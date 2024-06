Des coupures d’énergie frappent l’Ukraine après que les attaques russes ciblent les infrastructures

L’Ukraine a imposé dimanche des coupures d’électricité d’urgence dans la majeure partie du pays, un jour après Russie a lancé des attaques à grande échelle contre les infrastructures énergétiques et a affirmé avoir réalisé des progrès dans la province orientale de Donetsk.

Les fermetures ont été mises en place dans toutes les régions d’Ukraine sauf trois à la suite de l’attaque de drones et de missiles de samedi contre des cibles énergétiques qui a blessé au moins 19 personnes.

L’opérateur public du réseau électrique ukrainien, Ukrenergo, a déclaré que les fermetures affectaient à la fois les consommateurs industriels et domestiques.

Les attaques russes soutenues contre le réseau électrique ukrainien ces dernières semaines ont contraint le gouvernement à instaurer des coupures d’électricité à l’échelle nationale. Cependant, sans défenses aériennes adéquates pour contrer les assauts et permettre les réparations, les pénuries pourraient encore s’aggraver à mesure que les besoins augmenteront à la fin de l’été et pendant l’hiver glacial.

Parmi les frappes récentes les plus importantes figurent un barrage en avril qui a endommagé la plus grande centrale thermique de Kiev et une attaque massive le 8 mai qui a visé des installations de production et de transport d’électricité dans plusieurs régions.

Après le barrage de samedi, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré dimanche que les défenses aériennes avaient abattu les 25 drones lancés dans la nuit.

La Russie a affirmé dimanche avoir pris le contrôle du village d’Umanske, dans la région de Donetsk partiellement occupée par les Russes.

La nouvelle offensive coordonnée de la Russie s’est concentrée sur la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, mais semble inclure des tests des défenses ukrainiennes à Donetsk, plus au sud, tout en lançant également des incursions dans les régions du nord de Soumy et de Tchernihiv.

En Russie, six personnes ont été blessées dans des bombardements dans la ville de Chebekino, dans la région de Belgorod, frontalière avec l’Ukraine, a déclaré dimanche le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov. Il a également déclaré qu’un responsable local, le chef adjoint du district de Korochansky, avait été tué par « une détonation de munitions ». Il n’a donné aucun détail.

Dans la région voisine de Koursk, trois personnes ont été blessées dimanche lorsqu’un engin explosif a été largué d’un drone, selon le chef régional par intérim Alexeï Smirnov.

S’exprimant lors de la première conférence asiatique sur la sécurité à Singapour, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé dimanche la Chine d’aider la Russie à perturber une prochaine conférence de paix organisée par la Suisse sur la guerre en Ukraine.