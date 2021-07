Des couronnes d’olivier aux métaux recyclés provenant de vieux téléphones portables et appareils électroniques, la récompense pour avoir remporté les Jeux olympiques, la réalisation la plus recherchée dans la vie d’un athlète, a parcouru un long chemin, tout comme les Jeux eux-mêmes. Fabriquées à partir d’appareils électroniques recyclés et d’apparence semblable à des cailloux, les médailles des prochains Jeux de Tokyo mesureront 8,5 centimètres de diamètre, avec l’image volante de Nike, la déesse grecque de la victoire. Mais, contrairement aux années précédentes, ceux-ci seront fabriqués à partir d’or, d’argent et de bronze (dans ce cas, de cuivre et de zinc) qui ont été retirés de plus de 79 000 tonnes de téléphones portables usagés et d’autres petits appareils électroniques donnés par la population japonaise.

Pendant les Jeux Olympiques antiques, les athlètes qui sont sortis victorieux ont reçu des « Kotinos » ou des couronnes d’olivier, qui étaient considérées comme un prix sacré en Grèce, représentant la plus haute distinction. En 1896, tradition longtemps perdue de la Grèce antique, les Jeux Olympiques renaissent à Athènes.

Avec la renaissance, de nouvelles pratiques ont fait place aux plus anciennes et ainsi la coutume de décerner des médailles a commencé – l’argent pour les gagnants tandis que les seconds recevaient une médaille de cuivre ou de bronze. Sur le devant de la médaille figurait Zeus, père des dieux et en l’honneur duquel les Jeux ont eu lieu, tenant Nike, tandis que le revers montrait l’Acropole.

Ce n’est que huit ans plus tard, aux Jeux de St. Louis de 1904, où les médailles d’or, d’argent et de bronze, désormais standard, ont été utilisées pour la première fois. Les métaux représentent les trois premiers âges de l’homme dans la mythologie grecque : l’âge d’or — quand les hommes vivaient parmi les dieux, l’âge d’argent — où la jeunesse a duré cent ans, et l’âge de bronze, ou l’âge des héros.

Au cours du siècle suivant, les prix convoités varieraient en forme, taille, poids, composition et dans l’image qu’ils portaient. En 1923, le Comité international olympique (CIO) a lancé un concours de sculpteurs pour concevoir les médailles des Jeux d’été.

Le dessin de l’artiste italien Giuseppe Cassioli a été choisi comme vainqueur en 1928. L’avers de la médaille était gravé avec Nike tenant une paume dans sa main gauche et la couronne du vainqueur dans la droite, avec une représentation du Colisée en arrière-plan et le revers montrait une foule de personnes portant un athlète triomphant.

Cette conception a continué pendant un temps considérable. Alors que les villes hôtes ont été autorisées à retravailler le revers de la médaille à partir des Jeux de Munich de 1972, l’avers n’a changé que lors des Jeux olympiques d’Athènes de 2004.

Une nouvelle représentation de Nike, volant dans le stade panathénaïque de 1896 pour conférer la victoire au plus fort, au plus haut et au plus rapide, a remplacé l’ancienne. Jusqu’en 1960, les gagnants avaient des médailles épinglées, mais les Jeux olympiques de Rome avaient un design en forme de collier permettant aux athlètes de porter le bien précieux autour de leur cou grâce à une chaîne.

Quatre ans plus tard, la chaîne fait place aux rubans colorés. Fait intéressant, les médailles d’or ne sont pas entièrement faites de métal jaune. Les Jeux de 1912 à Stockholm étaient la dernière fois qu’une médaille olympique était entièrement faite de métal. Maintenant, ils en sont simplement plaqués.

Conformément aux directives du CIO, une médaille d’or doit contenir au moins 6 grammes d’or. En réalité, l’argent constitue l’essentiel de la médaille. La Chine, qui a accueilli pour la première fois les Jeux olympiques de Pékin en 2008, a introduit des médailles faites d’un matériau autre que le métal – le jade.

Représentant l’honneur et la vertu dans la culture traditionnelle chinoise, la pierre précieuse convoitée était incrustée au dos de chaque médaille. À une époque où la conscience environnementale était à la hausse, les Jeux de Rio 2016 ont marqué l’histoire en devenant l’édition la plus durable de l’histoire olympique.

Les organisateurs ont opté pour une plus grande utilisation de matériaux recyclés. Non seulement les médailles étaient composées à 30 pour cent de matériaux recyclés, mais les rubans auxquels elles étaient attachées étaient composés à 50 pour cent de bouteilles en plastique recyclées tandis que l’or était sans mercure.

Suivant les traces de Rio, les organisateurs des Jeux de Tokyo ont opté pour des médailles fabriquées à partir d’appareils électroniques recyclés, notamment des ordinateurs portables et des smartphones mis au rebut, une proposition qui a remporté la campagne « Everyone’s Medal » lancée par le comité d’organisation de Tokyo 2020 en 2017. « Je n’ai jamais rêvé que le design que j’ai soumis, uniquement en tant que mémorial de cet événement à vie, serait réellement sélectionné », avait déclaré le gagnant du design, Junichi Kawanishi, aux médias lors du lancement des médailles.

« Avec leurs anneaux brillants, j’espère que les médailles seront perçues comme un hommage aux efforts des athlètes, reflétant leur gloire et symbolisant l’amitié. »

