Des courriels montrent que le ministère américain de la Justice MENACÉ d’assigner à comparaître des chercheurs du MIT qui ont réfuté les allégations de fraude électorale lors des élections de 2019 en Bolivie

Entre octobre 2020 et janvier 2021, Angela George – une avocate de première instance au bureau des affaires internationales du DOJ – a envoyé à plusieurs reprises un courrier électronique à un groupe d’analystes du Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour obtenir leurs recherches – menaçant finalement de les contraindre à le faire, selon à une chaîne de courrier électronique publiée par le média The Intercept.

Dans leur étude pour le Center for Economic and Policy Research (CEPR), les analystes du MIT Jack Williams et John Curiel ont réfuté les allégations de trucage électoral par le président bolivien sortant Evo Morales et son parti Mouvement vers le socialisme (MAS).

Après le retour au pouvoir de Morales pour un quatrième mandat lors des élections d’octobre 2019, les partis d’opposition ont immédiatement porté des accusations de fraude électorale – qui ont été amplifiées par un audit électoral mené par l’influent organisme de coopération régionale basé à Washington, l’Organisation des États américains (OEA). .

Le plus haut diplomate de l’administration Trump pour l’Amérique latine, Michael Kozak, a pesé et a promis de «Responsabiliser quiconque porte atteinte aux institutions démocratiques boliviennes.» Après trois semaines de troubles, l’opposition a installé Jeanine Áñez à la présidence, lors d’un coup d’État.



L’étude CEPR, dont les résultats ont été publiés en février 2020, a mené une analyse statistique des données et n’a pas trouvé «Preuves quantitatives» d’irrégularités comme « Réclamé par l’OEA » – et comme cela avait été rapporté par plusieurs grandes publications américaines, dont le New York Times.

Suite à davantage de protestations et de troubles, le gouvernement Áñez a été contraint de tenir une nouvelle élection, le 18 octobre 2020. Le premier courrier d’Angela George est arrivé le 15 octobre, trois jours seulement avant le scrutin. Dans l’e-mail initial, l’avocat du MJ a déclaré que les données de l’étude avaient été «Formellement demandé» par le gouvernement bolivien pour une « enquête criminelle » il s’était ouvert.

Lorsque dans les courriels ultérieurs, Williams a répondu que la recherche s’était appuyée sur des informations publiques, a écrit George: « J’essaie simplement de savoir si le rapport … comprend votre recherche et est une copie authentique du rapport qui a été produit » avant d’évoquer la perspective de «Une citation à comparaître vous et le [MIT Election] laboratoire » devrait-il être nécessaire.

S’adressant à The Intercept sous couvert d’anonymat, une source proche de l’enquête a déclaré que «L’enquête du ministère de la Justice a effrayé les chercheurs électoraux de la communauté universitaire et peut avoir eu un effet dissuasif sur les recherches ultérieures.»

Selon un ancien procureur du DOJ qui a également travaillé au Bureau des affaires internationales (OIA) du Département, l’échange de courriels a été « inhabituel. » Cette personne, qui a également demandé l’anonymat, a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une enquête criminelle régulière.

« Cette demande particulière ne fait pas partie de votre enquête criminelle ordinaire, vous pouvez donc être à peu près sûr qu’elle a fait l’objet d’une exposition de très haut niveau. » ils ont dit.

«En général, l’OIA enrôlerait le FBI ou une autre agence d’enquête pour exécuter une nouvelle demande d’entraide judiciaire (MLA) telle qu’une entrevue volontaire avec un témoin ou une enquête comme celle-ci. Il est inhabituel pour un avocat de l’OIA de s’en occuper ». l’ancien avocat du procès a déclaré au point de vente.

Un porte-parole du DOJ a refusé de commenter les échanges de courriers électroniques, selon The Intercept.

Bien que Morales était en exil lors des élections de 2020, le MAS a gagné dans un glissement de terrain. Il est revenu depuis. Áñez, qui avait abandonné la compétition un mois avant les nouvelles élections, fait face à des accusations de terrorisme, de sédition et de complot.

