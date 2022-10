Des coups de feu signalés alors qu’un énorme incendie se déclare dans la tristement célèbre prison iranienne d’Evin | Nouvelles du monde

Un énorme incendie s’est déclaré dans la tristement célèbre prison iranienne d’Evine, où sont détenus des prisonniers politiques et des militants antigouvernementaux.

Des coups de feu auraient été tirés alors que l’incendie s’est propagé à la prison de la capitale Téhéran samedi.

Une alarme a été entendue car il a été affirmé qu’un “conflit armé” se déroulait derrière les murs de la prison.

Des coups de feu auraient été entendus pour la première fois dans le quartier 7 de la prison, selon des informations non vérifiées.

D’épais panaches de fumée s’échappaient de la prison, où maintenant libéré Nazanin Zahari-Ratcliffe a été détenu.

On ne sait pas ce qui a provoqué l’incendie et les événements qui se sont déroulés dans les murs de la prison samedi, sur la base des images circulant en ligne et rapportées par les médias iraniens.

L’incendie s’est produit alors que de violentes manifestations anti-gouvernementales se sont intensifiées à travers le pays pendant une cinquième semaine, déclenchées par la mort d’un jeune de 22 ans Masa Aminiavec des centaines dont des enfants parmi les morts.