Des courriels et des entrées de journal tenus par une femme au centre des allégations de viol contre le ministre du Cabinet émergent

La femme aurait été violée par l’homme à l’adolescence en 1988, ce qui a incité l’ancien Premier ministre Malcolm Turnbull à demander une enquête sur sa mort.

Des courriels, des lettres et des entrées de journal explosifs tenus par une femme qui a accusé un ministre du gouvernement Morrison de l’avoir violée sont apparus.

La femme s’est suicidée à Adélaïde en juin dernier après avoir déclaré avoir été agressée sexuellement par l’homme alors qu’il était adolescent en 1988, ce qui a poussé l’ancien Premier ministre Malcolm Turnbull à demander une enquête sur sa mort.

Les e-mails que la femme a écrits à un ami ont depuis été rendus publics, dans lesquels elle a écrit que, malgré l’espoir que l’homme serait inculpé, elle craignait qu’un procès ne devienne un « bain de sang émotionnel ».

« Je suppose que je m’inquiète simplement, qu’un procès (le cas échéant) ait le potentiel d’être un bain de sang émotionnel, en particulier pour moi et pour toute personne qui comparaît en tant que témoin dans l’affaire », a-t-elle écrit dans une correspondance obtenue exclusivement par news.com. au.

Une enquête sur le viol présumé a été clôturée par la police de NSW après sa mort.

Les e-mails, rédigés en 2019, ont également révélé que la femme avait méticuleusement conservé des preuves concernant le viol présumé.

«Je me suis également interrogé sur les preuves. J’ai beaucoup de matériel corroborant, que j’ai inclus dans les annexes du compte que je vous enverrai sous peu. La plupart proviennent de mes agendas, journaux et albums. Ceux-ci ont été créés dans les années 80-90 », a-t-elle écrit.

«De toute évidence, les éléments sur (expurgé) sont cruciaux. Il existe d’autres entrées, qui se réfèrent à d’autres personnes. J’ai leur permission de les inclure (j’ai cette drôle de raccroche, à propos du consentement). Mais certaines des autres entrées sont extrêmement personnelles (enfin, toutes sont, bien sûr, comme je les ai écrites pour moi seul, en utilisant mon journal comme confident).

La femme a déclaré que certaines parties d’Adélaïde lui avaient déclenché de mauvais souvenirs.

La sénatrice travailliste Penny Wong (photo) a reçu une lettre au sujet du viol présumé de 1988 par un ministre fédéral désormais haut placé

«Être à Adélaïde a aussi eu ses moments. J’ai pris des photos de deux endroits clés: un ancien magasin de t-shirts à Hindley, où (expurgé) a acheté un débardeur, et l’hôtel où nous étions tous en 1986, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Celles-ci sont également décrites et documentées dans le compte. Cependant, j’ai trouvé cela très difficile à faire, revisiter ces sites », a-t-elle déclaré.

«Cela m’a incité à me rendre à la police locale. J’ai eu 2 conversations informelles et officieuses avec SA CIB (gare de Grenfell St, la principale du CBD d’Adélaïde). Je leur ai raconté ce qui m’était arrivé en 1988 et qui était / est l’auteur.

«Ils m’ont assuré que: 1) Je n’ai pas besoin de rapporter, ils comprendraient. 2) Ils prennent ces questions très au sérieux, je pourrais signaler en SA (ce que je ne savais pas) et il fera l’objet d’une enquête. ils estiment que l’enquête durerait environ un an.

« 3) Compte tenu des preuves corroborantes dont je dispose et de mes souvenirs clairs, ils pensent que cela irait probablement en jugement. »

La femme a également écrit qu’elle avait été « sectionnée » pour des problèmes de santé mentale après s’être emmenée à l’hôpital Royal North Shore de Sydney.

Elle a dit au personnel qu’elle s’était sentie suicidaire dans le passé, mais un psychiatre lui a dit d’arrêter de parler du viol présumé, car cela continuerait à la « redéclencher ».

Les accusations de bombe, qui ont fait surface une semaine après que l’ancienne employée libérale Brittany Higgins se soit manifestée au sujet de son propre viol présumé aux mains d’un collègue, ont conduit M. Turnbull à demander une enquête.

Il a déclaré que la femme lui avait écrit, ainsi qu’à sa femme Lucy, en 2019 pour leur demander conseil à ce sujet.

« Elle a décrit un viol assez horrible qui, selon elle, avait eu lieu aux mains de cette personne », a-t-il déclaré à la foule lors d’un événement d’écrivains d’Adélaïde dimanche.

« Parmi les choses qu’elle a notées, je pourrais dire, c’est qu’elle avait tenu de nombreux journaux, alors j’espère qu’ils existent toujours.

« Nous lui avons répondu, manifestement exprimé notre sympathie et, vraiment notre inquiétude pour elle et ce qu’elle avait vécu, mais nous avons dit « vous avez un avocat, vous voyez la police, c’est la bonne chose à faire », et c’était.

L’ancien Premier ministre a déclaré avoir informé le commissaire de police sud-australien, Grant Stevens, de la mort de la femme.

«Je lui ai envoyé la correspondance qu’elle nous a envoyée et notre réponse», dit-il.

« Il faut clairement qu’il y ait une forme d’enquête, donc, je ne sais pas quel est le processus ici… mais je pense qu’il devrait y en avoir. »

Les courriels explosifs ont été publiés juste un jour après que le chef du parti travailliste au Sénat Penny Wong a révélé qu’elle connaissait personnellement la femme et l’a référée aux services de soutien.

Le sénateur Wong, ainsi que le premier ministre Scott Morrison et la sénatrice verte Sarah Hanson-Young, ont reçu une lettre au sujet du viol présumé de 1988 cette semaine.

Il est entendu que la lettre n’a pas été écrite par elle.

Cependant, la lettre était accompagnée d’une déclaration détaillée, préparée par la plaignante pour son avocat, a rapporté ABC’s Four Corners.

Le sénateur Hanson-Young (photo) a déclaré que la lettre qu’elle avait reçue considérait comme une « allégation inquiétante et très grave de nature criminelle contre un haut membre du gouvernement ».

Le Premier ministre Scott Morrison (photo) a également été informé de la lettre et a confirmé que les allégations avaient été renvoyées à la police fédérale australienne

La sénatrice Wong a publié vendredi une déclaration initiale affirmant qu’elle avait renvoyé la lettre à la police fédérale australienne et qu’elle savait que l’affaire était déjà devant la police de la Nouvelle-Galles du Sud et de l’Australie du Sud.

Samedi, la sénatrice Wong a publié une nouvelle déclaration «dans l’intérêt de la transparence», révélant qu’elle avait une connaissance préalable détaillée de la question.

« J’ai pris connaissance de l’allégation de la plaignante pour la première fois lorsque je l’ai rencontrée à Adélaïde en novembre 2019 », a écrit le sénateur.

«Le plaignant m’a rappelé que nous nous étions rencontrés une fois auparavant.

«La plaignante a allégué qu’elle avait été violée de nombreuses années auparavant par une personne qui est maintenant un haut fonctionnaire du gouvernement fédéral. Elle a indiqué qu’elle avait l’intention de signaler l’affaire à la police de Nouvelle-Galles du Sud.

«J’ai dit que faire un rapport aux autorités compétentes était la bonne chose à faire. J’ai facilité son renvoi vers les services de soutien aux victimes de viol et j’ai confirmé qu’elle était soutenue pour signaler l’affaire à la police de Nouvelle-Galles du Sud.

Le sénateur Wong a déclaré que la mort de la femme était une tragédie et que ses pensées allaient à sa famille et à ses amis.

Les révélations explosives surviennent quinze jours après que l’allégation de viol de l’ancienne employée libérale Brittany Higgins ait englouti les séances parlementaires (photo: Brittany Higgins)

La déclaration du sénateur fait suite aux commentaires du député fédéral Simon Birmingham, qui a déclaré aux journalistes à Adélaïde que le ministre au centre des allégations ne devait pas se retirer.

Le ministre du Commerce, du Tourisme et de l’Investissement a été interrogé samedi dans son État d’origine, l’Australie-Méridionale, pour savoir si l’homme en question devait se manifester ou être identifié.

«Je ne sais pas comment vous pensez que cela serait résolu par la suite», a répondu M. Birmingham.

« Nous devons respecter le fait que nous avons des systèmes judiciaires en Australie, que tout le monde a droit à la justice naturelle et que dans ce cas des allégations ont été faites … et nous devons soutenir les autorités compétentes. »

« Nous soutenons la police pour qu’elle fasse son travail dans ce domaine … Je ne souhaite voir personne perdre ses droits à la justice naturelle. »

L’année où le viol présumé a eu lieu est bien avant que le ministre concerné n’entre en politique. Le plaignant était âgé de 16 ans.

Un porte-parole de M. Morrison a indiqué vendredi soir que les allégations avaient été renvoyées à la police fédérale australienne, ce que M. Birmingham a confirmé.

L’AFP a annoncé samedi qu’elle assurerait la liaison avec les autorités compétentes de l’Etat.

La sénatrice Hanson-Young a déclaré que les informations qu’elle avait reçues considéraient comme une «allégation inquiétante et très grave de nature criminelle contre un haut membre du gouvernement».

Four Corners a déclaré que la femme avait signalé le viol présumé à la police de Nouvelle-Galles du Sud en février 2020, mais s’était suicidée en juin après les avoir informés qu’elle ne souhaitait plus porter plainte.

La police de NSW a déclaré vendredi dans un communiqué qu’un rapport de violences sexuelles historiques présumées avait été reçu en février 2020 et que des détectives avaient ouvert une enquête sous Strike Force Wyndarra.

« Après que les enquêteurs de la force de grève ont été informés que le corps d’une femme de 49 ans avait été retrouvé dans une maison à Adélaïde par la police d’Australie du Sud (SAPOL) le mercredi 24 juin 2020, l’enquête a été suspendue », indique le communiqué.

Les révélations explosives surviennent quinze jours après que l’allégation de viol de l’ancienne Mme Higgins a englouti les séances parlementaires, incitant les principaux partis politiques australiens à soutenir une refonte culturelle.

Le gouvernement Morrison a subi d’intenses pressions pour sa réponse à l’incident de 2019, dans lequel Mme Higgins allègue avoir été agressée sexuellement par un ancien collègue du Parlement.

Quatre enquêtes sont en cours, dont une enquête multipartite visant à garantir au Parlement un environnement de travail sûr.

Pour une assistance 24h / 24 et 7j / 7, appelez Lifeline au 13 11 14 ou Beyond Blue au 1300 22 4636.