques ne se promenaient pas dans les troupeaux, lapant du lait qui regorgeait de virus.

Dans des courriels, les responsables de la santé du Mid-Michigan ont émis l’hypothèse que les chats avaient contracté le virus à partir de gouttelettes, appelées vecteurs passifs, sur les mains ou les vêtements de leurs propriétaires. « Si seulement nous avions pu faire des tests sur le [REDACTED] membres de la famille, leurs vêtements si possible et leurs lieux de travail, nous aurions peut-être pu prouver la transmission humain->fomite->chat », indique un e-mail du 22 juillet.

Son collègue a suggéré de publier un rapport sur les cas de chats « pour informer les autres sur le potentiel de transmission indirecte aux animaux de compagnie ».

Thijs Kuiken, chercheur sur la grippe aviaire aux Pays-Bas, au centre médical Erasmus de Rotterdam, a déclaré que les infections de personne à chat ne seraient pas surprenantes puisque les félins sont très sensibles au virus. Des vecteurs passifs pourraient en être la cause ou, a-t-il suggéré, un propriétaire infecté – mais non testé – aurait pu le transmettre.

Les indices de cas manqués s’ajoutent aux preuves croissantes d’infections non détectées par la grippe aviaire. Les responsables de la santé ont déclaré qu’ils étaient conscients du problème, mais qu’il n’était pas dû uniquement aux objections des propriétaires agricoles.

Les services de santé locaux manquent chroniquement de personnel. Pour 6 000 habitants dans les zones rurales, il y a une infirmière de santé publique – qui travaille souvent à temps partiel, selon une analyse.

« Les services de santé publique des États et locaux sont décimés en termes de ressources », a déclaré Lurie, qui est maintenant directeur exécutif d’une organisation internationale, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. « Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils fassent le travail si vous ne leur donnez les ressources qu’en cas de crise. »

Une autre explication est le manque d’urgence, car le virus n’a fait de mal à personne dans le pays cette année. « Si des centaines de travailleurs étaient morts, nous serions plus énergiques dans notre surveillance des travailleurs », a déclaré Chessher. « Mais une poignée de symptômes bénins ne justifient pas une réponse sévère. »

Tous les cas de grippe aviaire parmi les ouvriers agricoles américains se sont accompagnés d’une conjonctivite, d’une toux, d’une fièvre et d’autres symptômes pseudo-grippaux qui ont disparu sans hospitalisation. Pourtant, les chercheurs en maladies infectieuses notent que les chiffres restent trop faibles pour tirer des conclusions, surtout compte tenu de la sombre histoire du virus.

Environ la moitié des 912 personnes diagnostiquées avec la grippe aviaire au cours des trois dernières décennies sont décédées. Les virus évoluent avec le temps et de nombreux cas ne sont probablement pas détectés. Mais même si le nombre réel de cas – le dénominateur – est cinq fois plus élevé, a déclaré Jennifer Nuzzo, directrice du Pandemic Center de l’Université Brown, un taux de mortalité de 10 % serait dévastateur si le virus de la grippe aviaire évoluait pour se propager rapidement entre personnes. Le taux de létalité pour le covid était d’environ 1 %.

En manquant des cas, le système de santé publique peut mettre du temps à détecter si le virus devient plus contagieux. Des retards ont déjà conduit à manquer un cas potentiel de transmission interhumaine début septembre. Après qu’un patient hospitalisé ait été testé positif au virus de la grippe aviaire dans le Missouri, les responsables de la santé publique ont appris qu’une personne au domicile du patient était tombée malade et s’était rétablie. Il était trop tard pour tester le virus, mais le 24 octobre, le CDC a annoncé qu’une analyse du sang de la personne avait révélé la présence d’anticorps contre la grippe aviaire, signes d’une infection antérieure.

Le directeur adjoint principal du CDC, Nirav Shah, a suggéré que les deux personnes du Missouri avaient été infectées séparément, plutôt que de se transmettre le virus de l’une à l’autre. Mais sans tests, il est impossible d’en être sûr.

La possibilité d’une variante plus contagieuse augmente à mesure que la saison de la grippe s’installe. Si quelqu’un contracte la grippe aviaire et la grippe saisonnière en même temps, les deux virus pourraient échanger leurs gènes pour former un hybride qui pourrait se propager rapidement. « Nous devons prendre des mesures aujourd’hui pour éviter le pire des cas », a déclaré Nuzzo.

Le CDC ne peut surveiller directement les ouvriers agricoles qu’à la demande des responsables de la santé de l’État. L’agence a cependant pour mission de fournir une image de ce qui se passe à l’échelle nationale.

Au 24 octobre, le tableau de bord du CDC indique que plus de 5 100 personnes ont été surveillées à l’échelle nationale après avoir été exposées à des animaux malades ; plus de 260 testés ; et 30 cas de grippe aviaire détectés. (Le tableau de bord n’a pas encore été mis à jour pour inclure les cas les plus récents et cinq des rapports de Washington en attente de confirmation par le CDC.)

Van Kerkhove et d’autres experts en matière de pandémie ont déclaré qu’ils étaient troublés par le manque de détails dans les mises à jour de l’agence. Son tableau de bord ne sépare pas les chiffres par État et ne détaille pas le nombre de personnes surveillées lors de visites avec des responsables de la santé, de mises à jour quotidiennes par SMS ou d’un seul appel avec un propriétaire de ferme occupé, distrait par des vaches tombant malades. Il ne précise pas combien de travailleurs dans chaque État ont été testés ni le nombre de travailleurs dans les fermes qui ont refusé tout contact.

« Ils ne fournissent pas suffisamment d’informations et de transparence sur l’origine de ces chiffres », a déclaré Samuel Scarpino, épidémiologiste spécialisé dans la surveillance des maladies. Le nombre de cas détectés de grippe aviaire ne signifie pas grand-chose sans connaître la fraction qu’il représente – le taux auquel les travailleurs sont infectés.

C’est ce qui rend mystérieuse l’augmentation de la population californienne. Sans référence, la hausse rapide de l’État pourrait indiquer que les tests sont plus agressifs qu’ailleurs. Alternativement, sa résurgence pourrait indiquer que le virus est devenu plus contagieux – une évolution très inquiétante, quoique moins probable.

Le CDC a refusé de commenter les préoccupations concernant la surveillance. Le 4 octobre, Shah a informé les journalistes de l’épidémie en Californie. L’État a identifié des cas parce qu’il surveillait activement les ouvriers agricoles, a-t-il déclaré. « C’est la santé publique en action », a-t-il ajouté.

Salvador Sandoval, médecin et responsable de la santé du comté de Merced, en Californie, ne dégageait pas une telle confiance. « La surveillance n’est pas effectuée de manière cohérente », a-t-il déclaré, alors que les cas se multipliaient dans la région. « C’est une situation vraiment inquiétante. »

Nathan Payne, rédacteur régional de KFF Health News, a contribué à ce rapport.

