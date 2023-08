Des coups de feu ont été tirés lors d’un tournoi britannique de Kabaddi impliquant une communauté indienne, trois blessés

Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, après une perturbation à grande échelle lors d’un tournoi de kabaddi impliquant la communauté britannique Punjabi dans la région des East Midlands en Angleterre.

La police du Derbyshire a déclaré qu’une importante présence policière resterait dans la région d’Elvaston Lane à Alvaston, Derby, où l’affrontement s’est produit dimanche. Les images des médias sociaux de l’événement sportif montrent de grandes foules se dispersant dans la panique alors que des coups de feu sont tirés et que des informations faisant état d’un attaquant brandissant une épée se propagent. On pense que l’incident était le résultat d’un affrontement entre deux gangs rivaux.

« Nous avons été appelés pour une perturbation à grande échelle à Elvaston Lane, Alvaston à 15h51 le dimanche 20 août », a déclaré la police du Derbyshire.

« Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement. Ils ont tous été transportés à l’hôpital. Il y a une importante présence policière dans la région et les agents devraient rester sur les lieux pendant un certain temps », indique le communiqué, appelant les témoins à se manifester s’ils ont des informations sur l’incident.

Selon ‘Derby World’, l’événement de dimanche a réuni des joueurs experts de tout le Royaume-Uni pour le tournoi de la Fédération anglaise de Kabaddi composé d’une série de rencontres. L’équipe locale de Derby est connue sous le nom de Guru Arjan Dev Gurdwara Kabaddi Club et pratique ce sport depuis plus de 30 ans.

«Le Kabaddi est traditionnellement un sport basé en Inde. Maintenant, c’est définitivement plus un match international », a déclaré Kully Chhokar, vice-président du Guru Arjan Dev Gurdwara Kabaddi Club, au média local avant le tournoi.

« Oui, c’est une journée de compétition, mais c’est aussi une journée passionnante pour les gens qui regardent le match, et les sportifs aussi. Les gens peuvent profiter du match et regarder l’action et le voir de première main, encourageant leurs équipes », a-t-il déclaré.

Cependant, le chaos s’est déroulé ce jour-là alors que les foules se rassemblaient pour profiter d’une journée de sport.

