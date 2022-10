Des coupures de courant balayent l’Ukraine alors que la Russie cible des infrastructures critiques dans une série de frappes

Des dizaines de missiles ont été tirés à travers l’Ukraine samedi matin, provoquant des pannes de courant dans tout le pays alors que les forces russes continuent de pilonner la nation déchirée par la guerre depuis le ciel.

Près de 1,5 million de personnes à travers l’Ukraine se sont retrouvées sans électricité à la suite des grèves de samedi, a rapporté Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président de l’Ukraine, dans un article de Telegram.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir été en mesure de détruire 18 des 33 missiles de croisière qui se sont abattus sur des infrastructures critiques dans au moins cinq régions du pays.

Dix autres drones Shahed dotés de dons iraniens ont été abattus par les forces ukrainiennes au-dessus de la région sud de Mykolaïv depuis vendredi.

L’UKRAINE VEUT UNE ARME À MICRO-ONDES ANTI-DRONES POUR SE DÉFENDRE

Les gouverneurs de l’ouest et du centre de l’Ukraine ont déclaré que les installations énergétiques avaient été ciblées par la frappe massive de missiles. Les Ukrainiens de villes comme Kyiv et Dnipro se sont enfermés au milieu de raids aériens de plusieurs heures et de pannes de courant.

Les attaques auraient également coupé l’approvisionnement en eau dans plusieurs régions.

L’opérateur de réseau national ukrainien Ukrenergo a déclaré que les attaques avaient largement ciblé les principaux réseaux de l’ouest de l’Ukraine, mais que l’électricité avait été limitée dans 10 régions du pays par mesure de précaution.

“Les restrictions de consommation sont nécessaires pour réduire la charge sur les réseaux et éviter les accidents répétés après que les réseaux électriques ont été endommagés par des attaques de missiles terroristes”, a déclaré l’agence dans un message posté à Telegram.

Ukrenergo a exhorté les citoyens ukrainiens à éviter autant que possible d’utiliser l’électricité, en particulier pendant les heures de pointe pour préserver les ressources.

La Russie s’est de plus en plus appuyée sur les frappes aériennes alors que ses forces ont faibli sur les lignes de front, et depuis le 10 octobre, au moins la moitié de la production d’énergie thermique de l’Ukraine et plus de 30 % de ses infrastructures énergétiques ont été fermées, selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. .

L’UNION EUROPÉENNE DONNE LE FEU VERT POUR FOURNIR À L’UKRAINE 18 MILLIARDS DE DOLLARS D’AIDE FINANCIÈRE AU COURS DE LA PROCHAINE ANNÉE

“Ce sont des frappes viles sur des objets critiques. Des tactiques typiques de terroristes”, a déclaré Zelenskyy dans un article de Telegram samedi. “Le monde peut et doit arrêter cette terreur.”

Kyiv et les responsables occidentaux ont depuis longtemps averti que la Russie ciblerait les systèmes énergétiques avant les mois d’hiver alors que les forces russes stagnent dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Zelenskyy a supplié à plusieurs reprises les alliés occidentaux d’aider les systèmes de défense aérienne et a appelé la semaine dernière les membres du G7 à aider Kyiv à créer un “air hésité” contre les frappes continues de la Russie.

Les détails entourant le “bouclier aérien” restent flous et Washington ne s’est pas encore engagé à aider l’Ukraine à créer un système qui pourrait être similaire au “Dôme de fer” d’Israël.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes cette semaine qu’il ne pouvait pas commenter ce que le ministère de la Défense envisageait en matière de défense aérienne pour l’Ukraine, mais a déclaré qu’il “recherchait activement” des solutions potentielles.

Vendredi, le Pentagone a également annoncé qu’il fournirait aux forces ukrainiennes des équipements pour temps froid alors que le pays se prépare à un hiver difficile à venir.

Les États-Unis ont engagé quelque 50 000 parkas, 4 700 pantalons, 39 000 chapeaux en molleton, plus de 23 000 bottes, 18 000 gants et 6 000 tentes, a déclaré vendredi à Fox News la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh.

“En plus de cet engagement récent des États-Unis, huit alliés et partenaires ont annoncé de nouveaux dons d’équipements pour temps froid lors du dernier groupe de contact de défense ukrainien organisé par le secrétaire Austin le 12 octobre”, a-t-elle déclaré. “Cela comprend un important engagement canadien de chapeaux, de gants, de bottes et de parkas d’une valeur de 15 millions de dollars.”