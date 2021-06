Des coups de feu retentissent malgré la tentative de répression criminelle de Baltimore après que les entreprises ont menacé de cesser de payer des impôts – RT USA News

Les balles tirées dans le quartier tony de Fells Point à Baltimore suggèrent que la tentative de répression criminelle de la ville au milieu d’une révolte fiscale menacée par les entreprises a pris un départ chancelant, quelle que soit la façon dont les coups de feu pourraient être euphémisés.

La police de Baltimore a déclaré dimanche au média local WBAL Radio qu’elle enquêtait sur une nuit « décharge », ne tire pas, à Fells Point. Il s’est avéré que la décharge provenait d’un ou de plusieurs fusils, et les balles ont endommagé plusieurs véhicules. Un homme assis dans l’un des véhicules a subi une lacération à la tête, peut-être lorsque la décharge a brisé une vitre de sa voiture.

La police a intensifié sa sensibilité à la criminalité à Fells Point – une zone historique au bord de l’eau qui abrite de nombreux bars et restaurants – parce que des dizaines de propriétaires d’entreprises du quartier ont menacé de cesser de payer leurs impôts locaux et les frais de permis, citant sans entrave « Chaos et anarchie. » Les contribuables mécontents ont écrit une lettre aux responsables de la ville la semaine dernière, disant qu’ils avaient atteint leur « point de rupture. »

« Nos dirigeants élus ont fermé les yeux et les oreilles et ont tourné le dos à notre communauté assez longtemps », les propriétaires d’entreprise ont dit.

Nous en avons marre et frustrés, et nous réalisons maintenant que rien ne changera si nous n’exigeons pas d’action.

Leurs griefs comprenaient le refus de la ville de laisser la police arrêter les criminels, créant ainsi un « culture de l’anarchie », et des pannes dans des services de base tels que le ramassage des ordures et le contrôle du stationnement. L’avocate de l’État de Baltimore, Marilyn Mosby, a cessé de poursuivre des crimes tels que la possession de drogue, la prostitution et la miction en public l’année dernière, et elle a rendu cette politique permanente il y a trois mois.

La ville a enregistré plus de 1 000 fusillades l’année dernière et les homicides ont augmenté de plus de 17% jusqu’à présent en 2021. Les propriétaires d’entreprises de Fells Point ont déclaré dans leur lettre que fermer les yeux sur des crimes relativement mineurs conduit à des crimes plus violents, tels que la série de fusillades plus tôt ce mois-ci qui ont tué trois personnes dans leur région. Un homme a été retrouvé mort par balle samedi, mettant ainsi fin à une période inhabituellement non mortelle pour la ville : une semaine sans homicide.

Les dirigeants de la ville ont répondu à la menace de Fells Point en fermant les rues du quartier, en mettant en place des points de contrôle pour conduite en état d’ébriété et en affectant davantage d’officiers pour patrouiller dans la zone ce week-end. Un centre de commandement de la police mobile a également été dépêché.

Baltimore est en proie depuis des années à des crimes violents, l’un des taux d’homicides les plus élevés du pays – il était n ° 2 dans le dernier classement, derrière seulement Saint-Louis – et des allégations de brutalité policière. Lors d’une émeute de 2015 à la suite de la mort d’un homme noir en garde à vue, la maire de l’époque, Stephanie Rawlings-Blake, a tristement ordonné à la police de donner aux manifestants non seulement la possibilité d’exercer leur droit à la liberté d’expression, mais aussi de laisser « ceux qui souhaitent détruire l’espace pour le faire aussi. »

