Des coups de feu ont de nouveau été tirés sur le site du massacre de l’école de Parkland lors d’une reconstitution après la visite des législateurs

PARKLAND, Floride (AP) – Des coups de feu ont de nouveau éclaté au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland vendredi dans le cadre d’une reconstitution par des experts en balistique du massacre de 2018 qui a fait 14 étudiants et trois membres du personnel morts.

La reconstitution fait partie d’un procès intenté par les familles des victimes et les blessés qui accuse l’adjoint du comté de Broward affecté à l’école d’avoir manqué à son devoir de les protéger, ainsi que leurs proches.

Les journalistes rassemblés à l’extérieur ont entendu des coups de feu juste avant midi, peu de temps après que neuf membres du Congrès aient visité les salles tachées de sang et criblées de balles de la salle de classe de trois étages où Nikolas Cruz a mené son attaque de six minutes le jour de la Saint-Valentin 2018. Le bâtiment a été maintenu debout derrière une clôture grillagée verrouillée pour servir de preuve lors du procès de Cruz l’année dernière.

Des caméras ont été placées à l’extérieur et les travailleurs ont mesuré différentes distances à partir d’une tête de mannequin au-dessus d’un trépied et d’une porte.

Les experts en balistique devaient tirer jusqu’à 139 coups de balles réelles lors de la reconstitution de la fusillade, ce qui a déclenché un mouvement national pour le contrôle des armes à feu et traumatisé la communauté du sud de la Floride. Cruz, un ancien étudiant de Stoneman Douglas âgé de 24 ans, a plaidé coupable en 2021 et a été condamné à la prison à vie.

Les experts tiraient des mêmes endroits que Cruz, avec un fusil semi-automatique identique de type AR-15, et les balles devaient être attrapées par un dispositif de sécurité. La reconstitution devait durer plusieurs heures.

Des techniciens à l’extérieur du bâtiment enregistraient le son des coups de feu, cherchant à capturer ce que l’adjoint Scot Peterson avait entendu pendant l’attaque.

Peterson, qui travaillait pour le bureau du shérif du comté de Broward et est nommé dans le procès, a déclaré qu’il n’avait pas entendu tous les coups de feu et qu’il n’avait pas pu identifier leur origine à cause des échos. Il s’est approché de la porte du bâtiment et a sorti son arme, mais a reculé et s’est tenu à côté d’un bâtiment voisin pendant 40 minutes, passant des appels radio. Il a dit qu’il aurait chargé dans le bâtiment s’il avait su où se trouvait le tireur.

Les familles des victimes qui ont intenté une action en justice soutiennent que Peterson connaissait l’emplacement de Cruz, mais s’est retiré par lâcheté et en violation de son devoir de protéger leurs proches.

Peterson, 60 ans, a été acquitté en juin du crime de négligence envers un enfant et d’autres accusations criminelles pour défaut d’agir, le premier procès américain d’un agent des forces de l’ordre pour conduite lors d’une fusillade sur le campus.

La charge de la preuve est moindre dans le procès civil. La juge de circuit Carol-Lisa Phillips a autorisé la reconstitution, mais a précisé qu’elle ne décidait pas si l’enregistrement serait diffusé au procès. Cela devra être discuté plus tard, a-t-elle dit. Il est probable que les avocats de Peterson s’opposeront à la tentative.

Aucune date de procès n’a été fixée. Les familles et les blessés réclament des dommages et intérêts non précisés.

Plus tôt dans la journée, six démocrates et trois républicains du House School Safety and Security Caucus ont visité le bâtiment pendant près de deux heures – une expérience que peu ont eue depuis la fusillade. Ils l’ont appelé une «capsule temporelle» de la dévastation de l’attaque.

Il y a du verre brisé sur le sol, ainsi que des roses fanées, des ballons dégonflés et des cadeaux jetés. Les manuels ouverts et les ordinateurs portables restent sur les bureaux des élèves – du moins ceux qui n’ont pas été renversés pendant le chaos.

Dans une salle de classe, il y a un jeu d’échecs inachevé auquel l’un des élèves tués jouait, les pièces immobiles. Les journalistes ont été exclus de la tournée de vendredi, mais l’Associated Press était l’un des cinq médias autorisés à entrer après le passage du jury de Cruz l’année dernière.

«Nous venons de vivre une expérience partagée qui transformera nos vies pour le reste de nos vies. Voir le sang des enfants sur le sol dans une école ensemble va changer la façon dont nous interagissons et collaborons », a déclaré le représentant démocrate de New York Jamaal Bowman.

Après la visite, les membres se sont rendus dans un hôtel voisin pour discuter des problèmes de sécurité de l’école avec les parents et les épouses qui ont perdu des êtres chers lors de l’attaque. La table ronde se tenait dans la même salle de bal où les familles ont appris la mort de leurs proches.

Les membres ont déclaré que bien qu’il existe un large désaccord sur des questions telles que le contrôle des armes à feu, il devrait y avoir un soutien bipartisan pour fournir des fonds fédéraux pour l’installation de verre pare-balles et de boutons de panique dans les salles de classe, une assistance en santé mentale pour les étudiants et une meilleure formation pour la police sur le campus. officiers.

Le représentant démocrate de Floride Jared Moskowitz, diplômé de Stoneman Douglas dont le district comprend Parkland, a déclaré que le Congrès devait aux familles qui ont perdu des enfants, des parents et des conjoints dans des fusillades scolaires d’adopter de telles mesures et de rendre les campus plus sûrs. Il a dit qu’en voyant la scène, les membres comprenaient pleinement ce qui s’était passé.

« Vous pouvez lire à ce sujet toute la journée et en débattre toute la journée, mais ce n’est pas la même chose que de traverser l’école », a déclaré Moskowitz, qui a organisé la tournée avec le représentant républicain Mario Diaz-Balart de Miami. Moskowitz a souligné que Parkland, une banlieue chic de Fort Lauderdale, est considérée comme la ville la plus sûre de Floride.

« C’est maintenant le siège de la plus grande fusillade dans un lycée de notre histoire », a-t-il déclaré.

Diaz-Balart a déclaré qu’en visitant le bâtiment, il a été frappé par la rapidité avec laquelle les vies ont été perdues – tous les décès se sont produits dans les quatre premières minutes de l’attaque.

« La clé n’est pas seulement de venir voir, la clé est que nous puissions mettre de côté nos différences, mettre de côté le parfait et essayer de faire de bonnes choses. Je suis optimiste », a déclaré Diaz-Balart.

Le bâtiment devrait être démoli prochainement, mais les membres de la Chambre et les familles espèrent qu’il pourra être entretenu un peu plus longtemps afin que davantage de législateurs d’État et fédéraux et de conseillers de la Maison Blanche puissent également le visiter.

Le parent Max Schachter, dont le fils de 14 ans, Alex, est décédé dans la fusillade, a suggéré la tournée et la table ronde sur la sécurité de l’école à Moskowitz.

« Nous pouvons nous unir et mettre en place des solutions de sécurité scolaire de bon sens afin que cela ne se reproduise plus jamais », a déclaré Schachter, un ancien courtier d’assurance qui est maintenant un défenseur à plein temps de la sécurité sur le campus. « La sécurité doit passer avant l’éducation – vous ne pouvez pas enseigner aux enfants morts. »

L’école est fermée pour l’été et aucun étudiant ou enseignant n’était sur le campus vendredi.

Terry Spencer et Freida Frisaro, The Associated Press