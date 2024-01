Des courriels internes mettent en lumière la réponse de R.I. à l’échec critique du pont de Washington

“Il y a 12 tiges par pile, dont 2 qui se trouvent au niveau des fascias et sont entièrement exposées dans le cadre de la construction originale du pont”, a écrit l’ingénieur. “Sur les 4 emplacements exposés, 2 emplacements montrent que les tiges sont tombées en panne.” (L’ingénieur n’a pas immédiatement répondu à un appel téléphonique du Globe sollicitant des commentaires.)

Il a poursuivi : « Devrions-nous traiter cette découverte via le processus formel de découverte critique avec l’inspection RIDOT ? S’il vous plaît aviser.”

Dans une réponse envoyée par courrier électronique une heure plus tard, l’ingénieur en chef adjoint de RIDOT, Keith Gaulin, a noté que la panne aurait pu exister auparavant.

“D’après notre conversation téléphonique, il semble qu’il n’y ait aucune mesure immédiate à prendre pour le moment alors que nous essayons de déterminer d’autres solutions à court et à long terme”, a écrit Gaulin. Il a déclaré que le problème « existait peut-être avant, mais qu’il n’était pas visible jusqu’à présent, car cette zone est plus exposée en raison des travaux de construction en cours ».

Gaulin a écrit que lui et l’ingénieur s’étaient parlé au téléphone et avaient discuté de restreindre l’accès des camions à la voie de gauche du pont en raison de la rupture des tiges. Mais il a été “informé par la suite que la maintenance de RIDOT avait placé des panneaux indiquant cela la semaine dernière”.

«Les camions sont donc actuellement interdits de circuler sur la voie de gauche», écrit Gaulin. Le porte-parole de RIDOT, Charles St. Martin, a déclaré mardi que la restriction des voies était la norme sur les autoroutes nationales et que ce n’était qu’une coïncidence si la signalisation avait été installée une semaine avant qu’une restriction aux camions ne soit suggérée comme solution aux problèmes du pont.

Gaulin a conclu en disant qu’il organiserait un e-mail pour lundi pour « réfléchir aux solutions possibles/plan de surveillance/mesures supplémentaires ». La fermeture du pont n’a pas été évoquée.

Lundi, les choses avaient changé, même si les courriels ne précisent pas comment et pourquoi. L’État a fermé d’urgence l’ensemble du pont en direction ouest pendant la pointe du soir, coupant une autoroute majeure menant à Providence via l’Interstate 195 depuis East Bay et certaines parties du Massachusetts.

Lors d’une conférence de presse le 13 décembre, Alviti a déclaré que le pont avait été inspecté en juillet, affirmant que “quelque chose de catastrophique s’était produit entre juillet et aujourd’hui”. On ne sait pas exactement quand la panne a pu avoir lieu.

“C’est précisément le but de l’enquête médico-légale menée par RIDOT et de l’examen commandé par le bureau du gouverneur”, a déclaré mardi St. Martin.

Quelques jours plus tard, l’État a rouvert des voies temporaires en direction ouest sur le pont de Washington en direction est, qui est une structure totalement distincte et beaucoup plus récente. Mais les problèmes de circulation ont frappé Providence, East Providence et au-delà, car il y a deux fois moins de voies autoroutières ouvertes que d’habitude.

Sept semaines plus tard, de nombreuses autres questions demeurent : comment l’État va-t-il rouvrir le pont ? Quand? Combien cela coûtera-t-il ? Après avoir initialement estimé qu’il faudrait trois mois pour le réparer, Alviti a reculé la semaine dernière sur cette estimation. Au lieu de cela, l’État s’attend à recevoir un rapport et des recommandations des ingénieurs sur les mesures à prendre d’ici fin février ou début mars. En attendant, l’une des options potentielles est une reconstruction complète du pont.

Le public voyageur du Rhode Island n’est pas le seul à poser des questions. Vendredi, le ministère américain de la Justice a ordonné au ministère des Transports de l’État de divulguer les dossiers liés au pont dans le cadre d’une enquête sur des violations potentielles d’une loi fédérale sur la fraude contractuelle. Le ministère de la Justice, par l’intermédiaire du ministère américain des Transports, recherche des documents sur l’inspection et la réparation du pont remontant à 2015.

Les documents publiés ne comprenaient pas d’e-mails substantiels du week-end ni d’e-mails du lundi 11 décembre, jour de la fermeture du pont, à l’exception d’une invitation de Microsoft Teams à une réunion à 11h30 intitulée « Discussion sur les conclusions critiques du pont de Washington ». » Parmi les invités figuraient des employés du DOT et des ingénieurs de plusieurs entrepreneurs privés.

“Lorsque la découverte a été faite, RIDOT a engagé son propre personnel d’ingénierie du pont pour évaluer la situation et formuler une recommandation”, a déclaré St. Martin à propos des jours écoulés entre la découverte du problème vendredi et la fermeture du pont lundi. « Le personnel a travaillé tout le week-end pour déterminer l’étendue des dégâts. Ils ont fait rapport au directeur lundi, puis il en a informé le gouverneur.

Le gouverneur Dan McKee n’a été informé de la défaillance critique du pont qu’à 14 h 52 lors d’un appel avec Alviti, selon une réponse distincte des archives publiques du bureau du gouverneur.

Alviti a ensuite tenu une conférence de presse à 17 heures pour annoncer publiquement la fermeture, tandis que McKee a quitté la State House à 17 h 20 pour assister à un entraînement de basket-ball du Hope High School.

Des centaines de pages supplémentaires de courriels dans les documents publiés mardi détaillent les efforts des responsables étatiques et locaux pour coordonner les conférences de presse et les réunions dans les jours qui ont suivi la fermeture du pont. Les responsables ont également discuté de la possibilité de publier une déclaration d’urgence.

Christopher Farrell, assistant de McKee, a écrit dans un e-mail que la Federal Highway Administration lui avait dit que l’État ne satisfaisait pas aux exigences d’un programme de secours d’urgence particulier, et que le gouverneur n’allait donc pas émettre de déclaration à ce sujet.

“Cependant, s’il existait une source de financement fédérale à laquelle cette situation était éligible, le gouvernement envisagerait fortement de publier une déclaration”, a déclaré Farrell.

Christopher Durand de RIPTA a répondu dans le fil de discussion en disant qu’il n’était peut-être pas éligible, mais que cela “justifiait une sérieuse réaction”.

« Je ne comprends tout simplement pas pourquoi cela ne serait pas applicable compte tenu des résultats potentiels », a écrit Durand.

McKee a déclaré cette semaine qu’il avait maintenant demandé une flexibilité à la FEMA en vertu d’une loi fédérale sur l’aide en cas de catastrophe.

