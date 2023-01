Des coups de vent orageux entraînent les morses et les phoques à terre alors que les avertissements météorologiques urgents pour la NEIGE et la glace démarrent en 2023

Les coups de vent STORMY ont emporté deux phoques et un morse sur les côtes britanniques alors que les avertissements météorologiques urgents pour la neige et la glace démarrent en 2023.

Un morse arctique nommé Thor a été repéré dans un port du Yorkshire, tandis que deux bébés phoques gris se sont retrouvés sur un bord d’herbe à Guernesey.

Le morse arctique Thor a été échoué à Scarborough, dans le Yorkshire 1 crédit

Le bébé phoque Hector (photo) a été “ rebondi ” à terre à Guernesey par une mer agitée

On pense que lui et un autre chiot Echo (photo) sont des frères et sœurs et ont été sauvés

Des vents violents ont fouetté les vagues ces derniers jours | Teignmouth, Devon Crédit : Alamy

Les morses sont extrêmement rares au Royaume-Uni, mais l’un d’eux est maintenant apparu alors que des pluies torrentielles et des vents violents ont soulevé les vagues et l’ont emporté à terre.

Thor, qui est peut-être venu d’aussi loin que le Canada, a été photographié dans le port de Scarborough le 30 décembre et a déjà été vu dans le Hampshire, en Hollande et en France.

On pense qu’il se repose avant de poursuivre son voyage, et les organisations caritatives ont averti le public de se tenir à une distance de sécurité de l’énorme animal.

Deux autres morses, Wally et Freya, ont été enregistrés dans les eaux britanniques au cours des deux dernières années.

Pendant ce temps, une paire de bébés phoques gris, originaires de Grande-Bretagne, a été secourue après avoir été “rejetée” hors de la mer et sur Guernesey.

Le duo, peut-être frère et sœur, a été nommé Hector et Echo par le personnel de la GSPCA (l’équivalent insulaire de la RSPCA).

Les deux étaient épuisés et déshydratés, tandis qu’Echo était l’un des bébés phoques les plus légers jamais enregistrés à seulement 11 kg.

Ils ont été pris en charge par la GSPCA pour traitement et prise en charge.

Cela survient au début de 2023 avec des avertissements météorologiques urgents pour la neige et la glace, car de fortes pluies ont entraîné une nouvelle année dans certaines régions.

Le Met Office a émis un avertissement jaune pour la glace couvrant presque toute l’Écosse.

L’avertissement couvre la majeure partie de la région de 18 heures ce soir jusqu’à 11 heures demain.

Les prévisionnistes ont averti les gens de s’attendre à “des blessures causées par des glissades et des chutes sur des surfaces glacées”.

Un deuxième avertissement, celui-ci pour la neige, couvre la zone entre Perth, Stirling et Fort William, dans le centre de l’Écosse, avec des retards de voyage probables car des épisodes de neige tombent sur des terrains plus élevés.

Il y a également 14 avertissements d’inondation et 98 alertes d’inondation en place dans toute l’Angleterre, ainsi que 14 alertes d’inondation au Pays de Galles alors que le temps humide frappe la Grande-Bretagne.

L’Écosse a été pratiquement fermée le soir du Nouvel An alors que des pluies torrentielles ont paralysé le réseau ferroviaire, tandis que les routes ont été fermées par des crues soudaines.

Cependant, la pluie et les vents violents à travers le Royaume-Uni n’ont pas empêché les fêtards de voir en 2023 en se glorifiant et en frappant la ville pour une soirée bien arrosée.

Helen Caughey, météorologue en chef adjointe au Met Office, a déclaré: “Ce sera un week-end du Nouvel An instable pour une grande partie du Royaume-Uni. Le réveillon du Nouvel An pour la plupart sera le plus humide des deux jours, avec un certain nombre de fronts apportant de la pluie et vent à travers une grande partie du pays.

“Le temps instable nous accompagnera jusque dans la soirée.

“Cela sera suivi d’un jour de l’an plus mitigé, l’Ecosse voyant l’essentiel des conditions instables, avec des périodes de pluie, se transformant en neige sur un terrain plus élevé, continuant à pousser vers le nord.”

Pour l’avenir, les prévisions pour la semaine prochaine prévoient des périodes sèches et ensoleillées lundi, suivies de plus d’averses au cours des prochains jours.

Le Met Office a émis deux avertissements météorologiques jaunes, un pour la glace et un pour la neige Crédit : Bureau MET

Les avertissements couvrent la majeure partie de l’Écosse jusqu’à demain | Highlands écossais Crédit : PA