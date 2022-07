Des coureurs du monde entier se sont rendus à Kelowna pour les Spartan Races de Big White

Les coureurs spartiates s’attaqueront à de gros obstacles à Big White le mois prochain.

La Spartan Race prendra le contrôle de la station de ski de la région de Kelowna les 27 et 28 août avec quatre niveaux différents de courses à obstacles.

Les courses comprennent la course pour enfants de 1 à 3 kilomètres avec obstacles, la course Super 10K avec 25 obstacles, la Beast 21K avec 30 obstacles et l’Ultra 50K avec 60 obstacles. Parmi ces catégories, il y a aussi des tranches d’âge pour répartir les participants.

“Big White offre un gain d’altitude énorme, un terrain technique escarpé et de superbes vues tout autour. Étant isolé de la ville et se révélant un grand village avec des tonnes d’hébergements et de services, il s’avère être l’une des grandes courses de destination de l’année », a déclaré Nicolas Bertrand, directeur des opérations.

Les coureurs peuvent s’attendre à des obstacles spartiates classiques comme le lancer de lance, le crawl de fil de fer barbelé, l’escalade de corde, le treuil Hercule et les murs.

Bertrand a souligné que ces obstacles ne sont pas faciles et que la course Big White devrait être exigeante.

“La traversée tyrolienne est une traversée difficile car les coureurs doivent se frayer un chemin à travers une corde horizontale plus 30 pieds négatifs”, a-t-il déclaré.

La sélection des lieux à l’avance permet aux gens d’avoir une bonne idée de ce à quoi s’attendre et de la façon de s’entraîner pour cet événement spécifique.

“Si c’est en haute altitude sur une montagne, s’il y a beaucoup de gain positif, les gens suivront généralement un régime d’entraînement différent que si la course est une course rapide à basse altitude”, a déclaré Bertrand.

Des coureurs spartiates du monde entier participeront.

Laura Hein McElduff de Northvale, New Jersey a terminé sa première course de Super Spartans en 2012 à 42 ans à Mountain Creek à Vernon, New Jersey.

« J’aime le défi. J’aime m’entraîner pendant des mois pour améliorer une compétence et voir comment cela fonctionne sur le parcours. J’aime la communauté et la camaraderie, même entre concurrents », a déclaré McElduff. “J’ai eu le privilège de faire des courses dans tout le nord-est, en Caroline du Nord, dans l’Ohio, à Tahoe et à Abu Dhabi. Voir des gens du monde entier concourir et se surpasser est incroyable.

Tonya Davison se rendra également à Kelowna en août en provenance de l’Alberta. Elle a partagé ses raisons de courir.

« J’ai pour objectif de faire un Ultra. Avant de commencer à courir en Spartan, j’étais en surpoids et en mauvaise santé », a déclaré Davison. “Je me souviens d’avoir regardé le défi de l’équipe Spartan à la télévision et c’était comme si ça avait l’air amusant.”

Maintenant, Davison est une ambassadrice de Spartan et Big White marquera les courses numéro 19 et 20 pour elle.

Kim Tilley d’Oak Creek, Colorado, a fait sa première course à Breckenridge Colorado à l’âge de 61 ans.

“J’ai fait plus de 400 burpees dans cette course à une altitude de plus de 11 000 pieds et j’ai été immédiatement accroché”, a déclaré Tilley. “Mon âge chronologique est peut-être de 65 ans mais, dans mon esprit, j’ai 30 ans.”

La zone du festival sera grande ouverte à tous pour participer à la fête. C’est là que les coureurs et les spectateurs arrivent et se préparent pour la course et aussi là où les participants terminent l’événement.

La scène principale animera les foules et jouera de la musique. Les fournisseurs et les partenaires présenteront des échantillons de produits et les lignes de départ et d’arrivée seront fixées pour les spectateurs. La nourriture, la bière, les douches froides et les séances de photos font également partie du mélange.

Consultez le site Web pour plus d’informations.

Ville de KelownaOkanaganSpartans

Laura Hein McElduff sur des barres de singe (photo Spartans Race).

Tonya Davison avec les médailles de la Spartans Race (photo Tonya Davison).