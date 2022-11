Des coups de feu ont été tirés à l’Université de Virginie, la police recherche un suspect

CHARLOTTESVILLE, Virginie (AP) – L’Université de Virginie a averti les étudiants de s’abriter sur place tard dimanche soir à la suite d’un rapport de coups de feu tirés sur le campus.

La gestion des urgences de l’université a émis une alerte sur Twitter à 22 h 42 concernant une « arme à feu d’un attaquant actif », a rapporté le Richmond Times-Dispatch.

Les autorités n’ont pas immédiatement publié d’informations supplémentaires sur d’éventuelles victimes, a rapporté le Times-Dispatch.

“Il y a eu une fusillade sur Culbreth Road et le suspect est en liberté et considéré comme armé et dangereux”, a déclaré le président de l’UVA, Jim Ryan, dans un tweet, demandant à la communauté universitaire de “s’il vous plaît, abritez-vous sur place”.

Le département de police de l’UVA a publié un avis en ligne indiquant que plusieurs agents de police recherchaient un suspect considéré comme “armé et dangereux”.

Une étudiante UVA qui se trouvait dans son dortoir près de Culbreth Road a déclaré avoir entendu six coups de feu, a rapporté le Times-Dispatch.

The Associated Press