Des coupures profondes chez AMC Networks signalent une période agitée pour l’industrie des médias

New York

CNN Affaires

—



“Les mécanismes de monétisation des contenus sont en plein désarroi.”

C’est ce que le président d’AMC Networks, James Dolan, a déclaré à ses employés mardi lorsqu’il a annoncé la sombre nouvelle qu’une « mise à pied à grande échelle », en plus de réductions d’exploitation « importantes », aura bientôt lieu dans l’entreprise. Les coupes, rapportées pour la première fois par le Wall Street Journal, s’élèveront à 20% de ses effectifs américains, soit environ 1 700 employés, a déclaré AMC.

Dans sa note aux employés, Dolan a déclaré que c’était “une période déroutante et incertaine dans notre industrie”. Il a blâmé la grave situation du réseau – qui abritait autrefois les émissions de télévision les plus chaudes, telles que «Breaking Bad», «Mad Men» et «The Walking Dead» – carrément sur la coupure de cordon.

“Dans le même temps, nous avons vu la montée en puissance des applications de streaming directes aux consommateurs, y compris notre propre AMC+. Nous pensions que les pertes de coupe de cordon seraient compensées par des gains en streaming », a écrit Dolan. “Cela n’a pas été le cas.”

La situation désastreuse de l’entreprise, qui a également annoncé le départ de son directeur général qui a occupé ce poste pendant moins de trois mois, reflète en grande partie les défis extraordinaires auxquels est confrontée l’ensemble de l’industrie alors que la télévision linéaire décline rapidement et que les entreprises se bousculent – ou peut-être, lutte – pour construire des canots de sauvetage pour le streaming.

Une version de cet article est parue pour la première fois dans la newsletter «Reliable Sources». Inscrivez-vous ici pour recevoir le résumé quotidien relatant l’évolution du paysage médiatique.

Et les ravages causés aux réseaux AMC pourraient préfigurer ce qui reste à venir pour les autres.

“Nous avons déjà vu des licenciements et des restructurations pour une poignée d’entreprises”, a déclaré mardi à CNN Paul Verna, analyste principal d’Insider Intelligence. “N’importe lequel des [companies] qui n’ont pas encore annoncé de licenciements le feront probablement.

“C’est tout l’écosystème”, a ajouté Verna.

Des acteurs majeurs tels que Warner Bros. Discovery (la société mère de CNN), Disney et Paramount semblent tous envisager des mesures de réduction des coûts et de restructuration de leurs activités pour se concentrer davantage sur les bénéfices et moins sur des dépenses exorbitantes pour chasser les abonnés.

Verna a déclaré qu’il ne trouvait pas “déraisonnable de s’attendre” à ce que des entreprises telles que NBC Universal, Apple et Amazon annoncent également des coupes dans leurs activités médiatiques dans un proche avenir. Bien qu’il ne soit pas entièrement d’accord avec l’affirmation de Dolan selon laquelle “les mécanismes de monétisation du contenu sont en désarroi”, il a blâmé la baisse de rentabilité du streaming, un marché surpeuplé et les vents contraires économiques brutaux qui frappent un éventail d’industries.

“Ils se sont heurtés à la réalité que c’est une entreprise difficile et qu’il n’y a vraiment pas de place pour tout le monde”, a déclaré Verna. « C’est juste saturé. Et une grande partie revient à l’économie.

“Et, par conséquent, plus de dominos vont tomber.”