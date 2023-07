Des coups de feu tirés sur une foule de centaines de personnes après un festival de vacances au Texas font 3 morts et 8 blessés

DALLAS (AP) – Trois personnes ont été tuées et huit autres blessées lorsque des coups de feu ont été tirés sur une foule de centaines de personnes à la suite d’un festival dans un quartier du Texas, ont annoncé les autorités.

La fusillade dans le quartier de Fort Worth à Côme s’est produite lundi vers 23 h 47, et la police a déclaré qu’une scène chaotique s’en était suivie alors que les gens tentaient de fuir à pied et dans des véhicules alors que des coups de feu retentissaient. Le tournage a eu lieu quelques heures seulement après la fin de la célébration de la fête de l’indépendance appelée ComoFest dans le quartier historiquement noir.

La mairesse de Fort Worth, Mattie Parker, s’est dite « dévastée » par la nouvelle de la fusillade.

« Mon cœur se brise pour les victimes, leurs proches et toute la communauté de Côme qui travaille à créer de la positivité et de la célébration dans leur communauté et dans notre ville », Parker a déclaré sur Twitter.

La police a déclaré que les agents qui ont répondu ont trouvé plusieurs victimes dans un parking, dont une qui a été déclarée morte sur les lieux. D’autres ont été transportés à l’hôpital en ambulance ou dans des véhicules privés.

L’une des 11 victimes est un mineur, a indiqué la police.

Aucune interpellation n’avait été effectuée mardi matin. On ne sait pas non plus combien de personnes ont pu ouvrir le feu.

La célébration du ComoFest avait eu lieu dans un parc à quelques pâtés de maisons de l’endroit où les coups de feu avaient été tirés. À la suite de la célébration inaugurale en 2021, huit personnes ont été blessées par balle près d’un lave-auto dans la région.

Le quartier organise également un défilé annuel du 4 juillet depuis plus de 70 ans. Mardi matin, les gens se sont rassemblés pour le défilé le long de la rue où la fusillade avait eu lieu la nuit précédente.

À Philadelphie lundi à droite, un homme armé lourdement armé dans un gilet pare-balles a ouvert le feu dans les rues de la ville, tuant cinq personnes et blessant deux garçons avant de se rendre, a annoncé la police. Dimanche à Baltimore, deux personnes ont été tuées et 28 autres blessées lors d’une fusillade lors d’une fête de quartier pendant le week-end.

Jamie Stengle, Associated Press